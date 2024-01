Samsungs größter Fehler? Tests des Galaxy S24 offenbaren Schwäche

Das Samsung Galaxy S24 hat ein düsteres Geheimnis: Während man im Heimatland Korea und in den USA in allen drei Smartphones der Reihe einen Snapdragon-Prozessor verbaut, kommt dieser im Rest der Welt nur im Ultra-Modell zum Einsatz. Der alternativ verbaute Exynos-Chip sei jedoch leistungstechnisch identisch. Dass dies nicht stimmt und der Exynos-Prozessor noch andere Nachteile mit sich bringt, zeigen erste Tests.

Exynos oder Snapdragon?

Seit vielen Jahren verbaut Samsung je nach Region unterschiedliche Prozessoren in seine Top-Smartphones. Während wir in Europa stets mit den unterlegenen Exynos-Chips abgespeist wurden, gab es für Käufer in den USA zum identischen Preis Snapdragon-Prozessoren. Diese waren nicht nur bei der puren Leistung überlegen. Sondern konnten auch mit einer geringeren Wärmeentwicklung und einer längeren Akkulaufzeit punkten. In einem direkten Vergleich, den wir vor zwei Jahren durchgeführt haben, hielt das Snapdragon-Modell rund 20 Prozent länger durch.

Letztes Jahr zog Samsung dann die Reißleine. Man pausierte mit dem Exynos-Prozessor und verbaute weltweit den Snapdragon 8 Gen 2. Infolgedessen konnten die Galaxy S23-Smartphones bei uns mit erheblichen Verbesserungen in der Akkulaufzeit punkten. Unterschiede, welche die US-Kollegen nicht erleben durften.

Mit der Galaxy S24-Reihe geht es hingegen zurück zum ursprünglichen Status quo. Nur das Ultra-Modell wird global mit einem Snapdragon 8 Gen 3 ausgestattet. Das normale S24 und das S24 Plus erhalten hingegen einen Exynos 2400-Prozessor.

Samsung Galaxy S24 Plus vs. Ultra

Ein Video des YouTubers The Tech Chap aus Großbritannien vergleicht nun das neue Galaxy S24 Plus mit Exynos-Prozessor mit dem Ultra mit Snapdragon-Chip. Beide Smartphones haben denselben Arbeitsspeicher und nur minimale Unterschiede bei der Akkugröße.

Schon bei den Benchmark-Vergleichen fällt auf: Das Exynos-Modell hat bis zu 20 Prozent weniger Leistung als das Galaxy S24 mit Snapdragon-Prozessor. Ganz extrem wird es beim Videoschnitt mit Adobe Premiere Rush. Hier speichert der Snapdragon das kurze Testvideo rund dreimal so schnell wie das Smartphone mit Exynos-Chip. Eine bessere Optimierung von App oder Software könnte hier jedoch Abhilfe schaffen.

Jedoch kann auch der Exynos-Chip ein paar Vergleiche für sich gewinnen. Insbesondere bei hohen Grafik-Anforderungen hat er die Nase vorn und kann bei Spielen mit Raytracing gegen den Snapdragon-Chip punkten. Jedoch fällt hierbei eine um bis zu drei Grad höhere Wärmeentwicklung auf.

Sorgenkind Akkulaufzeit

All diese Unterschiede dürften den meisten Nutzern kaum auffallen, da normale Anwendungen beide Prozessoren bei Weitem nicht an ihre Leistungsgrenzen bringen. Anders sieht es hingegen bei der Akkulaufzeit aus. Nach all den Tests ist der Akku des Galaxy S24 Plus mit Exynos bei 38 Prozent, während das S24 Ultra noch 49 Prozent Energie übrig hat. Ein Unterschied von 22 Prozent – und das, obwohl sich die Akku-Größe nur um 2 Prozent unterscheidet.

Gute Nachrichten gibt es hingegen bei den KI-Funktionen. Auch wenn der Snapdragon-Chip mit dedizierten KI-Kernen ausgestattet ist, konnte YouTuber The Tech Chap keine Unterschiede in seinem Vergleich feststellen. Das könnte daran liegen, dass viele der Funktionen ohnehin in der Cloud abgewickelt werden. So sollen auch ältere Samsung-Smartphones mit den neuen KI-Funktionen ausgestattet werden.

Was können Samsung-Kunden tun?

Sollten sich die Ergebnisse des YouTube-Videos auch in anderen Vergleis-Tests widerspiegeln, würde sich die Vergangenheit wiederholen. Erneut werden Käufer aus Europa mit dem schlechteren Chip abgespeist, während es in den USA zum gleichen Preis die bessere Technik gibt.

Immerhin haben Samsung-Kunden in diesem Jahr die Möglichkeit, zum Ultra-Modell zu greifen, um auch hierzulande den Snapdragon 8 Gen 3 zu erhalten. Doch auch mit dem Exynos 2400 wird das Galaxy S24 kein schlechtes Smartphone. Man sollte jedoch beim Lesen von Testberichten darauf achten, aus welchem Land die jeweilige Publikation kommt.