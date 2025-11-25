Diese höhenverstellbaren Premium-Schreibtische sind jetzt viel günstiger

Der Hersteller Vernal konzentriert sich auf ergonomische Büromöbel, die sich ideal in dein Arbeitszimmer einfügen. Besonders im Fokus stehen höhenverstellbare Tische, die nicht nur stabil gebaut sind, sondern auch mit einer cleveren Gestaltung punkten. Bis zum 5. Dezember läuft eine große Rabattaktion, bei der zahlreiche Modelle bis zu 38 Prozent günstiger angeboten werden. Auch das beliebte 4-in-1-Classic-Set ist momentan deutlich günstiger zu bekommen.

4-in-1-Set von Vernal: Dieser Schreibtisch ist (fast) perfekt

Ich gebe zu, ich bin etwas voreingenommen. Denn ich habe den Schreibtisch von Vernal bereits getestet und musste zum damaligen Zeitpunkt bereits eine Empfehlung aussprechen. Das hat sich bis heute nicht geändert. Der höhenverstellbare Tisch ist nicht nur äußerst robust, sondern steht wackelfrei auf seinen zwei Standbeinen und kann vor allem mit einer richtig guten Ergonomie punkten. Er lässt sich auf maximal 1,26 m hochfahren. Dadurch ist er selbst für größere Personen geeignet. Ich bin 1,86 m groß und nutze ihn in der Regel auf einer Höhe von 1,15 m. Die Höhenverstellung läuft dank des Motors ebenfalls reibungslos.

Der Vernal-Schreibtisch konnte bereits in unserem Test voll überzeugen.

Auch der Aufbau des Büromöbels lief problemlos und mit einer maximalen Tragfähigkeit von 160 kg kann der Vernal-Schreibtisch auch ordentlich Gewicht tragen. Das Kabelmanagement wird hier durch eine zusätzliche Halterung geregelt, während du die wichtigsten Kabel mit Klammern unter dem Tisch befestigen kannst. Der Tisch selbst ist in verschiedenen Größenvarianten erhältlich, die von einer 120 x 60 cm bis hin zu einer 200 x 80 cm Platte reichen. Neben den bekannten Spanplatten bietet das Unternehmen auch Bambusbretter oder Massivholzplatten. Im 4-in-1-Set ist neben dem höhenverstellbaren Schreibtisch allerdings auch ein V-Series Schreibtisch-Regal, eine Schublade für deine Tastatur und das Kabelmanagement-Set direkt enthalten.

Zusätzlicher Rabatt dank Gutscheincode

Das 4-in-1-Set kannst du mit verschiedenen Schreibtischen kombinieren. Neben dem Klassiker kannst du auch zur L-Form oder dem massiven Executive-Schreibtisch greifen. Diese kosten in der Regel etwas mehr. Mehr Informationen dazu findest du direkt bei Vernal. Wir schauen uns zu Beispielzwecken erst einmal die Standard-Variante an. Hier stehen dir, wie bereits erwähnt, mehrere Größen zur Wahl. Die kleinste Version (120 x 80 cm) kostet im Classic-Set jetzt 519,69 Euro statt 589,95 Euro. Nutzt du jedoch den Code IAD7 sparst du zusätzlich 6 Prozent, sodass der Preis auf 488,77 Euro inklusive Zubehör sinkt.

Vernal Classic 4-in-1-Set 488,77 € Höhenverstellbarer Schreibtisch mit einer Breite von 120 bis 200 cm. Im Set sind zudem das Kabelmanagement-Set, die Tastatur-Schublade und das Schreibtisch-Regal enthalten. Mit dem Code IAD7 kommst du auf den Deal-Preis. Zum Angebot

Das klingt auf den ersten Blick eventuell etwas viel, lohnt sich aber definitiv. Ich bin nach wie vor überzeugt von dem Möbelstück und möchte ihn auch nicht mehr missen. In meinem Alltag hilft er mir, mich mehr zu bewegen – das ist in einem Bürojob durchaus vorteilhaft. Natürlich kannst du auch auf das Zubehör verzichten und zahlst dann weniger. Falls du also auf der Suche nach einem wirklich hochwertigen und höhenverstellbaren Schreibtisch bist, solltest du dir diesen Deal nicht entgehen lassen.

Weitere Vernal-Aktion zum Black Friday

Dieser Rabatt ist allerdings nicht das Einzige, was dich am Black Friday bei Vernal erwartet. So läuft vom 24. November bis zum 5. Dezember eine weitere Schreibtisch-Aktion mit Extra-Rabatten auf diese Produkte. Das Unternehmen startet obendrein noch eine weitere Aktion: Wer am 28.11. oder 01.12. einen Schreibtisch kauft, kann seinen gesamten Einkauf zurückerstattet bekommen. Fünf Kunden haben die Möglichkeit, einen höhenverstellbaren Schreibtisch nach ihren Wünschen völlig kostenlos (maximal 800 Euro) zu erhalten. Außerdem lohnt es sich, am 27. November dem Instagram-Kanal von Vernal zu folgen, da dort Gutscheine im Gesamtwert von 3.000 Euro verlost werden.

Vernal Classic 4-in-1-Set 488,77 € Höhenverstellbarer Schreibtisch mit einer Breite von 120 bis 200 cm. Im Set sind zudem das Kabelmanagement-Set, die Tastatur-Schublade und das Schreibtisch-Regal enthalten. Mit dem Code IAD7 kommst du auf den Deal-Preis. Zum Angebot