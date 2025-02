Samsung: Kommt Android 15 gar nicht mehr?

In den vergangenen Jahren war Samsung stets der Vorzeige-Hersteller, was das Verteilen neuer Updates angeht. Android 14 und dessen Vorgänger kamen stets zügig und noch vor Jahresende auf die zahlreichen Handy-Modelle des koreanischen Herstellers. 2024 hätte es eigentlich Android 15 geben sollen. Doch schon im Oktober kündigte Samsung an, dass sich das Update um Monate verschieben wird. Mittlerweile sind 4 Monate vergangen und auf ein neues Statement warten Nutzer vergeblich.

Wo bleibt Android 15?

In einem Interview, welches Samsung selbst in Indonesien veröffentlicht hat, erklärt die Software-Chefin des Unternehmens den Grund für die Verzögerungen. One UI 7 und Android 15 seien das größte Update seit vielen Jahren und bereits seit zwei oder drei Jahren in Vorbereitung. Denn neben Android 15, welches nur wenig neue Funktionen mit sich bringt, soll Samsungs eigene Oberfläche One UI in Version 7 viele Neuerungen enthalten.

Welche das sind, sieht man bei der neuen Samsung Galaxy S25 Reihe, die bereits mit One UI 7 verkauft wird. Samsung hat den eigenen Sprachassistent Bixby mit Googles Gemini KI vereint und schafft es so, dass KI-Funktionen nahtlos über Google- und Samsung-Apps hinweg funktionieren.

Welche dieser Neuerungen konkret auch auf Bestandsgeräte kommen, verrät das Interview nicht. Jedoch spricht die Software-Chefin davon, dass die KI-Funktionen moderne Hardware benötigen, um einwandfrei zu laufen. So können einige Funktionen nur ausgewählten Smartphones zur Verfügung stehen. Insbesondere die neue Bixby erwarten wir nur auf der Galaxy S24 Reihe und einigen Falt-Modellen. Ältere sowie preiswertere Smartphones dürfen sich jedoch zumindest auf Funktionen wie „Circle to Search“ freuen.

Nachdem die Samsung Galaxy S25 Serie mit Android 15 nun auf dem Markt ist, sollte das Update auch für Bestandsgeräte in den Startlöchern stehen. So ist es verwunderlich, dass es bisher nur für die Galaxy S24 Reihe eine Beta-Version für Entwickler gibt. Und auch hier steht die Veröffentlichung nicht unmittelbar bevor. Laut SamMobile sind noch drei weitere Test-Versionen geplant, die letzte davon für April. Bis zum Release, zumindest auf dem Top-Smartphone von vergangenem Jahr, wäre es dann bereits Mai.

Google hingegen verändert in diesem Jahr den Release-Rhythmus von Android. Statt einer neuen Version von Android im September oder Oktober sollen neue Android-Versionen fortan im zweiten Quartal veröffentlicht werden. Im vierten Quartal folgt dann ein weiteres, kleines Update. Heißt, bis spätestens Juni 2025 steht Android 16 zur Verfügung.

Ob Samsung noch einen Monat vor Veröffentlichung von Android 16 auf Android 15 aktualisiert, ist fraglich. So könnte der koreanische Hersteller zumindest auf den meisten Smartphones Android 15 komplett überspringen und direkt Android 16 ausliefern.