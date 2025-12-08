Weihnachten bei Hoppenstedts: TV-Sendetermine 2025

Profilbild von Thorsten Neuhetzki Thorsten Neuhetzki
2 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Die Loriot-Folge Weihnachten bei Hoppenstedts gehört zu Weihnachten wie die Gans oder die Ente. Doch wann kommt die Folge in diesem Jahr im Fernsehen und wo kannst du sie per Stream sehen? Wir zeigen es dir.
Loriot: Weihnachten bei Hoppenstedts
Loriot: Weihnachten bei HoppenstedtsBildquelle: Youtube
  • Teilen

Im Fernsehen lauft die Weihnachtsfolge von Loriot fast nur an Heiligabend. Lediglich eine Ausstrahlung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Die Sendetermine 2025

  • Heiligabend, 24. Dezember 2025, 14:20 Uhr – Das Erste
  • Heiligabend, 24. Dezember 2025, 17:20 Uhr – SWR
  • Heiligabend, 24. Dezember 2025, 18:35 Uhr – NDR
  • Heiligabend, 24. Dezember 2025, 20:15 Uhr – Tagesschau24
  • Heiligabend, 24. Dezember 2025, 22:55 Uhr – SWR
  • Donnerstag, 25. Dezember 2025, 16:35 Uhr – WDR

Alle Sender gehören zum ARD-Verbund, also zu den öffentlich-rechtlichen Sendern. Das heißt, du kannst sie durch deinen Rundfunkbeitrag kostenlos sehen. Hast du keinen Fernseher, kannst du die Mediatheken der Sender nutzen. Alternativ kannst du die Sendungen auch über einen TVStreaming-Anbieter schauen. Bei Joyn etwa gibt es die Sender kostenlos im Stream.

Leider gibt es derzeit in Deutschland keinen Streaming-Dienst, der die Rechte an den Loriot-Folgen hält. Daher kannst du auch die Weihnachtsfolge weder bei Netflix, noch bei Amazon oder Sky sehen. Allerdings: Das Bezahlangebot der ARD, ARD Plus, hat die Folge im Angebot.

Das solltest du zu Weihnachten bei Hoppenstedts wissen

Zitate wie „abgezapft und original verkorkt von Pahlgruber & Söhne“ oder „Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur saugen kann.“ hat wohl jeder schon einmal gehört. Sie stammen aus der Weihnachtsausgabe dieser Loriot-Folge. Was wohl nur wenige wirklich wissen: „Weihnachten bei Hoppenstedts“ ist zwar schon 1978 aufgenommen worden, doch die Version, die wir heute zu Weihnachten im TV sehen gibt es erst seit 1997. Es ist eine Schnittfassung verschiedener Sketche aus den 1970er Jahren. Erstaunlicherweise wurde die gekürzte 25 Minuten dauernde Version das erste Mal im Juli 1997 im Fernsehen gezeigt.

In den Hauptrollen siehst du übrigens nicht nur den Schöpfer der Sketche Vicco von Bülow – besser bekannt als Loriot. Auch die unvergessene Schauspielerin Evelyn Hamann taucht in den Sketchen auf.

In der 25-Minuten-Folge sind die Sketche „Im Spielzeugladen“, „Vertreterkonferenz“, „Vertreterbesuch“ und eben Weihnachten bei Hoppenstedts zusammengeschnitten. Sie gehört für viele genau so zu Weihnachten wie Der kleine Lord, Familie Heinz Becker oder Drei Haselnüsse für Aschenbrödel.

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

RATGEBER

Zwei Jungs sehen sich Cartoons im Fernsehen an
TV-Sender
TV-Streaming: Die größten Anbieter im Vergleich
Ein Mann vor einem Kamin mit einem Weihnachtsgeschenk in der Hand, das ihm von einem Wichtel geschenkt wurde.
Weihnachten
Wichteln online: Die 5 besten Tools für jede Weihnachtsfeier – inklusive Kreativtipp
Ein Weihnachtsmann im festlich gewünschten Wohnzimmer am Kamin
Weihnachten
WhatsApp-Sprüche zu Nikolaus: Mach deinen Lieben eine Freude
Weihnachten
Adventskalender: Diese Top 5-Apps bereiten dir Vorweihnachtsfreude
Video Streaming
Weihnachten bei Familie Heinz Becker: TV-Sendetermine 2025 & Stream
Weihnachten
Drei Haselnüsse für Aschenbrödel: Das sind die TV-Sendetermine 2025
Amazon
Amazon Prime Video Kosten 2025: Preise und alle anderen Details
Video Streaming
Netflix Kosten 2025: Preise und alle Infos zum Streaming-Abo
Video Streaming
Sky im Jahr 2025: Aktuelle Filme und Serien im Überblick