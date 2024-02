Samsung Galaxy S24 Ultra: Daran muss sich die Konkurrenz 2024 messen

Das Samsung Galaxy S24 Ultra ist das erste Top-Smartphone des Jahres und traditionell der Benchmark, an dem sich die Top-Smartphones der anderen Hersteller messen müssen. Und so legt Samsung ordentlich vor: Das S24 Ultra kann mit einem exzellenten AMOLED-Display, integriertem Touch-Stift, aktueller Software mit vielen KI-Funktionen und einem ungeschlagenen Update-Versprechen überzeugen.

Samsung Galaxy S24 Ultra ausgepackt

Mit seinem 6,8-Zoll-Display ist das Samsung Galaxy S24 Ultra ein recht großes Smartphone. Dank schlanker Displayränder liegt es dennoch super in der Hand. Dafür sorgt auch der neue Titan-Rahmen, welcher im Vergleich zum Edelstahl in den Vorjahren angenehm matt und griffig ist. Mein Testgerät in grauem Titan weiß dabei mit einem schicken, leicht grünen Leuchten je nach Umgebungslicht zu gefallen und sieht interessanter aus als das titangraue iPhone 15 Pro Max. Generell hat Samsung bei der Farbauswahl viel zu bieten und gleich sieben verschiedene Varianten im Angebot. Drei davon gibt es exklusiv in Samsungs eigenem Store.

Im Smartphone steckt weiterhin Samsungs Stylus. Der S-Pen wird dabei vom Smartphone aufgeladen und ist so jederzeit einsatzbereit. Auch für Nutzer, die wie ich zeichnerisch weniger begabt sind, gibt es die ein oder andere Situation, in welcher der S-Pen sinnvoll ist. So kann man diesen als Auslöser für Fotos nutzen oder Bedienelemente in fremdsprachigen Apps durch Berühren übersetzen.

Unser Testgerät in Titan-Grau sieht sehr schick aus

Erstklassiges Display

Das Display des Samsung Galaxy S24 Ultra ist vermutlich das beste Smartphone-Display auf dem Markt. Endlich verzichtet Samsung auf die gebogenen Displayränder und verbaut ein flaches 6,8-Zoll-AMOLED-Display mit hoher 2K-Auflösung und 120 Hertz Bildwiederholrate. Die höhere Auflösung ist standardmäßig jedoch ausgeschaltet und muss in den Einstellungen aktiviert werden. Das kostet rund 10 Prozent Akkulaufzeit, wie unsere Tests gezeigt haben. Für die meisten Nutzer reicht die voreinstellte Full-HD-Auflösung jedoch vollkommen aus.

Der S Pen bleibt fester Bestandteil des Samsung Galaxy S24 Ultra

In diesem Jahr ist ein echtes Wettbieten um die Displayhelligkeit zwischen den Top-Herstellern entfacht. Mit seinen 2.600 Nits in der Spitze ist das Galaxy S24 Ultra gut dabei, aber nicht der Rekordhalter. Doch das macht nichts, denn das Samsung-Flaggschiff bietet ein Extra, auf das die Konkurrenz verzichten muss: Gorilla Glass Armor. Dieses soll nicht nur besser vor Kratzern schützen, sondern ist deutlich besser entspiegelt. Im Test ist mit dieser Unterschied, ich habe ein Jahr lang den direkten Vorgänger verwendet, direkt aufgefallen. Insbesondere bei Sonnenlicht ist das neue S24 Ultra deutlich besser ablesbar – auch aus schrägeren Winkeln.

Das Samsung Galaxy S24 Ultra (rechts) spiegelt deutlich weniger als der Vorgänger

Nur das Galaxy S24 Ultra bietet top Performance

Beim Prozessor schlägt Samsung im Jahr 2024 neue Wege ein. Bis 2022 verbaute Samsung in Europa in allen drei Smartphones der Reihe die eigenen Exynos-Prozessoren. 2023 zog man dann die Reißleine und wollte sich bei der Prozessor-Entwicklung eine Auszeit nehmen, um wieder zur Konkurrenz aufzuschließen. Daher wurde die S23 Reihe global mit Snapdragon-Chips angeboten.

2024 gibt es nun wieder einen eigenen Chip. Der Exynos 2400 soll leistungstechnisch auf einem Niveau mit dem aktuellen Snapdragon 8 Gen 3 liegen. Im Benchmark ist der Exynos-Chip in unseren Tests hingegen 7 Prozent schwächer – ein Unterschied, der im Alltag nicht auffällt. Spannender ist hingegen ein längerer Belastungstest. Schon nach zwei Benchmarks in Folge sinkt die Leistung unter das Niveau vom Vorjahr, also einem Snapdragon 8 Gen 2 im Galaxy S23. Noch größere Probleme gibt es hingegen bei der Akkulaufzeit. Hier ist das Exynos-Modell in Tests über 20 Prozent schlechter.

