Samsung Galaxy S25 vorgestellt: Schneller, höher, weiter war gestern

Das erste Samsung Unpacked Event 2025 ist nun Vergangenheit und die Neuheiten sind da. Die Gerüchte haben sich als unbegründet herausgestellt – die Samsung Galaxy S25-Familie besteht aus vier Modellen: dem Galaxy S25, dem Galaxy S25+, dem Galaxy S25 Ultra und einem Slim-Modell. Wir haben die drei Haupt-Modelle in der Übersicht und zeigen dir die wichtigsten Unterschiede.

Die Galaxy S25-Reihe im Vergleich

Samsung hat also ein weiteres Modell angekündigt: das Galaxy S25 Slim. Es wird mit ähnlichen Spezifikationen wie das S25+ in einem schlankeren Design kommen. Offizielle Details stehen aber noch aus. Der Release wird für das zweite Quartal 2025 erwartet, deshalb konzentrieren wir uns hier auf die drei Hauptmodelle.

Display und Design der Samsung Galaxy S25 Reihe

Im Jahr 2025 hat Samsung das Design der Galaxy S25-Serie leicht angepasst. Das bemerkenswerteste ist, dass das Ultra-Modell jetzt im einheitlichem Design auf den Markt. Während die Vorgängermodelle eher kantig waren, haben sie nun abgerundete Kanten – wie die „normalen“ Modelle auch. Auf der Rückseite gibt es wieder separate Kamera-Inseln, die an die Galaxy S23-Familie, also die Vorgänger-Generation, erinnern.

Die gesamte Samsung Galaxy S25 Reihe

Alle Modelle haben hochwertige OLED-Displays, die eine Bildwiederholfrequenz von 1 bis 120 Hz unterstützen. Bei maximaler Helligkeit erreicht jedes Modell 2.600 Nits, genau wie das S24 Ultra.

Leistung und Konnektivität

Alle S25-Modelle werden von dem neuen Snapdragon 8 Elite Prozessor angetrieben. Samsung hebt die verbesserte Effizienz und die gesteigerte Grafikleistung hervor. Unsere Tests zeigen, dass das S25 Ultra besser gekühlt wird als seine Geschwister. Das kommt von einem vergrößerten Dampfkammersystem.

Was das für dich bedeutet? Die Leistung bei Dauerbelastung bleibt beim teuersten Modell stabiler als bei den beiden normalen S24- und S24+-Modellen. Das Ganze wirst du im Alltag kaum spüren. Heavy-User werden jedoch bei dauerhaften KI- oder Video-Anwendungen merken, dass das Ultra-Modell die richtige Wahl ist. Die Konnektivität bleibt auf dem neuesten Stand – alle Modelle unterstützen eSIM, Wi-Fi 7 und Bluetooth 5.4, aber kein UWB im Basismodell.

Produkt Galaxy S25 Ultra Galaxy S25+ Galaxy S25 Display 6,9-Zoll LTPO OLED 3120 × 1440 Pixel (1-120 Hz) 6,7-Zoll LTPO OLED 3120 × 1440 Pixel (1-120 Hz) 6,2-Zoll LTPO OLED 2340 × 1080 Pixel (1-120 Hz) Prozessor Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Elite Speicher 12 GB LPDDR5X, 256/512/1024 GB UFS 4.0 12 GB LPDDR5X, 256/512 GB UFS 4.0 12 GB LPDDR5X, 128/256/512 GB UFS 4.0 Kameramodule 200 MP, 50 MP, 10 MP, 50 MP, 12 MP 50 MP, 12 MP, 10 MP, 12 MP 50 MP, 12 MP, 10 MP, 12 MP Akku 5000 mAh, 45 W 4900 mAh, 45 W 4000 mAh, 25 W Konnektivität 5G, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, UWB 5G, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, UWB 5G, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC

Kameras und Bildqualität

Bei den Kameras gibt es beim Samsung Galaxy S25 Ultra die größten Upgrades. Die Ultra-Weitwinkelkamera hat nun 50 Megapixel. Die Hauptkamera bleibt bei 200 Megapixel. Die Basismodelle behalten die gleichen Spezifikationen wie die Vorgänger. Die Selfie-Kameras sind bei allen Modellen identisch mit 12 Bildpunkten an Auflösung.

Samsung verspricht für alle Modelle sieben Jahre Software-Updates mit Android 15 und One UI 7. Die neue Benutzeroberfläche bringt viele KI-Funktionen und eine verbesserte Anpassungsfähigkeit mit sich. Ein immenser Vorteil für alle zukünftigen Updates. Dabei werden die jetzt vorgestellten KI-Funktionen auch zukünftig kostenlos sein. Solche, die es erst später in dein Samsung Galaxy S25 schaffen, könnten jedoch einem Abo-System unterliegen. Was das bedeutet und was die KI leisten soll, zeigen wir dir im Interview:

Samsung Galaxy S25: Akku und Schnellaufladung

Die Akkudaten sind nur wenig verändert. Die Schnellladeleistung bleibt bei 45 W für das Samsung Galaxy S25 Ultra und Galaxy S25+, und bei 25 W für das Basismodell. Kabelloses Laden wird mit bis zu 15 W unterstützt, jedoch ohne den neuen Qi2-Standards.

Die Preise der neuen Samsung-Flaggschiffe

Der Vorverkaufsstart der Samsung Galaxy S25 Reihe startet am heutigen 22. Januar ab 19 Uhr. Damit werden die neuen Samsung Galaxy S25-Modelle in Deutschland zu folgenden Preisen im Samsung Onlineshop und der Samsung Shop App erhältlich sein:

Hier starten allerdings wie immer die Preise zunächst in der Basisausstattung. Willst du mehr – und das meint hier Speicher und RAM – ruft Samsung entsprechend höhere Preise auf.

Aktion: Vorbesteller erhalten die nächsthöhere Speichervariante zum Preis der unteren Version. Für den Basispreis von 899 Euro für das S25 mit normalerweise 128 GB Speicherplatz, bekommst du also die 256-GB-Variante.

Welches Samsung Galaxy S25-Modell passt zu dir?

Wie schon in der Vergangenheit ist die Wahl klar. Das Galaxy S25 ist ideal für Kompaktliebhaber, das S25+ für Bildschirmfans, die ein wenig auf den Preis achten und das S25 Ultra für diejenigen, die das Maximum an Leistung und Kameratechnologie wollen.

Die Smartphones der S25-Generation besitzen das mittlerweile typische Kamera-Design

Falls du bereits ein Samsung Galaxy S24 oder S23 besitzt, könnte ein Upgrade schwer zu rechtfertigen sein. Der Hauptvorteil ist der neue Prozessor, der besonders für Exynos-Nutzer spürbar ist. Die neuen Softwarefunktionen sollen bald auch für die aktuellen Flaggschiffe verfügbar sein, bieten also einen eher geringen Mehrwert zu deinem alten Galaxy-Flaggschiff.

Doch ein endgültiges Urteil kann man erst nach den ausführlichen Tests fällen, die in den kommenden Tagen und Wochen auf dich warten. Fest steht jedoch, dass die Zeiten wachsender Displays, brutaler Leistungssteigerung und simpler Addition von Kamera-Modulen vorbei sind. Das Prinzip schneller, höher, weiter bei der Hardware könnte von smarter, intelligenter und flexibler bei der Software abgelöst werden.