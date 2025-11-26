Großer Lego-Technic-Ausverkauf! Amazon & MediaMarkt liefern Black-Friday-Rabatte

Profilbild von Cedric Litzki Cedric Litzki
1 Minute
Lego ist weiterhin der absolute Branchenprimus, wenn es um Klemmbausteine geht. Bei einer Sache stimmen aber sicherlich selbst die größten Lego-Fans zu: Die Sets können ganz schön teuer sein. Umso wichtiger ist es da, auf Rabatte wie jetzt zur Black-Friday-Woche zu warten.
Personen kippen einen Lego-Beutel mit Lego-Steinen aus. Daneben der Hinweis, dass Black Friday ist
Großer Lego-Ausverkauf bei Amazon und MediaMarktBildquelle: 2025 The LEGO Group / inside digital
Sowohl Amazon als auch MediaMarkt haben während der aktuell laufenden Black-Friday-Woche diverse Lego Technic Sets teils drastisch im Preis gesenkt. Von eher kleinen Modellen bis hin zu Sets, die weit mehr als 1.000 Teile zählen ist hier für jeden Bastelfan was dabei. Wir stellen dir unsere aktuellen Lego-Highlights vor.

Für Sparfüchse: Lego Technic Sets unter 50 Euro

Los geht’s mit allerlei Sets, die derzeit auf unter 50 Euro rabattiert sind.

LEGO 42149 Technic Monster Jam Dragon
LEGO Technic 42149 Monster Jam Dragon 22,99 €
Der LEGO Technic 42149 Monster Jam Dragon kommt mit Rückziehmotor für Action-Stunts, ist ein 2-in-1-Modell (Truck oder Krokodil-Buggy) und hat ein drachenstarkes Design mit Stickern. Enthält 217 Teile und ist für Kinder ab 7 Jahren geeignet.
Jetzt zuschlagen!
LEGO 42203 Technic Kipplaster
LEGO Technic 42203 Kipplaster 34,99 €
Der LEGO Technic 42203 Kipplaster verfügt über eine funktionierende Kippmulde und Lenkung für realistische Baustellen-Action. Enthält 347 Teile und ist für Kinder ab 7 Jahren geeignet.
Jetzt zuschlagen!
LEGO 42161 Technic Lamborghini Huracán Tecnica
LEGO Technic 42161 Lamborghini Huracán Tecnica 32,99 €
Der LEGO Technic 42161 Lamborghini Huracán Tecnica verfügt über realistische Details wie funktionierende Lenkung und dem ikonischen Supersportwagen-Design. Enthält 806 Teile und ist für Kinder ab 9 Jahren geeignet.
Jetzt zuschlagen!
LEGO Technic 42173 Koenigsegg Jesko Absolut
LEGO Technic 42173 Koenigsegg Jesko Absolut 39,99 €
Der LEGO 42173 Technic Koenigsegg Jesko Absolut verfügt über eine funktionierende Lenkung, detailgetreues Supersportwagen-Design und bewegliche Elemente. Enthält 801 Teile und ist für Kinder ab 10 Jahren geeignet.
Jetzt kaufen!
LEGO Technic 42204 Fast and Furious Toyota Supra MK4
LEGO Technic 42204 Fast and Furious Toyota Supra MK4 41,99 €
Der LEGO 42204 Technic Fast & Furious Toyota Supra MK4 verfügt über eine funktionierende Lenkung und detailgetreues Kult-Design aus den Filmen. Enthält 654 Teile und ist für Kinder ab 10 Jahren geeignet.
Jetzt zuschlagen!
LEGO Technic 42212 Ferrari FXX K
LEGO Technic 42212 Ferrari FXX K 44,99 €
Der LEGO 42212 Technic Ferrari FXX K verfügt über eine funktionierende Lenkung, detailgetreues Rennwagen-Design und bewegliche Elemente. Enthält 1.378 Teile und ist für Kinder ab 10 Jahren geeignet.
Jetzt kaufen!

Große Technic-Modelle mit großen Rabatten

Neben diesen Schnäppchen-Sets lohnt es sich aber auch, auf die großen und sonst sehr teuren Lego Technic Modelle zu schauen. Dank der aktuellen Rabatte bei Amazon und MediaMarkt ergeben sich nämlich auch hier gute Angebotspreise.

LEGO 42170 Technic Kawasaki Ninja H2R
LEGO Technic 42170 Kawasaki Ninja H2R 58,52 €
Die LEGO Technic 42170 Kawasaki Ninja H2R verfügt über authentische Details, wie Federbeine oder ein 2-Gang-Getriebe. Enthält 643 Teile und ist für Kinder ab 10 Jahren geeignet.
Jetzt kaufen!
LEGO Technic 42176 Porsche GT4 e-Performance
LEGO Technic 42176 Porsche GT4 e-Performance 110,99 €
Der LEGO 42176 Technic Porsche GT4 e-Performance verfügt über eine funktionierende Lenkung, detailgetreues Rennwagen-Design und bewegliche Elemente. Enthält 1.163 Teile und ist für Kinder ab 10 Jahren geeignet.
Jetzt zuschlagen!
LEGO 42214 Technic Lamborghini Revuelto
LEGO Technic 42214 Lamborghini Revuelto 129,99 €
Der LEGO Technic 42214 Lamborghini Revuelto verfügt über eine funktionierende Lenkung, bewegliche Türen und detailgetreues Supersportwagen-Design. Enthält 1.528 Teile und ist für Kinder ab 10 Jahren geeignet.
Jetzt kaufen!
LEGO Technic Ferrari Daytona SP3
LEGO Technic 42143 Ferrari Daytona SP3 285,00 €
Der Lego Technic 42143 Ferrari Daytona SP3 verfügt über detailgetreue Lenkung, Schaltung und V12-Motor. Enthält 3.778 Teile und ist für Baumeister ab 18 Jahren geeignet.
Jetzt zuschlagen!

Weitere Lego-Angebote bei Amazon findest du zudem immer im offiziellen Lego-Store beim Versandriesen.

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