Top-Prozessor im Top-Smartphone

Zum Glück ist das Galaxy S24 Ultra von dieser Problematik nicht betroffen. So hat sich Samsung dazu entschieden, hierzulande das Galaxy S24 und S24 Plus mit Exynos 2400 zu verkaufen, aber das S24 Ultra global mit einem Snapdragon 8 Gen 3 auszustatten. So kann das Top-Smartphone mit einer erstklassigen Performance punkten und die bereits gute Akkulaufzeit des Vorgängers überbieten. Fast 15 Stunden schafft das Smartphone in unserem Ausdauer-Test – ein Top-Wert. Das Aufladen dauert mit maximal 45 Watt rund 75 Minuten. Verglichen mit Xiaomi, Oppo und Co. ist das relativ langsam, doch dafür kann mit jedem Netzteil und Kabel geladen werden, da Samsung auf einen offenen Ladestandard setzt.

Das Samsung Galaxy S24 Ultra im Test

Speicherplatz bietet das Galaxy S24 Ultra mit bis zu einem Terabyte reichlich – jedoch ist diese Variante nur bei Samsung selbst erhältlich. Im freien Handel gibt es 256 oder 512 Gigabyte. Das Speicher-Upgrade auf 512 Gigabyte lässt sich Samsung mit 120 Euro teuer bezahlen. Für die 1TB-Variante musst du sogar 360 Euro mehr einplanen. Die Möglichkeit den Speicher per Speicherkarte zu erweitern gibt es leider nicht.

Kamera

Die Haupt- und Ultraweitwinkel-Kamera des Galaxy S24 Ultra ist von der Hardware unverändert. Durch neue Software sind dennoch Verbesserungen bei den Fotos zu sehen. Im Test überzeugen die Fotos mit starken Farben, einem hohen Dynamikumfang und ausgezeichneter Schärfe. Auch fällt auf, dass alle vier Kameras perfekt aufeinander abgestimmt sind. Es fällt also nicht auf, mit welcher Kamera das Foto gemacht wurde.

Ein Foto mit dem Samsung Galaxy S24 Ultra Quelle: Timo Brauer / inside digital Quelle: Timo Brauer / inside digital Quelle: Timo Brauer / inside digital Hauptkamera - 1x Zoom Quelle: Timo Brauer / inside digital Quelle: Timo Brauer / inside digital Quelle: Timo Brauer / inside digital Quelle: Timo Brauer / inside digital

Neue Sensoren gibt es hingegen beim Zoom. Der 3-fach-Zoom bekommt einen neuen Sensor mit 10 Megapixeln und der 10-fach-Zoom wird gegen einen 5-fach-Zoom ersetzt. Was auf den ersten Blick nach einem Downgrade aussieht, stellt sich im Test jedoch aus Verbesserung heraus. Da Samsung die Auflösung der Kamera von 10 auf 50 Megapixel erhöht hat, kann man weiterhin verlustfreie 12,5 Megapixel Fotos mit 10-fachem Zoom aufnehmen. Und qualitativ sind diese dem Galaxy S23 Ultra im direkten Vergleich überlegen. Die maximale Zoom-Stufe liegt weiterhin bei 100-facher Vergrößerung. Weiterhin stößt das Smartphone bei ca. 30-fach jedoch an seine Grenzen.

Die Testfotos können überzeugen, das Samsung Galaxy S24 Ultra macht auf jeden Fall Fotos auf Top-Niveau. Auf diesem hohen Level muss man sich jedoch der Konkurrenz von Apple, Google und Huawei geschlagen geben. Bei Dunkelheit hat das Pixel 8 Pro klar die Nase vorn und Porträts haben auf dem iPhone die natürlicheren Farben und das schönere Bokeh.

Software: Hier bleibt das Galaxy S24 Ultra ungeschlagen

Unangefochten an der Spitze ist Samsung hingegen bei der Software. Hier kommt das Samsung Galaxy S24 Ultra mit aktuellem Android 14 und der eigenen Oberfläche One UI 6.1 daher. Ob man nun pures Android oder Samsungs Optik bevorzugt, ist Geschmacksfrage. Persönlich ist mir die Oberfläche von Samsung lieber, die mit einem modernen Design glänzt und mehr Optionen zur Personalisierung bietet. So gibt es für Experten etliche Optionen, das System an seine Wünsche anzupassen. Und für absolute Smartphone Neulinge steht ein simpler Modus mit vereinfachter Bedienung zur Verfügung. Bei seiner Oberfläche macht Samsung in den vergangenen Jahren vieles richtig. Man übernimmt sinnvolle Änderungen von der Standard-Oberfläche, aber lässt unpraktischen Schnickschnack wie das Internet-Menü von Pixel und Co. weg.

Ganz ohne Kritik bleibt Samsungs Software jedoch nicht. So sind weiterhin mehrere Apps wie Facebook, LinkedIn und Netflix vorinstalliert. Während dies bei günstigen Smartphones eine gute Möglichkeit für den Hersteller ist, etwas dazuzuverdienen und den Preis des Smartphones niedrig zu halten, gehört sich das bei einem Smartphone für weit über tausend Euro Kaufpreis nicht. Zum Glück lassen sich die Apps mit zwei Klicks deinstallieren. Auch sind viele Apps doppelt vorhanden. Etwa eine SMS-App von Google und eine von Samsung, oder Googles Browser Chrome und Samsung Internet. Das kann man Samsung jedoch nicht negativ ankreiden. So möchte der Hersteller seinen Kunden gerne die eigenen Apps anbieten, Google macht es jedoch verpflichtend für jeden Android-Hersteller, die doppelten Google-Apps ebenfalls vorzuinstallieren.

