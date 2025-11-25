Black Week bei Lidl: Diese Angebote gibt's nirgendwo günstiger

Ein richtig gutes Schnäppchen von einem vermeintlichen zu unterscheiden, ist gar nicht immer so leicht. Bei den folgenden Angeboten kannst du dir aber sicher sein, dass du ohne schlechtes Gewissen zuschlagen kannst. Wir haben nämlich gecheckt, dass hierbei kein anderer Händler aktuell günstiger ist als Lidl.

Black Week bei Lidl: Das gibt’s zu holen

Die Black-Week-Deals bei Lidl laufen noch bis zum 1. Dezember. Dir winken bis zu 80 Prozent Rabatt auf den UVP, die Rabatte ziehen sich beinahe durch das gesamte Sortiment und durch alle unterschiedlichen Kategorien. Ab einem Warenwert von 49 Euro gibt’s als angemeldetes Lidl Plus Mitglied sogar gratis Versand. Die Registrierung ist in wenigen Klicks erledigt und natürlich kostenfrei – je nachdem, was du kaufen möchtest, lohnt es sich also, sich vorher anzumelden. Immerhin verlangt Lidl sonst 5,95 Euro für den Versand. Zusätzlich gibt’s ab 100 Euro Warenwert einen Coupon über 10 Euro, den du ab einem Einkaufswert von 60 Euro dann in der Filiale einlösen kannst.

Monsieur Cuisine von Lidl so günstig wie nie

Den Anfang unserer Liste macht der Monsieur Cuisine. Den Thermomix-Klon gibt’s während der Black Week für nur 399 Euro statt 499 Euro. Der Preisverlauf zeigt hier: Günstiger hat es die Küchenhilfe noch nie gegeben. Du bedienst das Gerät über ein übersichtliches, acht Zoll großes Display. Ausgewählte Rezepte kannst du per Video abspielen lassen und so Schritt für Schritt nachkochen. Der Monsieur Cuisine eignet sich zum Kochen, Anbraten, Dampfgaren, sowie zum Rühren, Kneten und Mixen – ein echtes Multitalent also. Die wichtigsten Zubehörteile sind bereits im Lieferumfang enthalten.

Bosch Akku-Staubsauger für nur 100 Euro

Wer einen leistungsstarken Akku-Sauger für kleines Geld möchte, ist mit diesem Modell von Bosch gut beraten. Er hat eine Akkulaufzeit von bis zu 44 Minuten und kommt mit zwei verschiedenen Leistungsstufen daher. Du kannst ihn in wenigen Griffen auch direkt zu einem kompakten Handstaubsauger umbauen und so ebenfalls dein Auto oder in Schubladen saugen. Das bewegliche Düsengelenk sorgt beim Putzen für zusätzliche Flexibilität. Statt 269,99 Euro kostet dich der Akku-Sauger jetzt nur 99,99 Euro. Das entspricht einem ordentlichen Rabatt von 62 Prozent.

Notebook von HP: Jetzt keine 200 Euro mehr

Auch ein Notebook von HP fällt während der Black Week ordentlich im Preis. Statt 299 Euro stehen jetzt nämlich nur noch 199 Euro auf der Rechnung. Für das Geld bekommst du einen Laptop mit 15,6 Zoll Bildschirmdiagonale und Windows-11-Betriebssystem. Unter der Haube arbeitet der Intel Prozessor N100, unterstützt von 4 GB RAM und 128 GB SSD. Damit ist das Gerät Alltagsaufgaben allemal gewachsen, für Videoschnitt oder besonders aufwendige Arbeiten eignet es sich aber eher weniger.

Absolutes Must-have für nur 8 Euro bei Lidl

Diese Powerbank für nur 7,99 Euro darf in keiner Handtasche und in keinem Rucksack fehlen. Sie ist aktuell 33 Prozent günstiger und kostet dich normalerweise 11,99 Euro. Die Powerbank der Marke Tronic hat eine Kapazität von 10.000 mAh und lädt zwei Geräte parallel. Je nach Akku des geladenen Geräts kannst du sie auch öfter verwenden. Sie unterstützt dabei ebenso eine Schnellladefunktion und soll laut Hersteller dein Smartphone innerhalb von 30 Minuten von 0 auf 50 Prozent aufladen.

Fitnessziele erreichen: Jetzt richtig günstig

Die Crivit Herzfrequenzmessuhr mit Schrittzähler für nur 17,99 Euro statt 29,99 Euro hilft dir beim Erreichen deiner Fitnessziele, ohne dich durch Smartwatch-Funktionen abzulenken. Sie eignet sich zur Leistungskontrolle bei sportlichen Aktivitäten wie Laufen, Fahrradfahren oder Skifahren und misst dabei deinen Puls. Dabei zeichnet sie auch deinen Schlaf auf und speichert die Daten sieben Tage lang. Zusätzlich trackt sie deine Schrittzahl, die zurückgelegte Entfernung und deine Geschwindigkeit. Obendrein ist sie auch noch wasserdicht auf bis zu 3 bar.

De’Longhi Kaffeevollautomat Magnifica Start

Die Magnifica Start Kaffeemaschine bekommst du bei Lidl jetzt für 329 Euro und damit mit 45 Prozent Rabatt. Der Vollautomat kommt mit einem Milchbehälter, sodass du dir auch leckere, cremige Kaffeezubereitungen wie Latte macchiato oder Cappuccino gönnen kannst. Den Mahlgrad kannst du in 13 Stufen einstellen und so an deine Wünsche anpassen. Nach dem Kaffeetrinken lässt sich die Brühgruppe herausziehen und so leicht reinigen.

