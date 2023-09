iPhone 15 vorgestellt: überraschende Preise und neue Funktionen

Nachdem sich iPhone 12, 13 und 14 optisch kaum unterscheiden, bringt das iPhone 15 größere Änderungen. Highlights sind ein konturierter Rand und natürlich die Dynamic Island. Dieses Feature war bisher den deutlich teureren Pro-Modellen vorbehalten.

iPhone 15 vorgestellt

Beim iPhone 15 hat Apple Pastelltöne für sich entdeckt. So kommt das neue Smartphone in fünf verschiedenen, dezent gehaltenen Farben daher: Blau, Rosé, Gelb, Grün und Schwarz. Auffällig ist, dass Apple auf ein klassisch weißes Modell verzichtet. Und auch das traditionelle Product-Red hat man gestrichen. Erstmals beim „normalen“ iPhones sind die Rückseiten zudem Matt gehalten und sollten Fingerabdrücke so deutlich besser verstecken. Die Kanten wurden zudem konturiert, also leicht abgerundet, was das Halten in der Hand angenehmer machen soll.

Das neue iPhone 15 in allen Farben

Der größte, optische Unterschied liegt jedoch beim Display. Statt der klassischen Notch spendiert Apple nun auch dem normalen iPhone 15 die pillenförmige Dynamic Island. Diese verändert sich mit einkommenden Nachrichten und kann dynamisch Inhalte wie abgespielte Musik, Timer und vieles mehr anzeigen, während du das Smartphone benutzt. Außerdem ist das iPhone 15 mit 1.000 Nits etwas heller als seine Vorgänger und kann im freien gar eine Spitzenhelligkeit von 2.000 Nits erreichen (zuvor 1.200 Nits). 120 Hertz und ein Always-On-Display bleiben hingegen den Pro-Modellen vorbehalten.

Kamera: Höhere Auflösung und erstmals ein Zoom?

Eine hochauflösende Neuerung gibt es auch bei der Kamera. Nach unzähligen Jahren mit 12 Megapixeln bietet jetzt auch das normale iPhone 15 erstmals eine 48-Megapixel-Hauptkamera. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um das identische Modell aus den Pro-iPhones. Die Qualitätsunterschiede müssen die ersten Tests zeigen. Standardmäßig werden vier Pixel zu einem kombiniert, wodurch du weiterhin ein 12-Megapixel-Foto erhältst, dieses jedoch besser mit verschiedenen Lichtsituationen umgehen kann. Die Ultraweitwinkel-Kamera und die Selfie-Kamera wurden nicht verändert.

Durch die höhere Auflösung bekommt das iPhone 15 erstmals eine Zoom-Funktion. Zumindest wird der digitale Zoom deutlich verbessert und in der Kamera ist ein neuer „2X-Button“ verfügbar. Verwendest du diesen, wird ein 12-Megapixel-Foto aus der Mitte des 48-Megapixel-Sensors aufgenommen, wodurch du ein Foto mit zweifachem Zoom in gewohnter Auflösung erhältst. „Echten“ Zoom mit einer separaten Linse bleibt jedoch den Pro-Phones vorbehalten. Genau wie Makroaufnahmen, Portraits bei Nacht und RAW-Fotografie. Dennoch bietet das iPhone 15 das größte Kamera-Upgrade seit mehreren Modell-Generationen.

Tschüss Lightning: Neuer Anschluss im iPhone 15

Nach 11 Jahren verabschiedet sich Apple endgültig von Lightning und stattet das iPhone 15 mit USB-C aus. Dadurch kannst du dasselbe Kabel und Ladegerät mit iPad, Mac und unzähligen weiteren Geräten teilen, die ebenfalls auf USB-C setzen.

Das iPhone 15 kann dank USB-C auch AirPods und Apple Watch aufladen

Ein USB-C auf USB-C Kabel liegt in der Box. Statt den üblichen Kunststoff-Kabeln handelt es sich hierbei um ein mit Nylon umwickeltes Kabel, welches widerstandsfähiger sein soll. Weiterhin ist das iPhone 15 in zwei Größen erhältlich. Diese unterscheiden sich nur bei der Displaygröße (6,1 und 6,7 Zoll) und bei der Größe des Akkus. Diese bieten weiterhin unverändert 20 Stunden Videowiedergabe beim iPhone 15 und 26 Stunden beim größeren 15 Plus.

iPhone 15 Pro: Das neue Flaggschiff

Auch das iPhone 15 Pro ist weiterhin in zwei Größen erhältlich. Das kleinere 15 Pro bietet 6,1 Zoll und das größere Pro Max 6,7 Zoll. Im Gegensatz zum Vorjahr sind hier jedoch nicht nur die Größen verschieden.

