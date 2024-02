Google kündigt Update an: Diese Funktionen kommen auf dein Handy

Neue Funktionen gibt es in diesem Jahr vor allem für die Bildschirmaufnahme und für die Kamera. Hier soll es in Android 15 vor allem Verbesserungen bei Dritt-Apps geben. Also beispielsweise WhatsApp, Instagram oder TikTok, mit welchen man ebenfalls Fotos und Videos aufnehmen kann.

Android 15 verbessert Kamera für Dritt-Apps

Android-Nutzer kennen das Problem: Wer nicht die Kamera-App zum Fotografieren nutzt, sondern die Aufnahmen direkt in WhatsApp, Instagram und Co. macht, muss mit einer deutlich schlechteren Foto-Qualität rechnen. Android 15 soll hier ein wenig Abhilfe schaffen. So können Dritt-Apps nun die Helligkeit des Vorschaubilds anpassen und die Stärke des Blitzes regulieren. Möglicherweise sind diese Schritte nur ein Anfang, Probleme beim Fotografieren mit Dritt-Apps aus dem Weg zu schaffen.

Eine zweite Neuerung dreht sich um die Bildschirmaufnahme. So wird es mit Android 15 möglich, nicht nur den kompletten Bildschirm aufzunehmen, sondern wahlweise nur einzelne Fenster. Dies ist vor allem auf großen Smartphones und Tablets sinnvoll.

Weitere Neuerungen folgen im Mai

Weitere Neuerungen von Android 15 sind bisher nicht bekannt. Jedoch wird Google noch die ein oder andere Verbesserung oder neue Funktion für seine Nutzer integrieren. Mehr verrät man traditionell auf der jährlichen Entwicklerkonferenz Google IO im Mai.

So befindet sich Android 15 noch in einem frühen Stadium der Entwicklung und richtet sich an Entwickler, um ihre Apps rechtzeitig an das neue Update anzupassen. Neue Funktionen werden erst in den kommenden Wochen und Monaten bis zum Start eingebaut.

Wann kommt Android 15?

Zusammen mit der Vorstellung von Android 15 hat Google auch einen Zeitplan veröffentlicht, wie es mit der Entwicklung weiter geht und wann Nutzer mit dem Update rechnen dürfen. Aktuell befindet man sich in der „Developer Preview“ Phase. Hierbei handelt es sich um eine Vorschau-Version für App-Entwickler, bei der nur der Unterbau von Android 15 vorhanden ist und optische Änderungen noch fehlen.

Googles Zeitplan für Android 15

Anschließend sind mehrere Betas geplant, in welchen Schritt für Schritt die neuen Funktionen eingebaut werden. Dann geht es an das Verfeinern der Stabilität, ehe das Update im Spätsommer für alle Nutzer zur Verfügung steht.

Mutige Tester können ab sofort die erste „Developer Preview“ auf ihrem Smartphone installieren. Unterstützt werden Googles eigene Smartphones ab dem Pixel 6 oder neuer. Die erste Developer-Preview lohnt sich für die meisten Nutzer jedoch nicht. So ist die Installation nur mit Datenverlust möglich und ohnehin kaum neue Funktionen vorhanden. Spannender werden die Betas im April oder Mai, wenn die neuen Funktionen eingebaut sind.

Diese wird man auch als normales Update einspielen und seine Daten mitnehmen können. Auch werden Smartphones anderer Hersteller wie Xiaomi, OnePlus oder Nothing im Laufe der Zeit ebenfalls in das Beta-Programm aufgenommen und können das Update auf Wunsch noch vor Veröffentlichung testen.