KI-Funktionen im Galaxy S24 Ultra

Mit der Galaxy S24 Reihe stellt Samsung die „Galaxy AI“ vor. Hierbei handelt es sich um eine Reihe von KI-Funktionen, die etwa beim Bearbeiten von Fotos oder beim Verstehen von fremdem Sprachen helfen. Beim Bearbeiten von Fotos kann man Objekte entfernen oder verschieben. Das funktioniert in unserem Test mäßig gut. Hier liefern andere Apps bisher bessere Ergebnisse.

Die Galaxy AI soll den Schwan verschieben Quelle: Timo Brauer / inside digital Das Ergebnis ist ernüchternd Quelle: Timo Brauer / inside digital Bei diesem Bild versuche ich, die Gans in der Mitte verschwinden zu lassen Quelle: Timo Brauer / inside digital Doch die KI schafft es nicht, den Hintergrund korrekt nachzubilden Quelle: Timo Brauer / inside digital

Praktischer ist hingegen die Live-Übersetzung beim Telefonieren. So kann man bei jedem Telefonat eine Übersetzungs-Funktion aktivieren, welche beide Gesprächsteilnehmer in die jeweils andere Sprache übersetzt. Das funktioniert mit einem gewissen Zeitversatz, sodass man beim Sprechen Pausen lassen muss. Die Übersetzung war jedoch fehlerfrei und auch mit der Verzögerung ist eine einwandfreie Verständigung möglich. Übrigens muss der Gesprächspartner kein Galaxy S24 Ultra haben. Leider kann man von Deutsch bisher nur auf Englisch übersetzen. Andere Sprachen werden hoffentlich in Zukunft hinzugefügt.

Gar nicht genug hervorheben kann man Samsungs exzellente Update-Politik. Während bei der Konkurrenz Smartphones häufig nach spätestens einem Jahr trotz Update-Garantie „vergessen“ werden und nur noch unregelmäßig Updates bekommen, macht Samsung in den vergangenen Jahren einen hervorragenden Job. Mein S23 Ultra hat jeden Monat zuverlässig sein Google-Sicherheitsupdate erhalten und auch mein über drei Jahre altes S21 Ultra bekommt nicht nur monatlich Sicherheitsupdates, sondern hat bereits im Dezember 2023 Android 14 erhalten. Das kann kein anderes, drei Jahre altes Smartphone von sich behaupten.

Beim Samsung Galaxy S24 Ultra legt Samsung noch einmal nach und bietet 7 Jahre Android-Updates und Sicherheitspatches. Damit ist man auf einem Niveau mit Google selbst und übertrifft die Konkurrenz deutlich.

Samsung Galaxy S24 Ultra im Test: Mein Fazit

Samsung geht mit dem Samsung Galaxy S24 Ultra keine Experimente ein, bietet aber eine allumfassende Ausstattung, die 2024 keine Wünsche übrig lässt. So hat das Handy bereits jetzt gute Chancen, das „Smartphone des Jahres“ zu werden.

Mit einem schicken, einzigartigen Design, einem überragenden Display, guter Kamera und langer Akkulaufzeit kann sich das Galaxy S24 Ultra die Bestnote in unserem Test sichern. Zusammen mit Samsungs ungeschlagenem Update-Support von 7 Jahren ist das Galaxy S24 Ultra eine hervorragende Wahl für alle, die auf der Suche nach einem Top-Smartphone ohne Kompromisse sind.

Doch auch wenn ein Preis von 1.449 Euro für die gebotene Leistung angemessen scheint, ist das Smartphone nicht für jeden etwas. Schließlich handelt es sich, wie der Name bereits verrät, um das ultimative Smartphone von Samsung. Wer die große Bauweise, das exzellente Display mit S Pen oder den Periskop-Zoom zu schätzen weiß, ist hier richtig. Viele andere Highlights findest du auch im preiswerteren Galaxy S24 Plus.

→ Samsung Galaxy S24 Ultra im Samsung Store ansehen

Hardware-Wertung im Detail

Gehäuse: 5 von 5 Sternen

Display: 5 von 5 Sternen

Ausstattung: 4,5 von 5 Sternen

Kamera: 4,5 von 5 Sternen

Software: 5 von 5 Sternen

Akku: 4,5 von 5 Sternen

Pros des Samsung Galaxy S24 Ultra

hervorragendes Display

integrierten S Pen

starker Snapdragon-Prozessor

extrem lange Akkulaufzeit

vorbildlicher Update-Support

wasserdicht

vielseitige Kameras

hochwertige Verarbeitung

Contras des Samsung Galaxy S24 Ultra

keine Speichererweiterung per Speicherkarte

zusätzlicher Speicher teuer