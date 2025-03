Samsung stellt gleich drei neue Smartphones vor: Das sind die neuen günstigen Handys

Mehr als die Hälfte aller in Deutschland verkauften Smartphones im Preisbereich bis 600 Euro sind Galaxy-A-Geräte. Doch warum ist das so? Xiaomis Redmi-Geräten bieten teilweise 200-Megapixel-Kameras und bei den Poco-Modellen bekommst du teilweise deutlich stärkere Chips. Bei Nothing wiederum ist das außergewöhnliche Design der Kaufgrund, und bei Google-Smartphones in dem Preisbereich kannst du dich auf unfassbar gute Kameras verlassen. Samsung geht einen anderen Weg: Die Galaxy-A-Geräte machen alles gut und nichts wirklich falsch. Und 2025 machen sie alles einfach noch ein bisschen besser und bekommen sogar ein paar Funktionen aus der S-Serie – etwa bei der Updatepolitik und den KI-Features. Und das ab unter 300 Euro.

Samsung Galaxy A56, Galaxy A36 und Galaxy A26

Das Samsung Galaxy A26 kannst du mit 128 GB für die schon erwähnten knapp 300 Euro kaufen. Verdoppelst du den Speicher sind knapp 370 Euro fällig. 10 Euro mehr, also 380 Euro legst du beim Galaxy A36 mit 128 GB Speicher auf den Tisch. Knapp 450 Euro sind es mit doppeltem Speicher. Das Galaxy A56 startet bei knapp 480 Euro (128 GB) und durchbricht mit der 256-GB-Verison und einem Preis von 529 Euro die 500er-Marke. Die Modelle sind also im Vergleich zum vergangenen Jahr nicht teurer geworden.

Alle drei Smartphones sind ab der Kalenderwoche 12 im Handel erhältlich – also spätestens ab dem 21. März. Wie bei Samsung üblich gibt es dazu wieder eine Early-Bird-Aktion, bei der Ihr kostenfrei doppelten Speicher bekommt. Die Aktion läuft voraussichtlich bis zum 20.04.2025. Wer sich früh entscheidet, kann hier also ordentlich sparen.

So deutlich sich die Preise unterscheiden, so unterschiedlich sind auch die technischen Ausstattungen. So musst du den ein oder anderen Kompromiss hinnehmen, wenn du auf die Galaxy-A-Serie bauen willst. Dennoch ist die Gesamtschau der technischen Daten kein Gruselkabinett sondern solide:

Produkt Samsung Galaxy A26 Samsung Galaxy A36 Samsung Galaxy A56 Display 6,7 Zoll, Super-AMOLED

Full-HD+

120 Hz Bildwiederholrate 6,7 Zoll, Super-AMOLED

Full-HD+, 1.200 Nits (HBM)

120 Hz Bildwiederholrate 6,7 Zoll, Super-AMOLED

Full-HD+, 1.200 Nits (HBM)

120 Hz Bildwiederholrate Prozessor Samsung Exynos 1380 Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 Samsung Exynos 1580 Speicher 6/8 GB RAM

128/256 GB ROM

microSD-Slot 6/8 GB RAM

128/256 GB ROM

kein microSD-Slot 8 GB RAM

128/256 GB ROM

kein microSD-Slot OS One UI 7 (Android 15)

6 Jahre Software-Updates

6 Jahre Sicherheitsupdates One UI 7 (Android 15)

6 Jahre Software-Updates

6 Jahre Sicherheitsupdates One UI 7 (Android 15)

6 Jahre Software-Updates

6 Jahre Sicherheitsupdates Kameras Ultraweitwinkel: 8 MP, f/2.2

Hauptkamera: 50 MP, f/1.8, OIS

Makrokramera: 2 MP, f/2.4

Selfie-Kamera: 13 MP, f/2.2 Ultraweitwinkel: 8 MP, f/2.2

Hauptkamera: 50 MP, f/1.8, OIS

Makrokramera: 5 MP, f/2.4

Selfie-Kamera: 12 MP, f/2.2 Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2.2

Hauptkamera: 50 MP, f/1.8, OIS

Makrokramera: 5 MP, f/2.4

Selfie-Kamera: 12 MP, f/2.2 Akku 5.000 mAh

25 W kabelgebundenes Laden

kein Wireless Charging 5.000 mAh

45 W kabelgebundenes Laden

kein Wireless Charging 5.000 mAh

45 W kabelgebundenes Laden

kein Wireless Charging Abmessungen und Gewicht 77,5 × 164,0 × 7,7 mm, 200 g 78,2 × 162,9 × 7,4 mm, 195 g 77,5 × 162,2 × 7,4 mm, 198 g