Weihnachten bei Hoppenstedts: TV-Sendetermine 2025

Im Fernsehen lauft die Weihnachtsfolge von Loriot fast nur an Heiligabend. Lediglich eine Ausstrahlung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Die Sendetermine 2025

Heiligabend, 24. Dezember 2025, 14:20 Uhr – Das Erste

Heiligabend, 24. Dezember 2025, 17:20 Uhr – SWR

Heiligabend, 24. Dezember 2025, 18:35 Uhr – NDR

Heiligabend, 24. Dezember 2025, 20:15 Uhr – Tagesschau24

Heiligabend, 24. Dezember 2025, 22:55 Uhr – SWR

Donnerstag, 25. Dezember 2025, 16:35 Uhr – WDR

Alle Sender gehören zum ARD-Verbund, also zu den öffentlich-rechtlichen Sendern. Das heißt, du kannst sie durch deinen Rundfunkbeitrag kostenlos sehen. Hast du keinen Fernseher, kannst du die Mediatheken der Sender nutzen. Alternativ kannst du die Sendungen auch über einen TV–Streaming-Anbieter schauen. Bei Joyn etwa gibt es die Sender kostenlos im Stream.

Leider gibt es derzeit in Deutschland keinen Streaming-Dienst, der die Rechte an den Loriot-Folgen hält. Daher kannst du auch die Weihnachtsfolge weder bei Netflix, noch bei Amazon oder Sky sehen. Allerdings: Das Bezahlangebot der ARD, ARD Plus, hat die Folge im Angebot.

Das solltest du zu Weihnachten bei Hoppenstedts wissen

Zitate wie „abgezapft und original verkorkt von Pahlgruber & Söhne“ oder „Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur saugen kann.“ hat wohl jeder schon einmal gehört. Sie stammen aus der Weihnachtsausgabe dieser Loriot-Folge. Was wohl nur wenige wirklich wissen: „Weihnachten bei Hoppenstedts“ ist zwar schon 1978 aufgenommen worden, doch die Version, die wir heute zu Weihnachten im TV sehen gibt es erst seit 1997. Es ist eine Schnittfassung verschiedener Sketche aus den 1970er Jahren. Erstaunlicherweise wurde die gekürzte 25 Minuten dauernde Version das erste Mal im Juli 1997 im Fernsehen gezeigt.

In den Hauptrollen siehst du übrigens nicht nur den Schöpfer der Sketche Vicco von Bülow – besser bekannt als Loriot. Auch die unvergessene Schauspielerin Evelyn Hamann taucht in den Sketchen auf.

In der 25-Minuten-Folge sind die Sketche „Im Spielzeugladen“, „Vertreterkonferenz“, „Vertreterbesuch“ und eben Weihnachten bei Hoppenstedts zusammengeschnitten. Sie gehört für viele genau so zu Weihnachten wie Der kleine Lord, Familie Heinz Becker oder Drei Haselnüsse für Aschenbrödel.