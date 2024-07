iPhone SE 4: Apples günstigstes Smartphone mit vielen Verbesserungen

Vor mittlerweile mehr als zwei Jahren präsentierte Apple das aktuelle iPhone SE. Die nunmehr dritte Generation basiert auf dem Design des iPhone 8, während Teile der Technik vom iPhone 13 stammen. Es handelt sich also um eine Mischung aus diversen Apple-Smartphones. Dies hat bei den SE-Modellen Tradition, denn so kann das Unternehmen aus Kalifornien die Kosten senken. Viele Fans des Handys fragen sich seit einiger Zeit, wann denn ein neues Modell vorgestellt werden könnte. Auf diese Frage und noch viele andere gibt es nun neue mögliche Antworten. Wie 9to5Mac unter Berufung auf den Informanten Ice Universe, der in der Vergangenheit bereits korrekte Information zu kommenden iPhone-Features nennen konnte, schreibt, soll es im Frühjahr 2025 so weit sein. Es gibt aber auch Neues zu den technischen Daten.

iPhone SE 4: Apples Einsteiger-Smartphone soll wachsen

Glaubt man den beschriebenen Informationen, soll das nächste iPhone SE der Tradition der stetig wachsenden Smartphones folgen. Statt eines 4,7-Zoll-Displays soll der Bildschirm nun 6,06 Zoll in der Diagonale messen. Die in die Jahre gekommene LCD-Technik will Apple angeblich außerdem durch OLED ersetzen. Es bleibt jedoch bei nur 60 Hertz.

Wie beim iPhone 14, an dem sich das Design des SE 4 orientieren soll, ist auch das Ende für Touch ID gekommen. Stattdessen soll dich Face ID und die dazugehörigen Sensoren in einer Displaykerbe am Gesicht erkennen. Die Notch wird uns also möglicherweise noch einige Jahre begleiten. Der Lightning-Anschluss wird hingegen, aufgrund der EU-Vorgaben, wenig überraschend durch USB-C ersetzt. Laut den neuen Gerüchten soll auf der Rückseite eine einzelne Kamera Fotos mit bis zu 48 Megapixeln aufnehmen.

Im Inneren des iPhone SE 4 arbeitet angeblich ein A18-Chip. Dieser soll erstmals im iPhone 16 Premiere feiern. Die vier neuen Standard-Smartphones erreichen uns aller Voraussicht nach bereits im kommenden September. Dem verbesserten Prozessor stehen laut Ice Universe 6 oder 8 GB RAM zur Seite. Aufgrund der Hardwarevoraussetzungen für Apple Intelligence sind 8 GB wahrscheinlicher. Die KI-Funktionen aus iOS 18 werden in der EU aber vorerst nicht verfügbar sein.

Preiserhöhungen auch beim günstigsten Apple-Smartphone

Für all diese Neuheiten will Apple bezahlt werden. Hier ist die Rede davon, dass die Preise für das nächste iPhone SE steigen sollen. Statt bislang 429 US-Dollar sollen es 499 bis 549 US-Dollar werden. Preise sind jedoch bei derartigen Gerüchten die unsichersten Details. Diese Angaben solltest du also mit Vorsicht genießen.