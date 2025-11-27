Sky, Netflix & mehr: Diese Streaming-Abos gibt’s zum Black Friday billiger

Der Black Friday 2025 bringt nicht nur Rabatte auf Technik und Mode, sondern auch auf Streaming-Dienste. Ob Filme, Serien oder Live-Sport, zahlreiche Anbieter locken mit besonderen Angeboten, die sich für Sparfüchse und Entertainment-Fans gleichermaßen lohnen.
Diese Streaming-Abos kannst du jetzt billiger abstauben
Magenta TV:
- MagentaTV Smart: 6 Monate gratis, danach 10 Euro bei 24 Monaten Laufzeit, inklusive über 160 HD-Sendern, MagentaTV+ und RTL+ Premium.
- MagentaTV SmartStream: 6 Monate kostenlos, danach nur 12 Euro monatlich, mit über 160 HD-Sendern sowie Netflix, Disney+ und RTL+ Premium und Magenta TV+ inklusive.
- MagentaTV MegaStream: 6 Monate gratis, danach 30 Euro monatlich, mit 24 Monaten Vertragslaufzeit, mit Netflix, Disney+, RTL+ Premium und optional weiteren Diensten – ideal für Komplett-Streamer.
RTL+
WOW
waipu.tv (und dadurch auch Netflix!)
- 6 Monate gratis – auch bei Bundles mit Netflix oder Disney+! Danach fallen allerdings wieder die Standardpreise an.
-> Mehr dazu hier: Netflix-Abo 6 Monate gratis?!
Sky
- Ohne Bundesliga: Für nur 19,99 € monatlich über 12 Monate erhältst du Sky Stream inklusive Entertainment Plus, Cinema und Sport.
- Mit Bundesliga: Wer auch die Bundesliga live sehen möchte, bekommt das Komplettpaket mit Sky Stream, Entertainment Plus, Cinema, Sport und Bundesliga für 38,99 € monatlich über 24 Monate.
Paramount
