Nicht verpassen: Diese 10 Amazon-Deals lohnen sich drei Tage vor Black Friday

Bei Amazon kannst du schon seit Ende letzter Woche viele Produkte zum Black-Friday-Preis kaufen. Die Preise variieren jedoch ständig, sodass sich auch nach ein paar Tagen noch einmal ein Blick auf die Highlights lohnt. Wir haben dir 10 Angebote herausgesucht, die gerade nirgendwo sonst günstiger sind als bei Amazon.

Lautsprecher, Dyson-Akkusauger und Auto-Gadget im Angebot

Für guten Klang sorgt der Marshall Acton III Bluetooth-Lautsprecher im Wohn- oder Schlafzimmer. Die Retro-Box ist ein ziemlicher Blickfang und lässt sich mit dem Handy oder Tablet koppeln. Du kannst aber auch analog am Gerät selbst die Musik steuern und neben Lautstärke etwa Bass und Balance per Drehregler einstellen. Vom UVP zieht Amazon jetzt 43 Prozent ab und verlangt nur noch 169 Euro dafür.

Ebenfalls ein richtig starkes Angebot ist der Dyson V8 Advanced Akkusauger mit bis zu 40 Minuten Laufzeit, zwei Saugmodi und diversem Zubehör, um auch Möbel oder verwinkelte Ecken gut sauber zu bekommen. Hier zieht Amazon jetzt satte 40 Prozent ab, sodass du nur noch 239 Euro bezahlen musst.

Ein praktisches Gadget bekommst du mit der Ooono P-Disc 3. Die elektronische Parkscheibe sorgt dafür, dass du nie wieder einen Strafzettel auf dem Parkplatz bekommst, da sie sich automatisch einstellt, wenn du das Auto abstellst. Die Parkscheibe ist zudem solarbetrieben – du musst also keine Batterie wechseln. Im Black-Week-Angebot kostet sie jetzt 26,99 Euro, dank 32 Prozent Rabatt.

Sodastream, Saugroboter und PS5 günstig bei Amazon

Ebenfalls ein Top-Angebot ist der Sodastream Crystal 3.0 Wassersprudler. Zusammen mit einem CO₂-Zylinder sowie zwei spülmaschinenfesten Glaskaraffen zahlst du jetzt dank 33 Prozent Rabatt nur noch 79,99 Euro für das edle Wassersprudler-Set.

Auch ein echtes Highlight ist der Ecovacs Deebot T50 Pro Omni Gen 2. Dieser High-End-Saugroboter mit Wischfunktion und Servicestation, die sich quasi um die gesamte Pflege des Saugroboters kümmert, kostet normalerweise 899 Euro. Jetzt zahlst du dank 56 Prozent Rabatt aber nur noch 399 Euro – ein richtig starker Preis für ein Gerät dieser Art.

Ebenfalls stark ist das Angebot zur PlayStation 5 Slim Digital Edition, denn die bekommst du jetzt schon für 349 Euro und sparst so 30 Prozent. Dabei ist ein DualSense-Controller, und 825 Gigabyte SSD-Speicher sorgen für kurze Ladezeiten sowie viel Platz für deine Spiele.

Kaffeemaschine für unter 25 Euro und LG OLED-TV supergünstig

Für nur 25 Euro holst du dir mit der Bosch Tassimo Happy Friendly Kapselmaschine außerdem ein echtes Schnäppchen in die Küche. Hiermit lassen sich bis zu 70 verschiedene Getränke per Knopfdruck leicht aufbrühen. Die Einstellungen für das jeweilige Getränk passt die Kaffeemaschine automatisch an, nachdem sie den Barcode der Kapsel gescannt hat.

Auch ein starkes Fernseher-Angebot hat Amazon gerade: Der LG OLED-TV aus diesem Jahr mit 55 Zoll kostet jetzt nur noch 769 Euro. Neben OLED-Technik für starke Kontraste und echte Schwarzwerte punktet das Gerät unter anderem mit 120 Hertz für besonders flüssige Bilder und diversen Bildverbesserungsfeatures mittels KI. Er ist nicht nur zum Fernsehen, sondern auch fürs Gaming ideal geeignet.

Amazon Kindle und Echo Dot mit starken Rabatten

Wer gerne liest, kommt zudem mit dem Amazon Kindle der neuesten Generation auf seine Kosten. Der helle Bildschirm sorgt auch bei Tageslicht dafür, dass man alles gut lesen kann. Eine Akkuladung soll obendrein für bis zu 6 Wochen Laufzeit reichen. Vom UVP zieht Amazon jetzt 21 Prozent ab und verkauft den E-Reader für nur noch 94,99 Euro.

Und wenn du noch keinen Smart Speaker hast oder einen weiteren für Küche oder Schlafzimmer brauchst, lohnt sich jetzt dieses Angebot zum Echo Dot der neuesten Generation. Mit ihm kannst du einfach per Sprachbefehl Musik oder Podcasts abspielen lassen, nach dem Wetter fragen, freihändig ein Rezept heraussuchen oder einen Timer stellen. Dank 54 Prozent Rabatt zahlst du jetzt nur noch 29,99 Euro.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren! Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr und bist auch für den bevorstehenden Black Friday perfekt vorbereitet. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!

Jetzt weiterlesen MediaMarkt startet Black Week Kracher: Das sind die besten 8 Angebote