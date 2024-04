Vorsicht, Samsung: Neue Top-Smartphones zu Kampfpreisen vorgestellt

Motorola hat zu einem außergewöhnlichen Event geladen: In der Wüste von Marokko präsentiert man seine neuen Top-Smartphones für das Jahr 2024. Spannend bei allen drei Smartphones sind die ungewöhnlichen Prozessoren. So verbaut man selbst beim Ultra-Modell nicht den Top-Chip und spart dem Kunden dadurch viel Geld.

Motorola Edge 50 Ultra

Das Motorola Edge 50 Ultra ist mit einem nagelneuen Prozessor ausgestattet. Der Snapdragon 8s Gen 3 ist eine leicht heruntergetaktete Version des aktuellen Top-Prozessors. Der Leistungs-Unterschied dürfte im Alltag nicht auffallen und sorgt für einen deutlich günstigeren Preis. So verlangt Motorola für sein Flaggschiff 999 Euro. Das sind über 400 Euro weniger als bei Samsung oder Xiaomi.

Das Display misst 6,7 Zoll und durch die gebogenen Displayränder wirkt das Smartphone angenehm dünn. Für die Farben ist man bei der kompletten Reihe eine Partnerschaft mit Pantone eingegangen. So gibt es das Smartphone in der Farbe des Jahres „Peach Fuzz“ oder wer es dezenter mag in „Forrest Grey“. Beide aus veganem Leder. Ein besonderes Highlight ist die Variante „Nordic Wood“, bei welcher die Rückseite aus mehreren Schichten echtem Holz besteht. Alle drei Varianten sind nach IP68 wasserdicht.

Motorola Edge 50 Ultra in allen Farben

Auf der Rückseite verbaut man drei Kameras. Die Hauptkamera überzeugt mit 50-Megapixel-Auflösung, optischer Bildstabilisierung und einer Blende von f/1.6. Auch die Ultraweitwinkel-Kamera bietet eine Auflösung von 50 Megapixeln. Dazu gesellt sich eine 64-Megapixel-Telekamera. Diese bietet 3-fach optischem Zoom und sechsfachen In-Sensor-Zoom. Digital ist ein bis zu 120-facher Zoom möglich.

Motorola Edge 50 Pro

Auch das Motorola Edge 50 Pro fällt mit einem ungewöhnlichen Prozessor auf. So kombiniert man hier einen Mittelklasse-Prozessor mit einer Oberklasse-Kamera inklusive optischem Zoom. Beim verbauten Snapdragon 7 Gen 3 handelt es sich jedoch um das leistungsstärkste Modell in der Mittelklasse, welcher zusammen mit den verbauten 12 Gigabyte RAM für eine flotte Bedienung im Alltag sorgt, wie unser Test zeigt.

Darüber hinaus bietet man für 699 Euro eine ungewöhnlich gute Kamera-Ausstattung mit 50-Megapixel-Hauptkamera und beeindruckend großer Blende von f/1.4. Dazu kommt eine Telekamera mit 10 Megapixeln und, genau wie bei der Hauptkamera, einer optischen Bildstabilisierung. Bei der dritten Kamera handelt es sich um eine Ultraweitwinkel-Kamera mit 13 Megapixeln und einem Blickfeld von 120 Grad.

→ Edge 50 Pro Testbericht

Auch beim Pro kannst du aus zwei Pantone-Farben in veganem Leder wählen: „Luxe Lavender“ und „Black Beauty“. Besonderes Highlight ist die Farbe „Moonlight Pearl“ welche in Italien in Marmor-Optik hergestellt wird und bei jedem Smartphone einzigartig aussieht. Auch das Edge 50 Pro ist nach IP86 wasserdicht.

Motorola Edge 50 Pro in allen Farben

Motorola Edge 50 Fusion

Das Motorola Edge 50 Fusion ist mit einem Preis von 399 Euro das günstigste Smartphone der Reihe. Hier verzichtet Motorola auf eine Telezoom-Kamera und verbaut einen Snapdragon 7s Gen 2. Zusammen mit 8 oder 12 Gigabyte RAM dürfte auch dieser Chip für eine alltagstaugliche Performance sorgen.

In dem Mittelklasse-Smartphone steckt eine hochauflösende 50-Megapixel-Hauptkamera mit optischer Bildstabilisierung. Dazu kommt eine 13 Megapixel Ultraweitwinkel-Kamera mit 120 Grad Sichtfeld.

Bei den Farben kannst du auch hier zwischen mehreren Pantone-Farben mit Rückseiten aus veganem Leder wählen. Zur Wahl stehen „Hot Pink“ und „Marshmallow Blue“. Letzteres war auf dem Event leider nicht verfügbar und kommt möglicherweise hierzulande auch nicht auf den Markt. Magst du es dezenter, ist die Farbe „Forest Blue“, hier links im Bild, genau richtig für dich.

Motorola Edge 50 Fusion in allen Farben

Die Software von Motorola lässt sich am besten als verfeinerte Variante von purem Android beschreiben. Auf den zweiten Blick fallen viele sinnvolle Funktionen auf, die Motorola dem System hinzugefügt hat. Ein Highlight in diesem Jahr ist Style Sync. Diese KI-basierte Funktion kann ein passendes Hintergrundbild zu deinem aktuellen Style generieren, welches jedes Mal einzigartig ist.

Motorola Edge 50 Series

Die Software ist mit Android 14 und dem aktuellen Sicherheitspatch auf dem neusten Stand. Motorola verspricht für alle drei Smartphones drei große Android-Updates sowie vier Jahre lang regelmäßige Sicherheitspatches.

Preise und Verfügbarkeit

Das Motorola Edge 50 Fusion ist mit 8+128 Gigabyte Speicher für 399 Euro erhältlich. Gegen Aufpreis kannst du Modelle mit 256 oder 512 Gigabyte Speicherplatz kaufen. Das Edge 50 Pro kostet 699 Euro und bietet bereits in der Basis-Version großzügige 12+512 Gigabyte Speicherplatz. Beide Smartphones sind ab sofort verfügbar. Im Mai folgt dann das Edge 50 Ultra. Das Top-Smartphone der Reihe kostet 999 Euro und bietet ebenfalls großzügige 16+1.024 Gigabyte Speicherplatz.