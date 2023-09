iPhone 15: Das bringt dir der neue Action-Button Holger Eilhard 2 Minuten

Nach vielen Monaten voller Gerüchte ist es endlich so weit: das iPhone 15 mit all seinen Features wurde offiziell vorgestellt. Eine der Neuheiten ist der Action Button. Was es damit auf sich hat und welche Veränderungen dies für dich bedeutet, erklären wir dir hier.