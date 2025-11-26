Tablet-Tipp für unter 300 Euro: Nicht nur das 144-Hz-Display ist genial

Das Huawei MatePad 11,5“ S PaperMatte punktet nicht nur mit ordentlicher Leistung. Das wahre Highlight springt dir beim Einschalten sofort ins Auge: Der spezielle PaperMatte-Bildschirm vermittelt ein Gefühl, das stark an echtes Papier erinnert. Schon mit dem Finger spürt man den ungewöhnlichen Effekt, doch in Kombination mit dem beiliegenden Stylus verwandelt sich das Gerät endgültig in ein Paradies für Kreative. Im aktuellen Black-Friday-Angebot von Huawei bekommst du das MatePad 11,5“ S jetzt zu einem deutlich reduzierten Preis.

Huawei MatePad 11,5“S PaperMatte: Tablet-Tipp für unter 300 Euro

Neben der besonderen Haptik punktet das PaperMatte-Display des MatePads zudem mit einer guten Helligkeit und einer stark reduzierten Spiegelung. Für dich heißt das: Selbst wenn du draußen in der Sonne am Tablet bist, erkennst du dank des Bildschirms weiterhin alles gut. Die 144-Hz-Darstellung sorgt zudem für stets flüssige Bilder – das macht sich etwa beim Streamen und Spielen auf dem Tablet bezahlt.

Und auch abgesehen vom Bildschirm kann das Huawei MatePad 11,5“S PaperMatte natürlich überzeugen. Mit dem Gewicht von rund 510 g ist es leicht zu transportieren, bietet eine ansprechende Leistung für diverse Aufgaben und kommt mit 256 GB Speicherplatz daher.

Das aktuelle Black-Friday-Angebot macht den Tablet-Geheimtipp jetzt auch überraschend günstig. Statt 399 stehen jetzt 289 Euro auf der Rechnung. Mit dem Code ADISCOUNT8Q4 drückst du diesen Preis aber um weitere 8 Prozent und zahlst nur noch 265,88 Euro. Der M-Pencil 3rd Generation Eingabestift wird zusätzlich gratis mit ins Paket gepackt.

Weitere MatePads im Preissturz

Während der Black-Friday-Rabatte bekommst du auch weitere drei der MatePads von Huawei mit ordentlichen Rabatten. Für das MatePad 11.5 stehen jetzt statt 259 nur noch 229 Euro auf der Rechnung. Das Tablet mit seinem 11.5 Zoll großen Display ist wie geschaffen zum Serienstreamen oder Arbeiten.

Huawei MatePad 11.5 jetzt im Angebot (Affiliate-Link*)

Dank 120-Hz-Bildwiederholfrequenz werden all deine Inhalte schön flüssig und ohne Ruckler dargestellt. Der Akku mit 7.700 mAh ermöglicht dir bis zu 10 Stunden Videowiedergabe am Stück und bringt dich damit easy durch jeden Arbeitstag. Für 229 Euro bekommst du es jetzt inklusive M-Pencil und zwei Tastaturen, sodass du es auch zum Erstellen von Dokumenten oder für handschriftliche Notizen verwenden kannst.

Noch einen drauf legt Huawei mit dem MatePad Pro 13.2. Dieses glänzt mit 12 GB RAM und 512 GB internem Speicher. Das OLED-Display löst mit 2.880 x 1.920 Pixeln auf, was für gestochenscharfe Inhalte sorgt. Selfies knipst du mit der 8-MP-Frontkamera, für alle weiteren Schnappschüsse steht dir die Rückkamera mit 50 MP zur Verfügung.

In Kombination mit dem im Lieferumfang enthaltenen M-Pencil und der passenden Tastatur liefert es eine mächtige Leistung, die einem Notebook nicht wirklich nachsteht. Mit einem Gesamtgewicht von nur 580 Gramm ist es aber deutlich leichter und dementsprechend auch einfacher zu transportieren. Mit Black-Friday-Rabatt bekommst du es jetzt für 799 statt 999 Euro, du sparst dir also satte 200 Euro.

Eine weitere spannende Option, vor allem für kreative Köpfe, die gerne zeichnen und Skizzen anfertigen, ist das Huawei MatePad 12 X. Das PaperMatte-Display erweckt den Eindruck, als würdest du auf echtem Papier arbeiten. Auch hier gibt’s den M-Pencil gratis dazu und der Preis fällt auf 399 Euro.

Selbst am Black Friday nicht billiger: Huawei FreeClip im Angebot

Mit Blick auf den bevorstehenden Black Friday reduziert Huawei die FreeClip bereits jetzt im Preis. Statt fast 200 Euro kosten sie dadurch aktuell nur noch 129 Euro. Laut dem Hersteller soll dieser Preis selbst am Black Friday nicht mehr unterboten werden. Wer vom Open-Ear-Design überzeugt ist, kann also bedenkenlos jetzt schon zuschlagen.

Wir konnten die Huawei FreeClip bereits selbst ausführlich testen und waren dabei vor allem vom Design, aber auch vom Sound absolut überzeugt. Für uns sind die daher wirklich eine ideale Alternative für alle, die nicht auf herkömmliche In- oder Over-Ear-Kopfhörer setzen wollen.

Wer hingegen einfach nur preiswerte In-Ears sucht, kann sich die FreeBuds 7i mal genauer ansehen. Denn auch die sind bereits mit einem Black-Friday-Rabatt versehen und kosten so nur noch 79,99 Euro.

Neben den Tablets gibt’s noch diese Angebote von Huawei:

