Samsung One UI 7: Das sind die neuesten Funktionen für dein Galaxy-Smartphone

In dieser Woche hat Samsung den Frühjahrsaufschlag seiner Galaxy-Smartphones gemacht und dabei nicht nur die neue Generation Galaxy-Smartphones gezeigt. Denn es gab, nach der Ankündigung im Dezember, auch die neue Benutzeroberfläche One UI 7 in der finalen Version zu sehen. Wir zeigen dir, was sie bietet und wo die Neuerungen stecken.

Samsung One UI 7: Das neue Betriebssystem für Galaxy-Geräte

Samsungs Update auf One UI 7 ist eines der umfangreichsten, das wir in den vergangenen Jahren gesehen haben. Es bringt nicht nur die grundlegenden Änderungen von Android 15 mit, sondern auch viele exklusive Features, die speziell für Galaxy-Nutzer entwickelt wurden. Die Benutzeroberfläche hat sich grundlegend gewandelt und sorgt für ein frisches und modernes Erlebnis.

Now Bar: Schnellzugriff auf wichtige Funktionen

Ein Highlight von One UI 7 ist die Now Bar, die du direkt auf dem Sperrbildschirm findest. Dieses Widget am unteren Bildschirmrand ermöglicht es dir, schnell auf Apps wie Musik, Rekorder und Stoppuhr zuzugreifen, ohne das Gerät entsperren zu müssen. Die Funktion unterstützt sowohl Samsung- als auch Drittanbieter-Apps.

Neugestalteter Startbildschirm

Der Startbildschirm hat ebenfalls eine Frischzellenkur erhalten. Mit bunteren und auffälligeren App-Symbolen, runderen und vor allem variabel anpassbaren Widgets und größeren Ordnern wird die Benutzeroberfläche intuitiver. Neu ist auch die Möglichkeit, einen vertikalen App Drawer mit fünf Spalten einzurichten. Das bieten allerdings andere Anbieter auch schon. Hier schließt Samsung also eher auf, als dass die Koreaner voranschreiten.

Samsung One UI 7

Überarbeitetes Quick Panel für einfachen Zugriff

Das Quick Panel wurde mit einem breiteren Layout und größeren Schiebereglern für Helligkeit und Lautstärke überarbeitet. Du kannst jetzt auch das Schnellmenü aufrufen, indem du von der oberen linken Ecke des Bildschirms nach unten wischst.

Samsung One UI 7

Kamera-App: Einfacher und schneller

Die Kamera-App hat eine komplett neue Oberfläche erhalten, die das Umstellen zwischen verschiedenen Modi erleichtert. Zudem wird es nun möglich sein, Log-Videos nativ aufzunehmen – eine Funktion, die zuvor nur mit Drittanbieter-Apps verfügbar war. Dazu hat Samsung hier kräftig aufgeräumt und die Oberfläche massiv übersichtlicher gestaltet.

Samsung macht Bixby smarter

Samsungs Sprachassistent Bixby bekommt ein Upgrade. Die neue Version unterstützt komplexere Befehle und bietet verbesserte Spracherkennung sowie Kontextverständnis.

KI-Schreibfunktionen für produktives Arbeiten

Die KI-Schreibwerkzeuge helfen dir jetzt noch effektiver, indem sie Rechtschreib- und Grammatikprüfungen durchführen und dich beim Texten unterstützen. Diese Funktionen sind direkt in die Tastatur integriert und dadurch schnell erreichbar.

Galaxy Avatar und Portrait Studio in One UI 7

Neben den visuellen Updates wird Samsung auch weiterhin generative KI in One UI 7 integrieren. Eine bestätigte Neuerung ist Galaxy Avatar, mit dem du personalisierte Avatare und Sticker erstellen kannst, ähnlich wie bei Apples Genmoji.

Ein weiteres verwandtes Bearbeitungstool namens Portrait Studio, das seinem Namen alle Ehre macht und, wie auf Samsungs Website zu sehen ist, verschiedene Stile und Effekte für Porträtfotos bieten wird. Es ähnelt dem generativen Sketch to Image AI, mit vielen Effekten wie 3D-Cartoon und Aquarell, aber du musst nicht von Grund auf zeichnen oder skizzieren. Denn das übernimmt selbstverständlich die KI.

Video und Musik gleichzeitig aufnehmen

Mit One UI 7 kannst du jetzt Musik abspielen, während du ein Video aufnimmst. Diese Funktion sorgt dafür, dass der Soundtrack, den du gerade hörst, Teil deines Videos wird.

One UI 7 bringt auch den neuen „Privaten Bereich“, der einem sicheren Container für Apps gleicht. So können sensible Daten besser geschützt werden, was dir mehr Sicherheit und Datenschutz bietet.

Edge Panels entfernt

Eine weitere wichtige Änderung betrifft die Edge Panels, ein langjähriges Feature auf Galaxy-Geräten, das anpassbare Verknüpfungen und Steuerelemente bietet. Samsung plant, die Verfügbarkeit der Edge Panels einzuschränken und sie aus dem Galaxy Store zu entfernen.

Wenn die Edge Panels auf Galaxy-Geräten mit One UI 7 deinstalliert werden, können die Nutzer/innen sie nicht mehr aus dem Store herunterladen. Nutzer/innen, die die Funktion noch installiert haben, können sie jedoch weiterhin über ihre App-Sammlung aufrufen. Wer die Edge Panels nicht nutzen möchte, kann die Funktion in den Einstellungen weiterhin deaktivieren.

Samsung One UI 7

Das Update auf One UI 7 wurde zusammen mit der Galaxy-S25-Serie veröffentlicht. Mit One UI 7 hat Samsung ein Update präsentiert, das nicht nur den Look verändert, sondern auch viele praktische Funktionen einführt, die deinen Alltag vereinfachen werden. In den kommenden Monaten wirst du auch auf anderen Modellen, wie der Galaxy-S24-Serie, die neuen Funktionen finden. Welche das im Detail sind, haben wir dir hier aufgelistet: