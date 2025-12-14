Amazon Alexa an Weihnachten: Diese Tricks und Befehle machen die Adventszeit spannend

Amazons Alexa kann so einiges: Sie startet dein Lieblingslied, gibt Auskünfte oder macht dir das Licht an. Sie lernt stetig dazu – wenn auch manchmal etwas langsam. Doch die intelligente Sprachassistentin hat vor allem zur Weihnachtszeit einiges mehr auf dem Kasten. Amazon versteckt jede Menge vorweihnachtliches Amüsement in der Software, die dich auf die Festtage einstimmt, dir Gesellschaft bringt oder dir einfach nur die Adventszeit versüßt.

Alexa Adventskalender: Hier locken tägliche Überraschungen

Auch, wenn der Dezember bereits ein paar Tage auf dem Buckel hat, lohnt sich der Adventskalender von Amazon und Alexa trotzdem noch. Es handelt sich hierbei um einen interaktiven Adventskalender, den du einfach mit dem Satz „Alexa, öffne Adventskalender“ aktivieren kannst.

Und wie öffnest du die Türchen? Ganz einfach. Sag schlicht: „Alexa, überrasch mich!“ und die Sprachassistentin gibt den Inhalt aus. Diese sind ganz verschieden: von Liedern über Geschichten bis hin zu Fakten über Weihnachten.

Singen mit Alexa zu Weihnachten

Anders als bei weihnachtlichen Familiensingen springt Alexa nicht einfach mitten im Text ein, sobald die Musik angeht. Wie bei jeder anderen Steuerung auch, braucht sie einen Befehl, um zu singen. Der lautet wie folgt: „Alexa, sing ein Weihnachtslied“ – und die Frauenstimme aus der virtuellen Welt fängt an zu trällern.

Dabei hat die Sprachassistentin keine unbegrenzte oder willkürliche Songliste parat, die sie singen kann. Dennoch bietet sie ein großes Repertoire an deutschen sowie fremdsprachigen Klassikern. Unter anderem sind folgende deutschsprachigen Weihnachtslieder dabei:

Ihr Kinderlein kommet

Oh Tannenbaum

Kling Glöckchen, klingelingeling

Schneeflöckchen, Weißröckchen

Alle Jahre wieder

Jingle Bells

Lasst uns froh und munter sein

Weihnachtsgefühl mit Alexa: Musik und Radio

Wer der krachenden Stimme der singenden Alexa nicht länger lauschen will, kann auch auf Lieder und Weihnachtsradios von professionellen Sängern zurückgreifen. Je nachdem, was du dir wünschst, musst du lediglich folgende Befehle aussprechen:

Alexa, …spiel Weihnachtsmusik …öffne Weihnachtsradios



Bei ersterem ertönt aus dem Amazon Echo sämtliche Weihnachtsmusik, die in der Mediathek verfügbar ist. Du kannst hier schon vorab spezifische Musikrichtungen äußern, beispielsweise Glühweinmusik, Weihnachts-Pop oder Weihnachtschöre.

Kommt hingegen der Radio-Skill zum Einsatz, spielt Alexa bekannte wie auch unbekanntere Lieder beziehungsweise Interpreten ab. Zusätzlich gibt es einen FM-Skill, sodass sich das Alexa-Radio ein wenig wie ein klassisches Radio bedienen lässt. Das heißt, du musst durch die Sender navigieren, um bestimmte Sender empfangen zu können.

→ Musik zu Weihnachten: Playlists, Radios und ein Geheimtipp

Hörbücher, Witze und Gedichte mit Alexa

Neben Singerei und Musik kann Alexa auch Gedichte, Hörbücher oder Witze erzählen. Mit dem Befehl „Alexa, erzähl ein Gedicht“ rezitiert die intelligente Sprachassistentin Weihnachts- oder Nikolausgedichte – oder fängt prompt an, selbst zu reimen. Auch wenn das Niveau nicht auf dem eines Rilke oder Schiller liegt, so sorgen die „selbsterdachten“ Zeilen dennoch für Abwechslung. Wer die Weihnachtsgeschichte hören will, kommt mit dem Befehl „Alexa frage Rund um Weihnachten nach der Weihnachtsgeschichte” zu ihr.

Anstatt einen Weihnachtsfilm zu gucken, kannst du über Alexa ein Hörbuch oder Hörspiel ablaufen lassen. Amazon greift in diesem Fall auf die Bibliothek von Audible zurück. Brauchst du dazu ein Audible-Abo? Nein, wenn du ein Modell der Amazon Echos besitzt, ist der Zugang zu dem Streaming-Dienst kostenlos. Du aktivierst die Funktion mit dem Sprachbefehl: „Alexa, lies eine Weihnachtsgeschichte von Audible“.

Für lustige Momente, wenn du die Stimmung aufheitern willst oder einfach schon zu viel Glühwein geflossen ist, springt Alexa als Komödiantin ein. Mit „Alexa, erzähl mir einen Weihnachtswitz“ schießt die Assistentin eine Spitze nach der anderen ab.

Weihnachtsfakten für Neugierige

Witzige Fragen und die oft absurden Antworten kennt man in vielen Fällen von Apples Siri. Doch auch Amazons Alexa ist neunmalklug und beantwortet dir jede Frage, die du wissen willst – auch über den Weihnachtsmann oder das Christkind. Die Fragen machen Spaß, für Erwachsene sowie auch für Kinder.

Unter anderem weiß Alexa Antworten auf folgende Fragen:

Alexa, …was macht der Weihnachtsmann/das Christkind? …kennst du den Weihnachtsmann/das Christkind? …wie lange ist es noch bis Weihnachten? …wieso feiern wir Weihnachten / Heiligabend? …bekommen wir dieses Jahr weiße Weihnachten? …was wünschst du dir vom Nikolaus? …warum ist der Weihnachtsmann rot? …wie alt ist der Weihnachtsmann/das Christkind? …wo steht der größte Weihnachtsbaum der Welt? …warum gibt es zu Weihnachten geschmückte Weihnachtsbäume? …wie viele Nadeln hat ein Weihnachtsbaum?



Ernsthaftere Fragen, wie Rezeptideen für Plätzchen oder wo du den nächsten Weihnachtsbaum kaufen kannst, beantwortet Alexa dir übrigens ebenfalls – und bestellt gegebenenfalls direkt online. Apropos bestellen: Sind Weihnachtsgeschenke per Post unterwegs, kannst du Alexa fragen, wo deine Bestellung eigentlich gerade ist.

Übrigens: Wenn du lieber Fragen selbst beantworten willst, kannst du den Spieß auch umdrehen. Mit der Option „Klingt wie Weihnachten“ kannst du mit deinen Liebsten und Alexa ein Weihnachtsquiz spielen. Du erreichst das Spiel über den Befehl „Alexa, öffne klingt wie Weihnachten” oder „Alexa, starte klingt wie Weihnachten”.

Überraschung für die Kleinsten: Den Weihnachtsmann anrufen

Besonders für Kinder aufregend ist die brandneue Leitung direkt zum Weihnachtsmann. Sagt man: „Alexa, ruf den Weihnachtsmann an!“, wählt Alexa die direkte Nummer zum Mann im roten Mantel und weißen Bart. Du kannst dir vorstellen: Er ist so kurz vor Weihnachten schwer beschäftigt. Dass er selbst ans Telefon geht, ist deswegen unwahrscheinlich. Stattdessen kümmern sich ein paar Elfen um die Anliegen der Kinder und beantworten ihre Fragen.

Übrigens: Wenn du für den Weihnachtsmann seinen Schlitten suchen musst, weiß die Assistentin genau Bescheid. Mit dem Befehl „Alexa, wo ist mein Schlitten?“ findet sie jedes verloren geglaubtes Gestell, um das Weihnachtsfest zu retten.