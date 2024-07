Android 15: Diese Samsung-Handys bekommen das große Update

Jedes Jahr im Spätsommer veröffentlicht Google eine neue Android-Version. In diesem Jahr handelt es sich hierbei um Android 15. Das Update bringt viele neue Funktionen und Verbesserungen mit sich. Samsung-Smartphones werden Android 15 zusammen mit der eigenen Oberfläche One UI 7 erhalten. Ob dein Smartphone dabei ist, hängt von seinem Alter ab. Teurere Smartphones werden über viele Jahre mit neuer Software versehen. Bei günstigeren Modellen ist früher Schluss.

Diese Samsung Handys bekommen Android 15

Samsung ist einer der vorbildlichsten Hersteller, was das Verteilen von Updates angeht. So kommuniziert der Hersteller bei der Vorstellung von jedem neuen Smartphone klar, wie lange es Updates geben wird und hat diese Zeiträume in der Vergangenheit zuverlässig eingehalten. Auf diese Weise lässt sich bereits jetzt absehen, welche Modelle sich über Android 15 und One UI 7 freuen dürfen.

Samsung Galaxy S-Serie

Die S-Serie sind die Top-Smartphones des koreanischen Herstellers. Die aktuellen S24-Modelle bekommen für sieben Jahre lang neue Android-Versionen. Folgende Modelle können sich über Android 15 freuen:

Galaxy Z Serie

Auch Samsungs Falt-Smartphones können sich über Android 5 und One UI 7 freuen. Doch zuvor soll noch im August ein kleineres Update folgen, welches die neuen Funktionen von Fold6 und Flip6 auf ältere Modelle bringt.

Samsung Galaxy A-Serie

Die beliebteste Reihe bei Samsung ist die A-Reihe. Modelle wie das Galaxy A54 oder A55 gehören zu den meistverkauften Smartphones in Deutschland. Während bei den teureren Smartphones viele Hersteller einen guten Update-Support leisten, ist Samsung gerade im Budget-Bereich ungeschlagen und versorgt auch günstige Smartphones schnell mit neuen Android-Versionen und Sicherheitsupdates. Diese Modelle können sich auf Android 15 und One UI 7 freuen:

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A23

Galaxy A14

Galaxy A15

Galaxy M-Serie

Etwas unter dem Radar läuft die M-Reihe von Samsung. Die Geräte sind ähnlich ausgestattet wie die A-Reihe, jedoch zum Marktstart etwas preiswerter und ausschließlich online erhältlich. Auch der Update-Support ist kürzer. Dennoch können sich auch einige Smartphones der M-Serie über Android 15 freuen:

Galaxy M53

Galaxy M55

Galaxy M33

Galaxy M34

Wann kommt Android 15 auf mein Samsung-Handy?

Bis zum Release von Android 15 und One UI 7 musst du dich noch ein wenig gedulden. Google plant, die neue Android-Version im Spätsommer zu veröffentlichen. Im Oktober plant Samsung eine große Entwicklerkonferenz und dürfte dort One UI 7 offiziell vorstellen. Kurze Zeit später dürfte das Update für die ersten Smartphones zur Verfügung stehen. Im vergangenen Jahr ist es Samsung als einzigem Hersteller gelungen, noch vor Jahresende alle Smartphones mit dem Update auszustatten.