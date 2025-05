Samsung Galaxy Watch 8: Diese 5 Leaks solltest du kennen

Du willst wissen, wie Samsung seine neue Smartwatch-Reihe auf das nächste Level hebt? Dann solltest du jetzt weiterlesen – denn die Gerüchteküche brodelt und einige Details zur Galaxy Watch 8 könnten dich wirklich überraschen. Die nächste Generation der Samsung Galaxy Watch steht nämlich schon in den Startlöchern. Auch wenn Samsung selbst noch vieles unter Verschluss hält, sind bereits zahlreiche Leaks und Hinweise aufgetaucht, die ein spannendes Bild zeichnen. Was erwartet dich – Evolution oder echte Revolution?

Release-Termin: Wann kommt die Galaxy Watch 8?

Traditionell stellt Samsung seine neuen Smartwatches im Sommer vor. Alles deutet darauf hin, dass die Galaxy Watch 8 und die Watch 8 Classic Anfang Juli 2025 offiziell enthüllt werden – gemeinsam mit den neuen Foldables Galaxy Z Fold 7 und Z Flip 7.

Ein genauer Termin fehlt zwar noch, aber der Rhythmus ist klar: Auch 2024 kamen die Vorgänger im Juli auf den Markt. Die Chancen stehen also gut, dass du schon bald die neue Uhr am Handgelenk tragen kannst.

Im Juli 2024 brachte Samsung die Galaxy Watch 7 und die Watch Ultra zusammen mit dem Galaxy Z Fold 6 und Z Flip 6 auf den Markt – eine Strategie, die sich 2025 voraussichtlich nicht ändern wird.

Rückkehr der „Samsung Galaxy Watch 8 Classic“ – das Comeback des Drehrings

Ein echtes Highlight für Fans: Die beliebte Galaxy Watch Classic kehrt zurück! Nach einem Jahr Pause bringt Samsung laut Leaks wieder das klassische Modell mit drehbarer Lünette.

Das ist mehr als Nostalgie – viele Nutzer schwören auf das haptische Feedback und die intuitive Bedienung. Die Bluetooth-Zertifizierung liefert den Beweis: Die Galaxy Watch 8 Classic sehr sicher.

Innovatives Design und mehr KI – was steckt dahinter?

Samsung hat selbst angedeutet, dass die Galaxy Watch 8 „ein innovatives Design und verbesserte Gesundheitsfunktionen“ bieten wird. Was das konkret bedeutet, bleibt zwar noch geheim – aber Spekulationen gibt es reichlich.

Gut möglich, dass Künstliche Intelligenz (KI) eine größere Rolle spielt: Wahrscheinlich kannst du also bald noch intelligentere Gesundheitsanalysen bekommen und dich auf neue Wege, mit deiner Uhr zu interagieren freuen. Sogar Kameras für Gestensteuerung sind im Gespräch – klingt verrückt? Abwarten!

Modelle, Größen und Akkus: Was ist bestätigt?

Firmware-Leaks und Zertifikate verraten: Es wird wieder mindestens zwei Größen geben, jeweils als Bluetooth– und LTE-Version. Die Modellnummern SM-L320, SM-L330 (Bluetooth) und SM-L325U, SM-L335U (LTE) bestätigen das Samsung-typische Schema.

Auch beim Akku gibt es kleine, aber feine Verbesserungen. Die größere Galaxy Watch 8 soll rund 435 mAh bieten – das sind etwa 2 Prozent mehr als beim Vorgänger. Kein Quantensprung, aber immerhin ein kleiner Pluspunkt für die Laufzeit.

Bleibt das Design rund – oder kommt die „Squircle“?

Gerüchte über ein eckiges, an die Apple Watch erinnerndes Design hielten sich in der Vergangenheit hartnäckig. Doch laut mehreren Insidern bleibt Samsung der klassischen runden Form treu. Ein Glück für alle, die das gewohnte Galaxy Watch-Design bevorzugen.

Neue Gesundheitsfunktionen in der Samsung Galaxy Watch 8: Was ist realistisch?

Ein heiß diskutiertes Thema dreht sich rund um die Gesundheitsfunktionen: Kommt endlich die Blutzuckermessung am Handgelenk? Samsung arbeitet zwar an optischen Glukosesensoren, aber Experten halten das Feature im Jahr 2025 in der Galaxy Watch 8 noch für unwahrscheinlich.

Wahrscheinlicher ist, dass Samsung die Gesundheits-Algorithmen verbessert – etwa für eine frühere Diabetes-Risiko-Erkennung oder noch smartere Fitness-Analysen. Auch der KI-Coach und die Schlafauswertung könnten ein Upgrade erhalten.

Fazit: Lohnt sich das Warten auf die Galaxy Watch 8?

Die Galaxy Watch 8 bleibt spannend – auch wenn Samsung nicht alles neu erfindet. Dich erwarten bewährte Stärken, ein kleines Akku-Upgrade, die Rückkehr der Classic-Version und vermutlich mehr KI-Power. Wenn du ein rundes Design und smarte Gesundheitsfeatures für unabdingbar hälst, solltest du die Uhr im Juli 2025 im Auge behalten.

Bleib dran – wir halten dich bei inside digital natürlich auf dem Laufenden, sobald es neue Leaks oder offizielle Infos gibt!