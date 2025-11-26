Nintendo Switch 2 mit zwei Spielen: Die ersten ernstzunehmenden Switch-2-Deals sind da!

Allerdings sind jetzt die ersten zaghaften Versuche der Händler eingetroffen, auch mit der neuen Switch am Black-Friday-Zirkus teilzunehmen. Die Switch 2 ist bei MediaMarkt im Angebots-Bundle mit zwei Spielen zu haben. Und das nur für unwesentlich mehr, als die Konsole solo kostet.

Mit neuem „FIFA“ und Mario Kart: Das ist das Top-Bundle

Nicht lang schnacken: Im Top-Angebot bündelt der Elektronikhändler die Switch 2 mit Mario Kart World und EA Sports FC 26, vielen immer noch als FIFA bekannt. Interessant ist dann das Preisschild, das MediaMarkt an die Dreier-Kombi klebt: 489 Euro.

Nintendo Switch 2 Bundle (2 Spiele + Hülle) 489,00 € Nintendo Switch 2

Mario Kart World

EA Sports FC 26

ISY Switch 2 Hülle Angebot wird durch Gratis-Zugaben auf der Produktseite dargestellt. Bundle bestehend aus:Angebot wird durch Gratis-Zugaben auf der Produktseite dargestellt. 489,00 € bei MediaMarkt

Zur Einordnung: Die Switch selbst kostet Minimum 449 Euro (bei MediaMarkt 459 Euro). Die Spiele haben einen Gegenwert von über 100 Euro. Und auch das subventionierte Bundle nur mit Mario Kart World kostet 489 Euro. In diesem Sinne gibt es FIFA dann also geschenkt dazu.

Apropos Geschenk: MediaMarkt spendiert noch eine Hülle für die Switch für den sicheren Transport unterwegs. So summiert sich der effektive Gesamtwert des Bundles in eine Nähe von 600 Euro – kostet aber eben nur 489 Euro. Wie erwähnt: Das ist der erste ernstzunehmende Switch-2-Deal in dieser Black Week. Unsere Prognose: Viel wird da auch nicht mehr kommen.

Das Angebot wird so dargestellt, dass es sich um das reguläre Bundle der Switch 2 mit Mario Kart handelt. EA FC 26 und die Hülle sind auf der Produktseite als Gratis-Zugaben (ggf. unter „empfohlene Kombinationen“) deklariert. Sie tauchen eigenständig im Warenkorb auf, werden aber nicht berechnet.

Weitere „Switch-FIFA-Bundles“ zur alten Konsole

Generell hat MediaMarkt offenbar Lust daran gefunden, EA Sports FC 26 an Nintendo-Konsolen zu koppeln. So gibt es zu den älteren Switch-Modellen Switch Rot/Blau und Switch OLED ebenfalls Bundle-Angebote zu dem Spiel:

Bei allen ist das Prinzip dasselbe: Das Spiel muss zusammen mit der Konsole in den Warenkorb gelegt werden. Dadurch wird dann das Spiel kostenlos. Das Prozedere ist auf den Artikelseiten aber ebenfalls noch einmal erklärt.

Ansonsten ist MediaMarkt übrigens auch mit einem PlayStation-Angebot weit vorgeprescht. Unser Tipp für alle Fußball-Zocker. Die günstigste Variante der Konsole für 349 Euro kaufen. Und dann direkt im PlayStation Store EA Sports FC 26 runterladen. Dort ist es mit rund 40 Euro am günstigsten.

Die Angebote laufen, wie alle Black-Week-Deals, noch bis Montag, 1. Dezember. Allerdings kann es gerade beim Switch-2-Bundle und mit Blick auf Weihnachten einen großen Run geben und die Konsole rasch ausverkauft sein.