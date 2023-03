Android 14 Update macht viele Apps unbrauchbar

Android 14 ist die kommende Version von Googles mobilen Betriebssystem. Aktuell befindet sich das Update noch in der Entwicklung und kann von mutigen Nutzern als Beta-Version ausprobiert werden. Bis Google und die anderen Smartphone-Hersteller das Update regulär verteilen, soll es jedoch noch bis zur zweiten Jahreshälfte dauern. Einige Apps auf deinem Smartphone könnten nach dem Update jedoch nicht mehr wie gewohnt funktionieren.

Diese Apps werden unbrauchbar

Bei den betroffenen Apps handelt es sich um sogenannte „Speed-Booster“ oder auch als „Telefonreiniger“ bezeichnete Anwendungen. Diese Programme sind auf den Smartphones vieler Nutzer installiert. Sie versprechen, das System des Smartphones zu beschleunigen, in dem sie Speicher freigeben und Hintergrunddienste beenden.

Jedoch richten diese Apps häufig mehr Schaden an, als dass sie dem Nutzer helfen. So werden Hintergrundprozesse und Apps beendet, die dann wenige Sekunden später vom Smartphone selbst wieder gestartet werden. Das benötigt unnötig viel Energie und kann im schlimmsten Fall dafür sorgen, dass Android nicht mehr einwandfrei funktioniert. Generell würden wir von Apps, die am System herumpfuschen, abraten. Solche Aufgaben sollte man offiziellen Bordmitteln wie Xiaomis „Bereinigung“ oder Samsungs „Gerätereinigung“ überlassen.

Speed Booster Apps im Play Store

Android 14 killt die Task-Killer

Mit Android 14 wird Google solchen Anwendungen einen Riegel vorschieben. So wird man die benötigte Schnittstelle, die es einer App erlaubt, andere Apps oder Prozesse zu beenden, nicht mehr zur Verfügung stellen. Auch wenn die Apps bereits auf dem Gerät des Nutzers installiert sind, funktionieren sie also nach dem Update nicht mehr.

Google selbst rät ebenfalls von dem Verwenden solcher Apps ab. So erklärt man im Android-Entwicklerforum: „Es ist nicht möglich, dass eine Anwendung eines Drittanbieters das Speicher-, Strom- oder Wärmeverhalten eines Android-Geräts verbessert.“ Somit dürfte das Abschalten dieser Apps für den Nutzer schlussendlich von Vorteil sein.