MacBook-Kracher: Auf einmal macht Amazon Apples Laptop richtig günstig

Profilbild von Michael Stupp Michael Stupp
1 Minute
Eigentlich ist das berühmte Apfel-Logo auf einem Technik-Gerät immer auch ein Indiz für: Ganz billig wird's hier wohl nicht. Jetzt - natürlich in der Black Week - ist da aber ein Angebot aufgetaucht, das den Apple-Preis mal anders dastehen lässt.
Eine Person trägt ein zugeklapptes MacBook von Apple in ihren Händen. Eingeblendeter Hinweis
Amazon: Flash-Sale mit diesen starken Apple-RabattenBildquelle: Farknot Architect/Shutterstock.com
Eigentlich waren wir uns fast sicher, dass dieser Deal zu einem Microsoft Surface Laptop der wohl beste Notebook-Deal der Black Week sei. Vielleicht haben die Angebote-Bastler bei Amazon das gesehen und dachten sich „Challenge accepted“, denn: Was hier mit einem MacBook Air passiert, stellt diese These gewaltig auf die Probe.

MacBook mit 16 GB RAM und M4 für unter 800 Euro

Das aktuelle MacBook Air rutscht nämlich gehörig im Preis. Schon als „frühes Black Friday Angebot“ war es mit 899 Euro ein veritabel gutes Angebot. Jetzt haut Amazon den Preis nochmal runter. Und zwar gehörig.

MacBook Air 13 Zoll
Apple MacBook Air (13 Zoll) 795,00 €
MacBook Air mit 13-Zoll-Retina-Display, M4 Prozessor, 16 GB RAM und 256 GB SSD-Festplattenspeicher.
795,00 € bei Amazon

Nur noch 795 Euro kostet das Apple-Notebook in der Standardausführung, die da lautet:

  • 13,6 Zoll Retina Display
  • Apple M4 (10-Core) Prozessor
  • 16 GB RAM Arbeitsspeicher
  • 256 GB SSD-Speicher
  • Bis 18 Stunden Akkulaufzeit

Verfügbar ist das Mega-Schnäppchen bei Amazon bis auf weiteres. Als Black-Friday-Angebot gelabelt, ist es demnach bis maximal 1.12. zu haben. Allerdings beflaggt der Online-Riese das Notebook-Angebot mit dem Hinweis „Angebot stark nachgefragt“.

Immerhin: Aktuell ist das Angebot noch in jeder wählbaren Farbe zum Preis von 795 Euro verfügbar: Mitternacht (Dunkelgrau), Himmelblau (Hellblau), Polarstern (Gold/Creme), Silber.

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

