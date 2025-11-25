Unter 15 Euro: 100 GB im Telekom-Netz sind hier jetzt unglaublich günstig

Telekom-Tarife sind meist kostspielig, gilt das Netz des magentafarbenen Anbieters doch als deutschlandweit das beste. Doch das geht auch günstig. Satte 100 GB im Telekom-Netz gibt’s hier schon für unter 15 Euro im Monat. Das musst du wissen.
100 GB, Telekom-Tarif
100 GB im Telekom-Netz für unter 15 EuroBildquelle: insta_photos, shutterstock.com / inside digital
Wer nicht direkt bei der Telekom seinen Handytarif abschließt, sondern über einen Mobilfunkdiscounter, kann meist einiges sparen. Bei klarmobil haben wir jetzt ein Angebot gefunden, das sich richtig lohnt. Hier bekommst du 100 GB monatliches Datenvolumen mit 50 Mbit/s im Download. Das ist genug, um unterwegs regelmäßig Videos und Serien zu streamen, Musik und Podcasts zu hören oder Instagram, TikTok und Co. zu nutzen. Dank 5G-Netz der Telekom kannst du dich auf eine stabile und zuverlässige Verbindung verlassen.

100 GB im Telekom-Netz für unter 15 Euro
100-GB-Tarif im Telekom-Netz bei klarmobil 14,99 €
Bei klarmobil gibt es aktuell einen günstigen Telekom-Tarif mit 100 GB 5G-Datenvolumen, Telefon- und SMS-Flat sowie drei Gratis-Monaten waipu.tv für 14,99 Euro im Monat ohne Anschlusspreis. Der Tarif läuft 24 Monate und erlaubt die Mitnahme der Rufnummer.
Zum Angebot!

Alle Tarif-Infos auf einen Blick

  • 100 GB im Telekom-Netz (50 MBit/s)
  • Allnet-Flat für Telefonie und SMS
  • EU-Roaming
  • Ohne Anschlusspreis
  • Rufnummernmitnahme kostenlos möglich
  • drei Monate waipu.tv gratis (danach einfach kündigen)
  • Mindestlaufzeit 24 Monate
    Jetzt für nur 14,99 Euro im Monat
Jetzt zuschlagen!

Telefon-Flat und waipu.tv inklusive

Neben dem großen 100-GB-Datenpaket im Telekom-Netz bekommst du bei dem Tarif ebenso eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze und bindest dich für 24 Monate an klarmobil. Wenn du deine alte Rufnummer mitnehmen willst in den neuen Tarif, ist das problemlos möglich. Zusätzlich erhältst du aktuell drei Monate des Streamingdienstes waipu.tv Comfort kostenfrei dazu. Nach Ablauf der Gratismonate solltest du aber kündigen, da du sonst knapp fünf Euro im Anschluss zahlen musst.

Pro Monat kostet dich der Tarif 14,99 Euro, ein Anschlusspreis fällt nicht an. Und das ist für einen Telekom-Tarif dieser Größe wirklich stark.

Es geht aber sogar noch günstiger – der Anbieter Crash hat nämlich einen Telekom-Tarif für 12,99 Euro im Angebot. Dafür bekommst du zwar „nur“ 75 GB monatliches Datenvolumen, aber vielen reicht das auch locker für alles im Alltag.

