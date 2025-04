Update-Überraschung bei Samsung: Android 16 noch vor Google?

Beim Start von Android 15 konnte sich Samsung nicht gerade von der besten Seite präsentieren. Während man in den Jahren zuvor stets einer der Vorzeige-Hersteller war, was das zügige Verteilen von neuen Android-Versionen anging, fiel man in diesem Jahr auf den letzten Platz zurück. Statt wie üblich die neue Android-Version im November oder Dezember zu verteilen, mussten Kunden monatelang warten. Und selbst bis heute hat kein einziges Samsung-Smartphone das Update erhalten. Das soll sich zwar in wenigen Tagen ändern, doch mittlerweile steht schon die nächste Android-Version vor der Tür.

Seit gut 10 Jahren bringt Google jedes Jahr im Herbst eine neue Android-Version auf den Markt. Doch in diesem Jahr ist alles anders: Google möchte ab sofort zwei größere Updates pro Jahr verteilen und stellt dafür das gewohnte Muster komplett auf den Kopf. Ein Update soll im zweiten Quartal, also voraussichtlich im Juni, erscheinen. Ein zweites Update ist für das vierte Quartal, voraussichtlich im Dezember, angesetzt. Android 16 erscheint also schon diesen Sommer, während es dann im Dezember ein größeres Update, vermutlich Android 16.1, gibt.

Mit diesem Schritt kommt Google auch vielen Smartphone-Herstellern entgegen. So erscheinen viele Modelle immer früher im Jahr und kommen mit einer bald veralteten Android-Version auf den Markt. So sind etwa im vergangenen Jahr die Google Pixel 9 Reihe als auch die Xiaomi 15 Reihe noch mit Android 14 ausgeliefert worden. Auch Samsung kündigt seine neuen Galaxy-S-Smartphones jedes Jahr ein wenig früher an und könnte von dieser Änderung profitieren.

Samsung: Wird mit Android 16 alles besser?

Während die ersten Samsung-Smartphones in wenigen Tagen Android 15 erhalten werden, steht Android 16 also schon vor der Tür. Und dieses Mal soll es bei Samsung deutlich besser laufen. Zumindest, wenn man den Samsung-Experten von Sammobile glauben darf. Diese wollen erfahren haben, dass Samsung seine faltbaren Flaggschiffe Galaxy Flip7 und Fold7 diesen Sommer bereits mit One UI 8 und somit Android 16 auf den Markt bringen will.

Google selbst will Android 16 Ende Juni oder Anfang Juli auf den Markt bringen. Die beiden Samsung-Smartphones könnten also als eine der ersten Modelle mit der neuen Software starten. Möglicherweise noch vor der Pixel 10 Serie, welche ebenfalls für diesen Sommer erwartet wird. Auch für Bestandsgeräte könnte es dann schnell gehen. Nutzer können sich also innerhalb von wenigen Monaten gleich auf zwei große Updates freuen.

Android 16 und Samsungs One UI 8

Zu den neuen Funktionen in Android 16 ist noch nicht viel bekannt. Eine Änderung sind die neuen Live-Benachrichtigungen. Hierbei handelt es sich um Push-Nachrichten, die live ihren Inhalt ändern können. Etwa, um dich über den aktuellen Stand einer Essenslieferung zu informieren. Weitere Funktionen wird Google auf einem Event am 20. Mai vorstellen.

Zu One UI 8 ist hingegen noch nichts bekannt. Selbstverständlich werden auch hier die neuen Google-Funktionen integriert. Welche eigenen Features Samsung integriert, wird man voraussichtlich erst bei der Präsentation des Galaxy Flip7 und Fold7 im Juni verraten.