Beide Modelle setzen jedoch auf einen neuen Werkstoff. Nach fünf Jahren verabschiedet sich Apple von dem glänzenden Rahmen aus Edelstahl und stattet die neuen iPhone 15 Pro Modelle mit einem leichteren und wiederstandsfähigeren Rahmen aus Titanium aus. Die nun matten Rahmen sind ebenfalls für einen angenehmeren Halt konturiert und deutlich weniger anfällig für Fingerabdrücke. Auch sollten die bei Edelstahl unvermeidbaren Mikrokratzer Geschichte sein. Beim Kauf kannst du zwischen den Farben Natur, Blau, Weiß und Schwarz wählen.

Das neue iPhone 15 Pro in allen Farben

Neuer Button – neuer Chip

Wirft man einen genaueren Blick auf den Rahmen des neuen iPhone 15 Pro, fällt auf: Apple hat den klassischen Lautlos-Switch, welchen es seit dem ersten iPhone gibt, verändert. Dieser ist nun kein Slider mehr, sondern ein „normaler“ Button. Standardmäßig schaltest du damit weiterhin zwischen klingeln und lautlos. Jedoch kannst du die Funktion des sogenannten Action-Buttons auch mit anderen Funktionen belegen.

Der neue Action Button

Im iPhone 15 Pro steckt Apples neuer A17 Pro Chip. Dieser ist als erster Smartphone-Prozessor der Welt im 3-Nanometer-Verfahren gefertigt, was ihn besonders stromsparend machen soll. Außerdem bietet er 10 Prozent mehr Rechenleistung und 20 Prozent mehr Grafikleistung als sein Vorgänger.

Auch beim iPhone 15 Pro wechselt Apple von Lightning auf USB-C und verbaut hier sogar den schnelleren USB-3-Übertragungsstandard. Die Akkulaufzeit bleibt mit 23 Stunden Videowiedergabe beim 15 Pro und 29 Stunden beim Pro Max hingegen identisch.

5-fach-Zoom nicht für alle Käufer

Die 48-Megapixel-Kamera des iPhone 15 Pro ist mit einem größeren Sensor ausgestattet, welcher bessere Fotos bei Low Light ermöglichen soll. Erstmals sind zudem ProRes-Videoaufnahmen in 4K mit 60 FPS möglich. Die Sensoren des Ultraweitwinkel/Makro-Objektivs sowie der Zoom-Kamera sind hingegen unverändert – zumindest beim kleineren iPhone 15 Pro.

Das iPhone 15 Pro Max kommt hingegen erstmals mit einem 5-fach-Zoom daher. Hierfür setzt Apple erstmals auf eine Periskop-Linse, welche das Licht mit Spiegeln lenkt, um so einen größeren Zoom in einem dünnen Smartphone-Gehäuse zu ermöglichen. Diese Technik ist bei vielen Oberklasse-Smartphones bereits seit einigen Jahren an Bord, benötigt jedoch mehr Platz im Gehäuse. So muss das kleinere Modell auf diese Funktion verzichten.

Eine neue Kamera-Funktion beherschen hingegen alle neuen iPhone 15 Modelle: Erstmals musst du für Portrait-Fotos nicht mehr in den Portrait-Modus der Kamera-App wechseln. Stattdessen speichert das Smartphone die Tiefeninformationen für jedes Foto und lässt dich auch nachträglich den Fokus und die Tiefenschärfe bearbeiten.

Überraschungen bei den Preisen

Während die Preise der neuen iPhones in den USA seit 2017 unverändert sind, gab es hierzulande in den letzten Jahren gleich mehrere Preiserhöhungen. In den USA ändert sich auch in diesem Jahr nichts an den Preisen, doch für uns in Europa wird es günstiger. Die normalen iPhone 15 sind 50 Euro günstiger als im Vorjahr. Bei den Pro-Modellen geht es gar 100 bis 120 Euro nach unten. Das sind die neuen Preise: