Eigentlich waren wir uns fast sicher, dass dieser Deal zu einem Microsoft Surface Laptop der wohl beste Notebook-Deal der Black Week sei. Vielleicht haben die Angebote-Bastler bei Amazon das gesehen und dachten sich „Challenge accepted“, denn: Was hier mit einem MacBook Air passiert, stellt diese These gewaltig auf die Probe.

MacBook mit 16 GB RAM und M4 für unter 800 Euro

Das aktuelle MacBook Air rutscht nämlich gehörig im Preis. Schon als „frühes Black Friday Angebot“ war es mit 899 Euro ein veritabel gutes Angebot. Jetzt haut Amazon den Preis nochmal runter. Und zwar gehörig.

Nur noch 795 Euro kostet das Apple-Notebook in der Standardausführung, die da lautet:

13,6 Zoll Retina Display

Apple M4 (10-Core) Prozessor

16 GB RAM Arbeitsspeicher

256 GB SSD-Speicher

Bis 18 Stunden Akkulaufzeit

Verfügbar ist das Mega-Schnäppchen bei Amazon bis auf weiteres. Als Black-Friday-Angebot gelabelt, ist es demnach bis maximal 1.12. zu haben. Allerdings beflaggt der Online-Riese das Notebook-Angebot mit dem Hinweis „Angebot stark nachgefragt“.

Immerhin: Aktuell ist das Angebot noch in jeder wählbaren Farbe zum Preis von 795 Euro verfügbar: Mitternacht (Dunkelgrau), Himmelblau (Hellblau), Polarstern (Gold/Creme), Silber.