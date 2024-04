iPhone 16: Das wissen wir über Apples kommende Smartphones

Seit langer Zeit ist es Tradition, dass Apple im Herbst seine neuen Smartphones vorstellt. Das wird aller Voraussicht nach auch im Jahr 2024 mit dem iPhone 16 nicht anders sein. Große Veränderungen am äußerlichen Design werden in diesem Jahr nicht erwartet. Im Detail gibt es aber diverse kleine Neuheiten, die ein Grund für das Upgrade von einem älteren Gerät sein könnten. Insbesondere im Bereich der Foto- und Videografie offenbaren sich in den Gerüchten der vergangenen Monate nützliche Verbesserungen. Hier ist unsere Vorschau auf Apples kommende Handy-Generation.

iPhone 16: Bunter mit leicht verändertem Design

Die größte Änderung am Design der iPhone-16-Familie trifft laut den aktuellen Gerüchten das Basismodell sowie die Plus-Variante. Auf der Rückseite zeigt sich eine neu angeordnete Kamera. Statt der beiden diagonalen Linsen sollen die beiden Sensoren in den kommenden Modellen wieder untereinander angeordnet sein. Das liegt nicht daran, dass Apple sich ein neues Design im Vergleich zum Vorgänger wünscht. Denn nur in dieser Anordnung kann das Smartphone Videos und Fotos im Spatial-Format für die Vision Pro und zukünftige Hardware dieser Art aufnehmen.

Sind das 15 und 15 Plus aktuell in fünf Farben erhältlich, sollen es beim iPhone 16 Plus gleich sieben verschiedene Modelle werden. In der Gerüchteküche werden derzeit die Farben blau, pink, gelb, grün, schwarz, weiß und lila diskutiert. Bei der Größe des Smartphones soll es keine Veränderungen geben.

An den Seiten des iPhone 16 geht es weiter mit den Neuheiten. Wie beim 15 Pro und 15 Pro Max sollen auch die beiden Basismodelle der neuen Smartphones im Jahr 2024 einen Action Button erhalten. Der altbekannte Schalter zum Stummschalten ist damit auch beim Einsteiger-iPhone Geschichte.

Es gibt aber noch einen weiteren neuen Knopf beim iPhone 16, der angeblich bei allen vier Modellen gleichzeitig eingeführt werden soll. Ein neuer Capture Button befindet sich demnach unterhalb der bekannten Seitentaste. Einerseits kannst du ihn drücken, um ein Foto oder Video aufzunehmen. Ein leichter Druck startet die Fokussierung wie bei einer traditionellen Kamera. Mithilfe einer Wischgeste soll es außerdem auch möglich sein, den Zoom zu steuern.

An der rechten Seite des iPhone 16 soll ein neuer Capture Button zu finden sein

Kleine Verbesserungen im Inneren

Neben den äußerlichen Änderungen sind aber natürlich die inneren Werte ein wichtiger Aspekt eines Smartphones. Hier sind beim iPhone 16 bislang nur einige kleine Details durchgesickert. Viele Offenbarungen werden insbesondere in diesem Jahr vermutlich erst in Kombination mit der neuen Software ans Tageslicht kommen. So ist unter anderem die Rede davon, dass iOS 18 viele neue KI-Funktionen bieten soll. Diese könnten in vielen Fällen den erwarteten A18-Chip voraussetzen.

Dazu möglicherweise passend gibt es Gerüchte, dass Apple den Arbeitsspeicher der beiden Basismodelle von derzeit 6 auf 8 GB aufstocken wird. Das könnte ebenfalls dazu beitragen, dass das iPhone 16 viele der neuen AI-Features direkt auf dem Smartphone ausführen kann. Eine weitere Anpassung für die Künstliche Intelligenz: Es sollen angeblich bessere Mikrofone für die Spracherkennung verbaut werden.

Bei der Verbindung mit der Außenwelt ist die Rede davon, dass iPhone 16 und 16 Plus über Wi-Fi 6E verfügen könnten. Dieser Standard wird derzeit nur vom 15 Pro und 15 Pro Max unterstützt. Beim 5G-Chip der beiden Basisvarianten sind aktuell keine Veränderungen bekannt.

Ein etwas kurioses Gerücht gibt es beim Akku. So soll das iPhone 16 einen 6 Prozent größeren Energiespender bieten. Gleichzeitig soll dieser im Plus-Modell um 9 Prozent schrumpfen. Vielleicht will Apple in diesem Bereich den Unterschied zwischen dem Plus und Pro Max etwas erweitern.

