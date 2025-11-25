65 Zoll 4K-TV für unter 350 Euro: Die Amazon-Deals von heute (25.11.)

Neben dem 65 Zoll 4K-TV zum Sparpreis haben wir auch noch eine Action Cam und einen Dyson-Akkusauger mit stattlichen Rabatten bei Amazon gefunden. Das sind die zehn besten Deals vom heutigen Dienstag.
Deals vom Dienstag
Der Dienstag bringt starke Schnäppchen aus dem Lager des Versandriesen. Wir haben unsere zehn Favoriten herausgepickt und stellen sie dir jetzt mal genauer vor.

Dienstags-Angebote bei Amazon: Das ist unsere Auswahl

  • Philips 3000 Serie tragbarer Dampfglätter, faltbar und kompakt, zum Bügeln von Kleidung ohne Bügelbrett, für 33,33 Euro statt 49,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Severin Duo Waffeleisen, antihaftbeschichtet für zwei klassische Herzwaffeln, für 28,98 Euro statt 44,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • air up Trinkflasche, 600 ml Fassungsvermögen, mit fünf zuckerfreien Duftpods und Strohhalm, für 39,94 Euro statt 46,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Needit elektronische Parkscheibe, automatische Parkzeiteinstellung, für 18,99 Euro statt 31,95 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Lego City Personen-Schnellzug mit ferngesteuertem Zug und funktionierenden Scheinwerfern, für 95,80 Euro statt 114,13 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Ninja Foodi Max Dual Zone Heißluftfritteuse, mit 9,5-Liter-Frittierfächern, aufgeteilt auf zwei Schubladen, für 129,99 Euro statt 239,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Weitere coole Deals warten schon

Heute hat dich nichts interessiert? Keine Sorge, wir suchen dir auch morgen wieder brandaktuelle Deals von Amazon heraus. Um dir die Wartezeit zu verkürzen, kannst du auch gerne hier einmal durch unsere anderen Deals stöbern.

