Nach monatelangen Tests erscheint jedes Jahr im Spätsommer eine neue Android-Version. Dann sind die jeweiligen Hersteller gefragt, das Update anzupassen und zusammen mit ein paar eigenen Änderungen an die Kunden zu verteilen. Googles eigene Smartphones erhalten Android 15 ab sofort. Kunden anderer Hersteller müssen sich etwas länger gedulden. In den vergangenen Jahren waren Samsung und OnePlus besonders flott und haben das jährliche Update noch vor Weihnachten an ihre Kunden verteilt. Andere Hersteller wie Xiaomi oder Realme lassen sich deutlich länger Zeit. Hier können nur ein paar Premium-Smartphones noch im selben Jahr mit dem Update rechnen.

Schlechte Nachrichten von Samsung

In diesem Jahr müssen Samsung-Kunden sich wohl auch in Geduld üben. Wie man auf einer Entwicklerkonferenz offiziell bestätigt hat, soll Android 15 zusammen mit der Galaxy S25 Reihe im kommenden Jahr starten. Erst danach soll es auch Updates für bestehende Geräte geben. Üblicherweise kommen Samsungs neue Smartphones Ende Januar oder Anfang Februar auf den Markt. Statt wie üblich im November oder Dezember müssen sich Bestandskunden wohl bis mindestens Februar gedulden, ehe sie das neue Update erhalten.

Bleibt zu hoffen, dass Samsung die lange Wartezeit nutzt, um eine Vielzahl an Geräten auf einmal zu versorgen. So werden neue Updates bisher für ein Modell nach dem anderen über eine Dauer von mehreren Wochen und Monaten freigegeben. Bei Apple und Google hingegen erhalten alle Smartphone-Modelle ihr neues Update am selben Tag.

→ Diese Smartphones erhalten das Android 15 Update

Große Pläne mit Android 15 und One UI 7

Zusammen mit Android 15 erscheint auch Samsungs neue Oberfläche One UI 7. Hier erwarten dich größere Veränderungen im Design, etwa am Homescreen. Wie in den vergangenen Jahren wird man wohl auch versuchen, viele neue Elemente aus Apples neuem iOS 18 zu übernehmen und etwa mehr Anpassungsmöglichkeiten und Widgets im Kontrollzentrum zu bieten.

Eine Test-Version für ausgewählte Smartphones soll noch in diesem Jahr erscheinen. Diese ist jedoch für Entwickler gedacht und kann noch Fehler enthalten. Sobald diese Version verfügbar ist, erhalten wir einen Einblick, welche Funktionen uns 2025 erwarten.

Generell hat Samsung im kommenden Jahr viel vor mit One UI. Bisher war One UI die Oberfläche für Samsung Smartphones und Tablets. 2025 möchte man One UI auch auf die eigenen Fernseher und Smartwatches bringen, auch wenn diese nicht mit Android laufen.