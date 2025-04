Endlich: Samsung-Smartphones bekommen lange erwartetes Update

Seit November sind viele Samsung-Nutzer am Warten. Während Google, Xiaomi und Co. Android 15 an ihre Nutzer verteilen, gehen Samsung-Kunden leer aus. Schon bald wird bekannt, dass es eine monatelange Verzögerung gibt. Nun ist es endlich so weit: Als vermutlich letzter Hersteller liefert Samsung ab sofort Android 15 an seine Bestandskunden aus.

Android 15 und One UI 7 sind da

Neben Android 15 selbst enthält das große Update auch Samsungs neueste Benutzeroberfläche One UI 7 mit zahlreichen neuen Funktionen. Dazu zählen etwa ein neu gestalteter Startbildschirm und Schnelleinstellungen sowie die Now Bar. Diese zeigt, ähnlich wie die Dynamic Island auf dem iPhone, die laufende Musikwiedergabe oder den Timer an. Dabei hat Samsung es geschafft, den Funktionen einen eigenen Look zu verpassen, statt das Feature, wie etwa Oppo oder Honor, 1:1 von Apple zu kopieren.

Darüber hinaus gibt es eine Anruf-Transkribierung, eine überarbeitete Kamera-App mit neuen Pro-Funktionen und einige neue KI-Features, zum Beispiel eine Verschmelzung des eigenen Sprachassistenten Bixby und Google Gemini. Bisher waren all diese Funktionen exklusiv der Samsung Galaxy S25 Reihe vorbehalten, die bereits mit Android 15 ausgeliefert wurden. Jetzt kommen auch Bestandsgeräte in den Genuss.

→ One UI 7: Alle neuen Funktionen im Überblick

Ab sofort ist das Update für die Flaggschiff-Smartphones des vergangenen Jahres verfügbar. Also Samsung Galaxy S24, S24 Plus und S24 Ultra. Andere Geräte folgen zeitnah. Voraussichtlich noch dieses Wochenende soll das Update auf den Klapp-Smartphones Galaxy Fold6 und Flip6 ankommen.

Kommende Woche geht es mit dem günstigeren Galaxy S24 FE sowie der kompletten Galaxy S23 Reihe bestehend aus Galaxy S23, S23 Plus und S23 Ultra weiter. Auch das Galaxy Fold5 und Flip5 sowie die Galaxy Tab S10 Tablets stehen für kommende Woche auf dem Plan. Tab S9 und S8 folgen ebenfalls noch im April, ehe es im Mai mit dem günstigeren Galaxy S23 FE sowie der kompletten Galaxy S22 Reihe bestehend aus Galaxy S22, S22 Plus und S22 Ultra weitergeht.

Noch keine Auskunft gibt es zu den Mittelklasse-Smartphones der A-Reihe. Gerüchte sprechen auch hier von einer Veröffentlichung im Mai, doch das ist bisher nicht offiziell bestätigt.

Wie die meisten Android-Hersteller verteilt Samsung seine Updates in „Wellen“. So wird eine übermäßige Belastung der Server verhindert und sollten die ersten Nutzer ein Problem feststellen, kann Samsung das Update jederzeit stoppen. Daher kann es einige Tage dauern, bis du das Update automatisch angeboten bekommst.

Alternativ kannst du selbst in den Einstellungen nachsehen, ob das Update bereits verfügbar ist. Gehe dazu in der Einstellungen-App auf den Punkt „Software-Update“ und dann auf „Herunterladen und installieren“.