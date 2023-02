Unerwartet: Google präsentiert Android 14 – das ist neu

Dass auch in diesem Jahr eine neue Android-Version erscheint, war nahezu sicher. Nun hat Google die Katze aus dem Sack gelassen und Android 14 offiziell präsentiert. Bis zum finalen Release dauert es jedoch noch, wie ein Blick auf den Zeitplan verrät.

Das erwartet dich in Android 14

Eine der größten Änderungen in Android 14 ist das Blockieren von zu alten Apps. So sollen sich Apps, die seit Android 6 Zeiten nicht mehr aktualisiert wurden, nicht mehr installieren lassen. So möchte Google Schadprogrammen vorbeugen, da diese häufig mit alten Entwicklertools gebaut werden, um moderne Sicherheitsmaßnahmen auszuhebeln. Diese Änderung bezieht sich jedoch nur auf das Installieren von Apps. Befindet sich eine App bereits auf dem Smartphone, bleibt sie auch nach dem Update erhalten.

Größere Verbesserungen soll es beim Akku-Management geben. So hat Google mehrere Funktionen eingebaut, die Apps stärker kontrollieren und den Stromverbrauch senken sollen. Verbessert wurde auch das Skalieren von Text. So werden Überschriften und andere große Elemente künftig vollständig dargestellt, wenn der Nutzer eine größere Schriftgröße einstellt.

Viel mehr ist zu Android 14 noch nicht bekannt. In der ersten Vorschau-Version des neuen Betriebssystems werden die technischen Grundlagen gelegt, ehe die neuen Funktionen Einzug halten. Mehr zu den geplanten Funktionen wird Google voraussichtlich im April oder Mai auf der jährlichen IO-Konferenz verraten.

Googles Zeitplan im Überblick

Die Zeit bis zum Release von Android 14 ist in drei Phasen gegliedert. Im Februar und März soll es jeweils eine Developer-Preview geben. Hierbei handelt es sich um eine Vorschau-Version für App-Entwickler, bei der nur der Unterbau von Android 14 vorhanden ist und optische Änderungen noch fehlen.

Googles Zeitplan für Android 14

Anschließend sind mehrere Betas geplant, bis im Juni alle Funktionen eingebaut sind. Dann geht es ans Verfeinern der Stabilität, ehe das Update im Spätsommer für alle Nutzer zur Verfügung steht.

Android 14: Test-Version ab sofort verfügbar

Mutige Tester können ab sofort die erste „Developer Preview“ auf ihrem Smartphone installieren. Unterstützt werden alle Pixel-Handys vom Pixel 7 bis zum Pixel 4a 5G. Für das Pixel 4, 4XL und 4a wird das Update nicht mehr erscheinen.

Die erste Developer-Preview lohnt sich für die meisten Nutzer jedoch nicht. So ist die Installation nur mit Datenverlust möglich und ohnehin kaum neue Funktionen vorhanden. Spannender werden die Betas im April oder Mai, wenn die neuen Funktionen eingebaut sind.

Diese wird man auch als normales Update einspielen und seine Daten mitnehmen können. Auch Smartphones anderer Hersteller werden im Laufe der Zeit in das Beta-Programm aufgenommen.

→ Die besten Funktionen in Android 13