Sky, Netflix & mehr: Diese Streaming-Abos gibt’s zum Black Friday billiger

Profilbild von Lilly Weiler Lilly Weiler
2 Minuten
Von Sky über Netflix bis hin zu MagentaTV und Paramount+: Wir zeigen dir die spannendsten Streaming-Deals der Black-Friday-Woche, mit denen du dein Abo deutlich günstiger bekommst. Doch Achtung! Auch diese Angebote laufen bald aus.
Der Black Friday 2025 bringt nicht nur Rabatte auf Technik und Mode, sondern auch auf Streaming-Dienste. Ob Filme, Serien oder Live-Sport, zahlreiche Anbieter locken mit besonderen Angeboten, die sich für Sparfüchse und Entertainment-Fans gleichermaßen lohnen.

Diese Streaming-Abos kannst du jetzt billiger abstauben

Magenta TV:

  • MagentaTV Smart: 6 Monate gratis, danach 10 Euro bei 24 Monaten Laufzeit, inklusive über 160 HD-Sendern, MagentaTV+ und RTL+ Premium.
  • MagentaTV SmartStream: 6 Monate kostenlos, danach nur 12  Euro monatlich, mit über 160 HD-Sendern sowie Netflix, Disney+ und RTL+ Premium und Magenta TV+ inklusive.
  • MagentaTV MegaStream: 6 Monate gratis, danach 30  Euro monatlich, mit 24 Monaten Vertragslaufzeit, mit Netflix, Disney+, RTL+ Premium und optional weiteren Diensten – ideal für Komplett-Streamer.
Telekom Logo + Magenta TV
Magenta TV 0,00 €
Sicher dir eins der vielversprechenden Magenta TV Päckchen für ein halbes Jahr gratis! Da ist für jeden was dabei.
Zu den MagentaTV-Angeboten

RTL+

RTL Logo
RTL+ Premium 24,99 €
6 Monate RTL+ Premium gibt es jetzt für einmalig nur 24,99 € und damit rund 54 % günstiger als zum Normalpreis. Doch das Black-Friday-Angebot läuft nur bis 30. November, daher heißt es: schnell sein und den Mega-Deal sichern!
RTL+ Premium jetzt sichern!

WOW

WOW Logo
WOW Filme & Serien 2,98 €
Du bekommst das Paket „WOW Filme & Serien“ für nur 2,98 € monatlich über 12 Monate, was einem satten Rabatt von 70 % gegenüber dem regulären Preis entspricht.
Jetzt WOW Filme & Serien sichern

waipu.tv (und dadurch auch Netflix!)

  • 6 Monate gratis – auch bei Bundles mit Netflix oder Disney+! Danach fallen allerdings wieder die Standardpreise an.
    -> Mehr dazu hier: Netflix-Abo 6 Monate gratis?!
waipu.tv Logo
waipu.tv 0,00 €
Waipu.tv verschenkt zum Black Friday 2025 sechs Monate Streaming. Bei Abschluss eines beliebigen waipu.tv-Abos erhältst du die ersten 6 Monate komplett kostenlos, egal ob mit Netflix Premium, Disney+ oder nur dem TV-Streaming-Angebot.
6 Monate gratis Streaming sichern

Sky

  • Ohne Bundesliga: Für nur 19,99 € monatlich über 12 Monate erhältst du Sky Stream inklusive Entertainment Plus, Cinema und Sport.
  • Mit Bundesliga: Wer auch die Bundesliga live sehen möchte, bekommt das Komplettpaket mit Sky Stream, Entertainment Plus, Cinema, Sport und Bundesliga für 38,99 € monatlich über 24 Monate.
Sky Logo
Sky Black Friday Deals 19,99 €
Sicher dir Sky-Streaming mit oder ohne Bundesliga, beide Angebote kosten knapp die Hälfte als sonst!
Sky ohne Bundesliga sichernSky mit Bundesliga sichern

Paramount

Paramount+ Logo
Paramount+ 4,99 €
Streaming-Dienst für 3 Monate zum halben Preis, jederzeit kündbar – Angebot bis 1.12. buchbar | Blockbuster wie Gladiator, Jack Reacher oder Forrest Gump; Serien wie Dexter, Yellowstone oder Paw Patrol
Standard – 4,99 € / MonatPremium – 6,49 € / Monat

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

