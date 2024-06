Samsung: Neues Update soll für Verzögerungen sorgen

Laut dem Insider Ice Universe plant Samsung nämlich noch in diesem Sommer ein Update für Samsung-Handys zu veröffentlichen. Trotz der kleinen Versionsnummer von One UI 6.1.1 soll das Update jedoch mehrere neue Funktionen mitbringen.

Samsung One UI 6.1.1 kommt diesen Sommer

Bereits in wenigen Wochen wird Samsung seine neuen Falt-Smartphones Galaxy Z Fold6 und Flip6 auf den Markt bringen. Die beiden Handys werden direkt mit One UI 6.1.1 auf den Markt kommen. Doch soll das Update kurz danach für weitere Samsung-Handys zur Verfügung stehen. Damit kommen auch Bestandskunden in den Genuss der neuen Funktionen der Falt-Smartphones.

Welche Funktionen das sein werden, ist bisher nicht im Detail bekannt. Viele der neuen Funktionen werden sich wohl um das Thema künstliche Intelligenz drehen und Samsungs aktuelle Vorreiter-Rolle in dem Bereich ausbauen, ehe Apple im September mit iOS 18 an den Start geht. Doch auch bei der Kamera soll es Verbesserungen geben. Größere Änderungen an der Nutzeroberfläche sind hingegen erst für das Android 15 Update im Herbst geplant.

Android 15 kommt später

Durch das ungewöhnlich große Update im Sommer soll sich der Start von Android 15 jedoch verzögern. Wie groß diese Verzögerung ausfällt, ist nicht bekannt. In den vergangenen Jahren was Samsung stets einer der ersten Hersteller, wenn es darum ging, eine neue Android-Version an seine Kunden auszuliefern. Vor wenigen Jahren überraschte man noch durch einen Release bereits im Dezember. Dann November und im vergangenen Jahr erstmals bereits im Oktober. Auch in diesem Jahr müssen Samsung-Nutzer also vermutlich nicht allzu lange auf das Android 15 Update warten.

Android 15 kommt zusammen mit Samsungs Oberfläche One UI 7.0 daher und soll neben neuen Funktionen auch einige Design-Änderungen bieten. Mit Ausnahme weniger Einsteiger-Modelle wird das Update für alle Samsung-Smartphones der vergangenen Jahre zur Verfügung stehen.

One UI 6.1.1 dürften im Sommer hingegen nur ausgewählte Handys erhalten. Etwa die Samsung Galaxy S24 und S23 Reihe sowie die Falt-Smartphones Galaxy Z Fold5 und Flip5.