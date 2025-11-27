Seit 1994 gibt es Stress im Hause Becker. An Heiligabend hängt der Haussegen bei Familie Becker jedes Jahr wieder schief. Grund sind die unterschiedlichen Lebenseinstellungen von Sohn Stefan, (Gregor Weber), Mutter Hilde (Alice Hoffman) und Vater Heinz (Gerd Dudenhöffer). Inzwischen hat sich „Alle Jahre wieder“ in vielen Familien zu einem Pflichtprogramm entwickelt.

Die Sendetermine 2025

Heiligabend 2025, 14:45–15:15 Uhr Das Erste

Heiligabend 2025, 16:50–17:20 Uhr SWR

Heiligabend 2025, 22:25–22:55 Uhr SWR

Donnerstag, 25. Dezember 2025 01:20–01:50 Uhr WDR

Donnerstag, 25. Dezember 2025 15:05–15:35 Uhr WDR

Samstag, 27. Dezember 2025 04:00–04:30 Uhr Das Erste

Die Rechte für die Sendung liegen bei der ARD. Das heißt, du kannst sie durch deinen Rundfunkbeitrag kostenlos sehen. Hast du keinen Fernseher, kannst du die Mediatheken der Sender nutzen. Alternativ kannst du die Sendungen auch über einen TV–Streaming-Anbieter schauen. Bei Joyn etwa gibt es die Sender kostenlos im Stream. Natürlich kannst du auch die Live-Streams der Sender nutzen.

Familie Heinz Becker: Alle Jahre wieder im Stream

Die komplette Serie „Familie Heinz Becker“ wird im TV kaum noch gezeigt. Doch Streaming-Diensten sei Dank, kannst du alle Staffeln auch online gucken – und somit auch die Weihnachtsfolge.

Zu sehen ist „Alle Jahre wieder“ – Weihnachten bei Familie Heinz Becker unter anderem bei Amazon. Allerdings ist die Folge nicht im Prime-Abo enthalten, du musst sie für 2,99 Euro kaufen. iTunes/apple TV verlangt 8,99 Euro. Alternativ gibt es sie aber auch bei Magenta TV für Nutzer des Streaming-Dienstes kostenlos.

Auf YouTube ist die beliebte Weihnachtsfolge auch immer mal wieder zu finden. Meistens ist die komplette Folge jedoch nur für eine kurze Zeit online oder aber in sehr schlechter Qualität verfügbar.

Familie Heinz Becker – Das steckt hinter dem Kult

Gerd Dudenhöffer ist Heinz Becker. Der Satiriker ist das Familienoberhaupt der Spießer-Familie und bringt seine feinsinnig-wortwitzige Art in die TV-Serie ein. Stefan – gespielt vom zwischenzeitlichen Tatort-Kommissar Gregor Weber – versucht insbesondere in der Weihnachtsfolge seine Eltern Hilde Becker und Heinz Becker zu beruhigen, die sich gegenseitig mit Nichtigkeiten auf die Palme – oder sollte man besser sagen den Weihnachtsbaum – bringen. Am Ende dreht sich nämlich alles um diesen. „Akkupungtur gehje Weeinachsstress“

Was die Serie für viele Zuschauer auch zum Kult werden lässt, ist der saarländische Dialekt, der im deutschen Fernsehen nur selten zu hören ist. Insbesondere die Weihnachtsfolge gehört für viele genau so zu Weihnachten wie Der kleine Lord, Weihnachten bei Hoppenstedts oder Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Oder wie Heinz Becker sagt: „Weihnachten ist reine Nervensache!“