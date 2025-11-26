Großer Lego-Technic-Ausverkauf! Amazon & MediaMarkt liefern Black-Friday-Rabatte

Sowohl Amazon als auch MediaMarkt haben während der aktuell laufenden Black-Friday-Woche diverse Lego Technic Sets teils drastisch im Preis gesenkt. Von eher kleinen Modellen bis hin zu Sets, die weit mehr als 1.000 Teile zählen ist hier für jeden Bastelfan was dabei. Wir stellen dir unsere aktuellen Lego-Highlights vor.

Für Sparfüchse: Lego Technic Sets unter 50 Euro

Los geht’s mit allerlei Sets, die derzeit auf unter 50 Euro rabattiert sind.

LEGO Technic 42149 Monster Jam Dragon 22,99 € Der LEGO Technic 42149 Monster Jam Dragon kommt mit Rückziehmotor für Action-Stunts, ist ein 2-in-1-Modell (Truck oder Krokodil-Buggy) und hat ein drachenstarkes Design mit Stickern. Enthält 217 Teile und ist für Kinder ab 7 Jahren geeignet. Jetzt zuschlagen!

LEGO Technic 42203 Kipplaster 34,99 € Der LEGO Technic 42203 Kipplaster verfügt über eine funktionierende Kippmulde und Lenkung für realistische Baustellen-Action. Enthält 347 Teile und ist für Kinder ab 7 Jahren geeignet. Jetzt zuschlagen!

LEGO Technic 42161 Lamborghini Huracán Tecnica 32,99 € Der LEGO Technic 42161 Lamborghini Huracán Tecnica verfügt über realistische Details wie funktionierende Lenkung und dem ikonischen Supersportwagen-Design. Enthält 806 Teile und ist für Kinder ab 9 Jahren geeignet. Jetzt zuschlagen!

LEGO Technic 42173 Koenigsegg Jesko Absolut 39,99 € Der LEGO 42173 Technic Koenigsegg Jesko Absolut verfügt über eine funktionierende Lenkung, detailgetreues Supersportwagen-Design und bewegliche Elemente. Enthält 801 Teile und ist für Kinder ab 10 Jahren geeignet. Jetzt kaufen!

LEGO Technic 42204 Fast and Furious Toyota Supra MK4 41,99 € Der LEGO 42204 Technic Fast & Furious Toyota Supra MK4 verfügt über eine funktionierende Lenkung und detailgetreues Kult-Design aus den Filmen. Enthält 654 Teile und ist für Kinder ab 10 Jahren geeignet. Jetzt zuschlagen!

LEGO Technic 42212 Ferrari FXX K 44,99 € Der LEGO 42212 Technic Ferrari FXX K verfügt über eine funktionierende Lenkung, detailgetreues Rennwagen-Design und bewegliche Elemente. Enthält 1.378 Teile und ist für Kinder ab 10 Jahren geeignet. Jetzt kaufen!

Große Technic-Modelle mit großen Rabatten

Neben diesen Schnäppchen-Sets lohnt es sich aber auch, auf die großen und sonst sehr teuren Lego Technic Modelle zu schauen. Dank der aktuellen Rabatte bei Amazon und MediaMarkt ergeben sich nämlich auch hier gute Angebotspreise.

LEGO Technic 42170 Kawasaki Ninja H2R 58,52 € Die LEGO Technic 42170 Kawasaki Ninja H2R verfügt über authentische Details, wie Federbeine oder ein 2-Gang-Getriebe. Enthält 643 Teile und ist für Kinder ab 10 Jahren geeignet. Jetzt kaufen!

LEGO Technic 42176 Porsche GT4 e-Performance 110,99 € Der LEGO 42176 Technic Porsche GT4 e-Performance verfügt über eine funktionierende Lenkung, detailgetreues Rennwagen-Design und bewegliche Elemente. Enthält 1.163 Teile und ist für Kinder ab 10 Jahren geeignet. Jetzt zuschlagen!

LEGO Technic 42214 Lamborghini Revuelto 129,99 € Der LEGO Technic 42214 Lamborghini Revuelto verfügt über eine funktionierende Lenkung, bewegliche Türen und detailgetreues Supersportwagen-Design. Enthält 1.528 Teile und ist für Kinder ab 10 Jahren geeignet. Jetzt kaufen!

LEGO Technic 42143 Ferrari Daytona SP3 285,00 € Der Lego Technic 42143 Ferrari Daytona SP3 verfügt über detailgetreue Lenkung, Schaltung und V12-Motor. Enthält 3.778 Teile und ist für Baumeister ab 18 Jahren geeignet. Jetzt zuschlagen!

Weitere Lego-Angebote bei Amazon findest du zudem immer im offiziellen Lego-Store beim Versandriesen.

