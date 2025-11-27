Sky, Netflix & mehr: Diese Streaming-Abos gibt’s zum Black Friday billiger

Der Black Friday 2025 bringt nicht nur Rabatte auf Technik und Mode, sondern auch auf Streaming-Dienste. Ob Filme, Serien oder Live-Sport, zahlreiche Anbieter locken mit besonderen Angeboten, die sich für Sparfüchse und Entertainment-Fans gleichermaßen lohnen.

Diese Streaming-Abos kannst du jetzt billiger abstauben

Magenta TV:

MagentaTV Smart: 6 Monate gratis, danach 10 Euro bei 24 Monaten Laufzeit, inklusive über 160 HD-Sendern, MagentaTV+ und RTL+ Premium.

6 Monate gratis, danach 10 Euro bei 24 Monaten Laufzeit, inklusive über 160 HD-Sendern, MagentaTV+ und RTL+ Premium. MagentaTV SmartStream : 6 Monate kostenlos, danach nur 12 Euro monatlich, mit über 160 HD-Sendern sowie Netflix, Disney+ und RTL+ Premium und Magenta TV+ inklusive.

: 6 Monate kostenlos, danach nur 12 Euro monatlich, mit über 160 HD-Sendern sowie Netflix, Disney+ und RTL+ Premium und Magenta TV+ inklusive. MagentaTV MegaStream: 6 Monate gratis, danach 30 Euro monatlich, mit 24 Monaten Vertragslaufzeit, mit Netflix, Disney+, RTL+ Premium und optional weiteren Diensten – ideal für Komplett-Streamer.

Magenta TV 0,00 € Sicher dir eins der vielversprechenden Magenta TV Päckchen für ein halbes Jahr gratis! Da ist für jeden was dabei. Zu den MagentaTV-Angeboten

RTL+

RTL+ Premium 24,99 € 6 Monate RTL+ Premium gibt es jetzt für einmalig nur 24,99 € und damit rund 54 % günstiger als zum Normalpreis. Doch das Black-Friday-Angebot läuft nur bis 30. November, daher heißt es: schnell sein und den Mega-Deal sichern! RTL+ Premium jetzt sichern!

WOW

WOW Filme & Serien 2,98 € Du bekommst das Paket „WOW Filme & Serien“ für nur 2,98 € monatlich über 12 Monate, was einem satten Rabatt von 70 % gegenüber dem regulären Preis entspricht. Jetzt WOW Filme & Serien sichern

waipu.tv (und dadurch auch Netflix!)

6 Monate gratis – auch bei Bundles mit Netflix oder Disney+! Danach fallen allerdings wieder die Standardpreise an.

-> Mehr dazu hier: Netflix-Abo 6 Monate gratis?!

waipu.tv 0,00 € Waipu.tv verschenkt zum Black Friday 2025 sechs Monate Streaming. Bei Abschluss eines beliebigen waipu.tv-Abos erhältst du die ersten 6 Monate komplett kostenlos, egal ob mit Netflix Premium, Disney+ oder nur dem TV-Streaming-Angebot. 6 Monate gratis Streaming sichern

Sky

Ohne Bundesliga : Für nur 19,99 € monatlich über 12 Monate erhältst du Sky Stream inklusive Entertainment Plus, Cinema und Sport.

: Für nur 19,99 € monatlich über 12 Monate erhältst du Sky Stream inklusive Entertainment Plus, Cinema und Sport. Mit Bundesliga: Wer auch die Bundesliga live sehen möchte, bekommt das Komplettpaket mit Sky Stream, Entertainment Plus, Cinema, Sport und Bundesliga für 38,99 € monatlich über 24 Monate.

Paramount

