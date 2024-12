Für Samsung-Handys: Größtes Update seit Jahren angekündigt

Jedes Jahr im Herbst erscheint eine neue Android-Version. Samsung verteilt diese üblicherweise wenige Wochen später zusammen mit seiner eigenen Oberfläche One UI. Doch in diesem Jahr mussten sich Kunden in Geduld üben. Da One UI 7 in diesem Jahr so viele Neuerungen mit sich bringt, verschob sich das Update um Monate. Jetzt ist es endlich so weit. Wir werfen einen Blick auf die neuen Funktionen.

Neues Design für Samsungs Software

Schon beim ersten Blick auf den Homescreen fällt der neue Look direkt ins Auge. Alle Apps von Samsung haben neue Icons mit einem frischen, modernen Look erhalten. Komplett neu gestaltet wurde die Benachrichtigungszentrale. Diese ist nun, wie auf dem iPhone, in zwei Bereiche aufgeteilt. Zieht man diese von der linken Bildschirmhälfte nach unten, öffnen sich die Benachrichtigungen. Und auf der rechten Seite erreicht man die Schnelleinstellungen. Dieser Bereich lässt sich übrigens frei anordnen, sodass du die Icons nach deinem Bedarf sortieren kannst.

Der Homescreen erstrahlt unter One UI 7 im neuen Look

Eine weitere, spannende Funktion ist die neue „Now Bar“. Hierbei handelt es sich um ein Äquivalent zur Dynamic Island von Apple. Doch statt wie etwa Oppo das Design von Apple 1:1 zu kopieren, hat Samsung einen eigenen Weg gefunden. Die Now Bar zeigt aktuelle Aktivitäten wie einen laufenden Timer oder die Musik-Wiedergabe in einer kleinen Bar oben links im Bildschirm an. Auf dem Sperrbildschirm wird die Leiste etwas größer dargestellt und wandert an den unteren Bildschirmrand.

Die neue Now Bar auf dem Sperrbildschirm

Auch die Kamera-App erstrahlt in neuem Look. Man verabschiedet sich von verschachtelten Menüs und sorgt dafür, dass die Funktionen leichter gefunden werden können. Auch hat Samsung großen Wert auf die einhändige Bedienung beim Fotografieren gelegt. So sind alle wichtigen Funktionen neben dem Auslöser mit dem Daumen erreichbar.

Ebenfalls überarbeitet: Die Kamera-App

Mehr Galaxy AI

Wie bereits im vergangenen Jahr legt Samsung einen großen Fokus auf neue KI-Funktionen. Mit One UI 7 erweitert man die Schreibhilfefunktionen und ermöglicht, mit künstlicher Intelligenz Rechtschreibung und Grammatik zu überprüfen, sowie Notizen automatisch zu Stichpunkten zusammenzufassen. Außerdem kannst du nun Anrufe in über 20 Sprachen automatisch transkribieren lassen. Die Konversation wird die anschließend in einer Chat-ähnlichen Darstellung angezeigt.

Wann kommt Samsungs One UI 7?

Bis du One UI 7 auf deinem Smartphone installieren kannst, dauert es leider noch ein wenig. Statt wie üblich im November oder Dezember verschiebt sich das große Update um mehrere Monate. Samsung spricht von einer Veröffentlichung im ersten Quartal 2025 auf der kommenden Galaxy S25 Reihe. Erst danach kommen auch Bestandsgeräte in den Genuss der neuen Funktionen.

Mutige Besitzer eines Galaxy S24, S24 Plus oder S24 Ultra können ab sofort eine Test-Version ausprobieren. In der Beta kann es jedoch zu Fehlern kommen, sodass wir den Einsatz nur auf einem Zweitgerät empfehlen, auf das du nicht zwingend angewiesen bist.