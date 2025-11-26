Der Knaller! Amazon verschenkt 15 Euro als Guthaben

Bei Amazon regnet es gerade Deals und Sonderangebote. Zwar sollten Käufer vorsichtig sein und die Preise stets vergleichen. Doch wer aufpasst, kann durchaus das eine oder andere hervorragende Schnäppchen machen. Und das gilt nicht nur für Amazon selbst, sondern auch für dessen Tochterunternehmen. Allen voran: Audible.

Amazon übertrifft sich selbst mit dieser Aktion

Bei Audible handelt es sich um die Hörbuch-Plattform von Amazon. Nutzer schließen ein jederzeit kündbares Abo ab und zahlen normalerweise 9,95 Euro pro Monat und bekommen so Zugang zu zahlreichen Hörbüchern. Obendrein gibt es pro Monat Guthaben für ein Hörbuch nach Wahl, welches man sich hiermit „kaufen“ und anschließend dauerhaft behalten kann. Zumindest ist das normalerweise der Fall. Nicht jedoch während Amazons Black-Friday-Woche.

Aktuell kosten drei Monate Audible nur 0,99 Euro pro Monat. Klingt gut, doch damit hat es sich noch nicht getan. Zusätzlich bietet Amazon 15 Euro Audible-Guthaben geschenkt. Unterm Strich spart man über die drei Monate also nach Abzug der 3 Euro satte 42 Euro (drei Abo-Monate à 9,95 Euro + 15 Euro Audible-Guthaben). Ein Top-Deal, der jedoch leider primär an Neukunden gerichtet ist. Dafür sind die Teilnahmebedingungen für Bestandskunden ziemlich großzügig gestaltet.

So können Bestandskunden bereits mitmachen, wenn sie in den vergangenen 30 Tagen kein aktives Audible-Abo hatten. Ausgeschlossen sind lediglich solche Nutzer, die in den vergangenen 14 Monaten bereits zwei oder mehr Angebote für vergünstigte Audible-Abos in Anspruch nahmen.

Deal endet in wenigen Tagen

Das 15-Euro-Guthaben wird innerhalb von 48 Stunden nach dem Abschluss eines Abonnements auf dem Audible-Konto gutgeschrieben. Kunden müssen dieses allerdings bereits bis zum 31. Dezember 2025 verwenden. Und auch die Aktion selbst ist nur noch wenige Tage verfügbar; am 1. Dezember 2025 ist Schluss.

Außerdem dürfen Teilnehmer nicht vergessen, zu kündigen. Denn nach dem dreimonatigen Aktionszeitraum geht es mit monatlich 9,95 Euro weiter. Zwar lässt sich das Audible-Abonnement wie bereits erwähnt jederzeit kündigen, rund 10 Euro (der Preis für einen weiteren Monat) wären in dem Fall dennoch weg. Weitere nützliche Tipps und Tricks finden sich in unserem Ratgeber zum Audible-Abo.

