65 Zoll 4K-TV für unter 350 Euro: Die Amazon-Deals von heute (25.11.)

Der Dienstag bringt starke Schnäppchen aus dem Lager des Versandriesen. Wir haben unsere zehn Favoriten herausgepickt und stellen sie dir jetzt mal genauer vor.

Philips 3000 Serie tragbarer Dampfglätter, faltbar und kompakt, zum Bügeln von Kleidung ohne Bügelbrett, für 33,33 Euro statt 49,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

DJI Osmo Action 4 Standard-Combo, Actionkamera mit 4K-Auflösung, auch für Unterwasseraufnahmen, für 175 Euro statt 329 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Severin Duo Waffeleisen, antihaftbeschichtet für zwei klassische Herzwaffeln, für 28,98 Euro statt 44,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

air up Trinkflasche, 600 ml Fassungsvermögen, mit fünf zuckerfreien Duftpods und Strohhalm, für 39,94 Euro statt 46,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Needit elektronische Parkscheibe, automatische Parkzeiteinstellung, für 18,99 Euro statt 31,95 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Lego City Personen-Schnellzug mit ferngesteuertem Zug und funktionierenden Scheinwerfern, für 95,80 Euro statt 114,13 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Dyson V8 Advanced kabelloser Staubsauger, bis zu 40 Minuten Akkulaufzeit, für 239 Euro statt 399 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Lenovo Tab M11 Tablet, mit 11 Zoll großem Display, 128 GB SSD- und 4 GB RAM-Speicher, für 118 Euro statt 174 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Xiaomi TV mit 65 Zoll Bildschirmdiagonale, 4K-UHD-Qualität, 120 Hz Wiederholrate, für 339 Euro statt 569 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Ninja Foodi Max Dual Zone Heißluftfritteuse, mit 9,5-Liter-Frittierfächern, aufgeteilt auf zwei Schubladen, für 129,99 Euro statt 239,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

