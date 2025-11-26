Großer Lego-Technic-Ausverkauf! Amazon & MediaMarkt liefern Black-Friday-Rabatte

Sowohl Amazon als auch MediaMarkt haben während der aktuell laufenden Black-Friday-Woche diverse Lego Technic Sets teils drastisch im Preis gesenkt. Von eher kleinen Modellen bis hin zu Sets, die weit mehr als 1.000 Teile zählen ist hier für jeden Bastelfan was dabei. Wir stellen dir unsere aktuellen Lego-Highlights vor.
Für Sparfüchse: Lego Technic Sets unter 50 Euro
Los geht’s mit allerlei Sets, die derzeit auf unter 50 Euro rabattiert sind.
Große Technic-Modelle mit großen Rabatten
Neben diesen Schnäppchen-Sets lohnt es sich aber auch, auf die großen und sonst sehr teuren Lego Technic Modelle zu schauen. Dank der aktuellen Rabatte bei Amazon und MediaMarkt ergeben sich nämlich auch hier gute Angebotspreise.
Weitere Lego-Angebote bei Amazon findest du zudem immer im offiziellen Lego-Store beim Versandriesen.
