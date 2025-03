iOS 19: Apple nennt Termin für das große Update

Es ist mittlerweile eine feste Tradition: Anfang Juni lädt Apple seine Entwickler zur Worldwide Developers Conference (WWDC). Das ist auch im Jahr 2025 erneut der Fall. Das Unternehmen hat nun den Termin für die Konferenz angekündigt, auf der du erstmals die kommenden Software-Neuheiten für iPhone, iPad, Mac, Apple Watch und Vision Pro erleben darfst. In diesem Jahr erwarten dich unter anderem iOS und iPadOS 19, macOS 16, watchOS 12 und visionOS 3. Vor allem am Betriebssystem für das Smartphone und den Mac erwarten uns angeblich große Veränderungen.

iOS 19 und mehr: WWDC 2025 findet wieder im Juni statt

Wie Apple nun offiziell angekündigt hat, wird die diesjährige WWDC vom 9. bis 13. Juni in Cupertino stattfinden. Die Keynote findet traditionell am Anfang des ersten Tages statt und gibt dir einen Ausblick auf die kommenden Neuvorstellungen für dein iPhone & Co.

Während sich dieser erste Teil an alle Apple-Fans richtet, ist der Rest der Konferenz vor allem für Entwickler interessant. Der iPhone-Hersteller erklärt über die gesamte Woche hinweg den Programmierern, welche Änderungen und Neuheiten in der aktualisierten Software zu finden sein werden. Für normale Nutzer ist die Montags-Keynote jedoch interessant, da das Unternehmen erstmals die Hüllen der Betriebssysteme für die eigene Hardware lüftet.

Geduld: Bis zum Marktstart wird es dauern

Bis zur finalen Vorstellung musst du dich jedoch noch etwas gedulden. Die fertigen Versionen erscheinen traditionell erst im Herbst, parallel zur Vorstellung der neuen iPhone-Modelle. Apple gibt dir aber über den Sommer hinweg Gelegenheit die Software auszuprobieren.

Von den sogenannten Beta-Versionen gibt es üblicherweise zwei Versionen. Die Entwickler-Beta steht kurz nach der WWDC-Keynote zum Download bereit. Diese kann jedoch noch gravierende Probleme beinhalten und ist daher nichts für den Einsatz im Alltag.

Etwas besser ist die öffentliche Beta-Version. Diese erschien in den vergangenen Jahren einige Wochen nach der Entwicklerkonferenz. Möglicherweise ist es auch in diesem Jahr Ende Juni oder Anfang Juli so weit.

In den vergangenen Tagen und Wochen gab es wiederholt Gerüchte, dass Apple vor allem am Design für iOS 19 und macOS 16 arbeitet. Es soll sich an visionOS orientieren. Dies bedeutet angeblich ein „runderes Design“, welches du schon heute in hauseigenen Apps wie Einladungen oder Sports sehen kannst. Das Unternehmen musste aber auch einige der bereits angekündigten AI-Features auf das nächste Jahr verschieben.