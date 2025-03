Datum steht fest: Dann bekommt dein Samsung-Handy Android 15

Anfang April ist es endlich so weit: Ein großes Update für Samsung-Nutzer bringt nicht nur Android 15, sondern auch One UI 7, also Samsungs neuste Nutzeroberfläche mit zahlreichen neuen Funktionen. Dazu zählen etwa ein neu gestalteter Startbildschirm und Schnelleinstellungen sowie die Now Bar. Diese zeigt, ähnlich wie die Dynamic Island auf dem iPhone, die laufende Musikwiedergabe oder den Timer an. Dabei hat Samsung es geschafft, den Funktionen einen eigenen Look zu verpassen, statt das Feature, wie etwa Oppo oder Honor, 1:1 von Apple zu kopieren.

Darüber hinaus gibt es eine Anruf-Transkribierung, eine überarbeitete Kamera-App mit neuen Pro-Funktionen und einige neue KI-Features, zum Beispiel eine Verschmelzung des eigenen Sprachassistenten Bixby und Google Gemini. Bisher waren all diese Funktionen exklusiv der Samsung Galaxy S25 Reihe vorbehalten, die bereits mit Android 15 ausgeliefert wurden. Jetzt kommen auch Bestandsgeräte in den Genuss.

→ Alle neuen Funktionen von One UI 7 im Überblick

Wann bekommt mein Samsung-Handy Android 15?

Wie Samsung Deutschland offiziell bestätigt hat, steht das Update hierzulande ab dem 7. April zur Verfügung. Jedoch werden nicht alle Samsung-Smartphones das Update am selben Tag erhalten. Den Anfang macht die Galaxy S24 Reihe, also S24, S24 Plus und S24 Ultra, sowie die neuesten Falt-Modelle Flip6 und Fold6.

Im Wochentakt sollen neue Modelle hinzukommen. Außerdem verteilt Samsung Updates stets in „Wellen“. Es kann also sein, dass dein S24 nicht direkt am 7. April, sondern erst 2-3 Tage später das Update angeboten bekommt. Alternativ kannst du selbst in den Einstellungen nachsehen, ob das Update bereits verfügbar ist. Gehe dazu in der Einstellungen-App auf den Punkt „Software-Update“ und dann auf „Herunterladen und installieren“.

Ab dem 7. April

Ab dem 14. April

Ab dem 21. April

Samsung Galaxy Tab S9 Serie

Ab dem 28. April

Samsung Galaxy Tab S8 Serie

Weitere Samsung-Smartphones ab Mai

Zum Schluss noch der Disclaimer, das sich auch bei Samsungs offiziellen Angaben noch Änderungen ergeben können. Etwa wenn Fehler entdeckt werden. Auch müssen Geräte, die zusammen mit einem Mobilfunkvertrag gekauft wurden, gegebenenfalls länger auf das Update warten.

Keine offizielle Aussage gibt es bisher zu den Mittelklasse-Modellen von Samsung. Nutzer von Galaxy A55 und Co. müssen sich also noch etwas gedulden. Gerüchte sprechen von einer geplanten Veröffentlichung im Mai.