So könnte das iPhone 16 aussehen

iPhone 16 Pro: Größere Displays und bessere Kameras

Diverse der oben genannten Änderungen betreffen auch die beiden Pro-Modelle des iPhone 16. Dazu gehört etwa der neue Capture Button oder die verbesserten Mikrofone. Bei den Flaggschiffen steht uns aber auch ein neuer Wachstumsschub bevor. So sollen die Displays auf rund 6,3 beziehungsweise 6,9 Zoll wachsen. Die Smartphones werden also etwas länger und breiter sein; an der Dicke soll es keine Veränderungen geben.

Daraus ergibt sich auch ein etwas höheres Gewicht und mehr Platz für die Akkus. Diese sollen im iPhone 16 Pro und Pro Max um 2,5 beziehungsweise 5 Prozent wachsen. Der gewachsene Platz dient im regulären Pro-Modell aber auch dazu, um die Tetraprism-Telefoto-Kamera mit 5x-Zoom unterzubringen. Diese gab es bislang nur im 15 Pro Max.

Bei den Farben ist derzeit die Rede von einem neuen Space Schwarz und einem Rosé. Des Weiteren könnte der Titanrahmen im iPhone 16 Pro wieder einen polierten Look erhalten. Die nervigen und allseits unbeliebten Fingerabdrücke könnten damit möglicherweise eine Rückkehr feiern.

Bei den Kameras gibt es aber noch weitere Veränderungen – abseits der bereits erwähnten Telefoto-Erweiterung im Pro-Modell. So sollen beide Modelle über einen neuen 48-Megapixel-Sensor für die Ultraweitwinkelkamera verfügen. Auch das verspricht erneut Verbesserungen für die Aufnahme von Spatial-Videos.

Wenn du dich bei Nachtaufnahmen an den Spiegelungen, etwa von Lichtern, in deinen Fotos gestört hast, gibt es ebenfalls erste gute Nachrichten. So testet Apple eine neue Beschichtung, die derartige Artefakte reduzieren soll. Diese Beschichtung soll laut dem Gerücht nur in den Pro-Modellen des iPhone 16 zu finden sein.

Doch iPhone 16 Pro und Pro Max sollen sich erneut in einem Kamera-Detail unterscheiden. So ist die Rede davon, dass das Pro Max einen um 12 Prozent größeren Sensor für die Standard-Kamera bieten wird. Die dadurch größeren Pixel würden unter anderem bessere Aufnahmen unter schlechten Lichtverhältnissen erlauben.

Sonny Dickson, der bereits in der Vergangenheit korrekte Informationen zu kommenden Apple-Produkten zeigte, veröffentlichte im April eine Reihe von Bildern, die das Design der kommenden Modelle zeigen sollen:

So könnte das Design der iPhone-16-Familie aussehen

Neuer A18-Chip, stromsparenderes 5G und Wi-Fi 7

Im Gegensatz zum regulären A18-Chip der beiden Basismodelle soll in den Pro-Modellen des iPhone 16 ein A18 Pro verbaut werden. Dieser soll laut einigen Berichten mehr AI-Kerne bieten. Welche konkreten Vorteile dies bringen kann, ist bislang unbekannt. Denkbar ist aber möglicherweise eine bessere Performance bei KI-Funktionen.

Zur Kommunikation mit der Außenwelt sollen Wi-Fi 7 und Qualcomms X75 Modem mit 5G Advanced zum Einsatz kommen. Beides verspricht eine Steigerung bei der Datenübertragung. Das neue 5G-Modem im iPhone 16 Pro soll aber auch weniger Strom verbrauchen als aktuelle Modelle.

Wie bereits oben erwähnt, werden die vier neuen Modelle des iPhone 16 voraussichtlich im September 2024 vorgestellt.

Neues Zubehör fürs iPhone?

Apple verabschiedete sich im vergangenen Jahr mit dem iPhone 15 vom Lederzubehör. Als neue Alternative präsentierte man unter anderem Hüllen und andere Peripherie aus Feingewebe. Dieses auch als FineWoven bezeichnete Zubehör erntete jedoch schon nach kurzer Zeit deutliche Kritik.

Neue Gerüchte sprechen nun davon, dass Apple die Produktion des Feingewebe-Zubehörs bereits gestoppt habe. Da eine Rückkehr zum Leder unwahrscheinlich ist, bleibt derzeit offen, was sich das Unternehmen für das iPhone 16 vorgenommen hat.