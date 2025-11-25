Samsung zieht's selbst durch: Diesen Handy-Tiefpreis gibt's nur hier

Ab in die Einsteiger-Klasse. Während viele rund um den Black Friday in Sachen Samsung-Smartphones vermutlich in Richtung Galaxy-S25-Serie schielen oder auch die Mittelklasse eines A56 zu schätzen wissen, warten wirklich Schnäppchen-Schätze in der Preisstufe.

Samsung bietet krassesten Tiefpreis zum Galaxy A26

Denn so günstig, wie aktuell auf samsung.com, ist das Samsung Galaxy A26 (5G) bislang noch nie gewesen. 180 bis über 200 Euro veranschlagen Online-Händler in der Regel für das Smartphone mit 6,7-Zoll-Display und 5.000-mAh-Akku. Samsung ist mit 159 Euro im Black-Deal gerade unangefochten vorn (Preisvergleich). Wer ein simples, nachhaltiges und vor allem funktionales Smartphone für Alltagsaufgaben sucht, findet aktuell wohl keinen besseren Deal.

Das Handy ist verfügbar in Schwarz, Weiß und Mintgrün. Das vergleichsweise recht große Display verspricht eine angenehme Bedienung. Der wirklich groß bemessene Akku sorgt in Zusammenarbeit mit dem sparsamen Prozessor (sparsam im Vergleich zu den High-End-Prozessoren der Oberklasse) für eine ziemlich ausdauernde Kondition.

Fotos macht eine multifunktionelle Triple-Kamera, die im Weitwinkel-Format bis zu 50 Megapixel große Bilder erstellt. Das langt für bessere Schnappschüsse allemal. In kaum einer Disziplin kannst du hier eine Performance eines 1.000-Euro-Handys erwarten. Aber für 160 Euro bekommst du alles, was anderswo um die 300 Euro kostet. Das ist schon ein starker Deal.

Samsung Galaxy A26 5G Datenblatt zum Testbericht Allgemein Betriebssystem Android Prozessor Octa-Core Arbeitsspeicher 6 GB , 8 GB Wasser- und Staubdicht zeitweiliges Untertauchen Marktstart März 2025 Gewicht 200 g

Das Angebot gilt im Samsung Online Store vermutlich noch bis zum Wochenende. Also die gesamte Black Week über. Allerdings ist es möglich, dass es auch bald ausverkauft sein kann. Wer sich sonst in Sachen Samsung in der Black Week umschauen möchte, findet in diesen Artikeln weitere passende Angebote:

