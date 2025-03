Samsung bestätigt offiziell: Dann kommt Android 15 auf dein Handy

Aktuell macht Samsung bei den Upates keine gute Figur. Android 15 hätte eigentlich schon 2024 für Bestandskunden erscheinen sollen und auch die neuen Galaxy S25 Smartphones waren mehrere Wochen mit dem veralteten Sicherheitspatch von Dezember 2024 unterwegs. Dabei war Samsung in den vergangenen Jahren stets der Vorzeige-Hersteller, was das Verteilen neuer Updates angeht. Bleibt zu hoffen, dass man hier wieder zu alten Gewohnheiten zurückkehrt.

Android 15 kommt – endlich

Denn nun ist es endlich soweit: Android 15 erscheint, ganz offiziell im April. Das große Update bringt nicht nur Android 15, sondern auch Samsung die neue One UI 7.0 Oberfläche mit zahlreichen neuen Funktionen. Dazu zählen etwa ein neu gestalteter Startbildschirm und Schnelleinstellungen sowie die Now Bar. Diese zeigt, ähnlich wie die Dynamic Island auf dem iPhone, die laufende Musikwiedergabe oder den Timer an. Dabei hat Samsung es geschafft den Funktionen einen eigenen Look zu verpassen, statt das Feature, wie etwa Oppo oder Honor, 1:1 von Apple zu kopieren.

Auch gibt es eine Anruf-Transkribierung, eine überarbeitete Kamera-App mit neuen Pro-Funktionen und einige neue KI-Features, zum Beispiel eine Verschmelzung des eigenen Sprachassistenten Bixby und Google Gemini. Bisher waren all diese Funktionen exklusiv der Samsung Galaxy S25 Reihe vorbehalten, die bereits mit Android 15 ausgeliefert wurden. Jetzt kommen auch Bestandsgeräte in den Genuss.

Diese Samsung-Handys sind offiziell bestätigt

Offiziell bestätigt ist bisher, dass das Update ab April zur Verfügung steht. Jedoch werden nicht alle Samsung-Smartphones bereits im April das Update erhalten. Den Anfang macht wohl die Galaxy S24 Reihe, also S24, S24 Plus und S24 Ultra. Jedoch werden bereits mehrere Modelle in der Beta getestet – für diese gilt das Update ebenfalls als sicher:

Die aktuelle Ankündigung verleiht einem Leak von vergangener Woche weitere Glaubwürdigkeit. Dort sind Fotos aus einem internen Meeting von Samsung Rumänien aufgetaucht, welche den 18. April als Start-Datum für das Update ankündigen und auch für weitere Modelle genaue Daten nennen. Diese sind jedoch mit Vorsicht zu genießen. So kann die Echtheit nicht bestätigt werden und genaue Daten können sich je nach Verlauf der internen Tests noch verschieben.