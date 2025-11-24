Diese 3 Gadgets sind ein Muss fürs Homeoffice und Gaming-Zimmer

Funktioniert die eingebaute Kamera deines Laptops nur mäßig? Oder nutzt du einen Bildschirm ohne eigene Kamera? Dann lohnt sich der Umstieg auf ein externes Modell. Die Insta360-Link-Reihe ist aktuell im Black-Friday-Sale erhältlich und bietet deutlich mehr Funktionen als die Standard-Kamera deines Laptops.

Link 2: 4K-Webcam jetzt 64,99 Euro günstiger

Die Link 2 Webcam bekommst du jetzt für 165 Euro, statt der sonst üblichen 229,99 Euro. Das ist eine satte Ersparnis von 64,99 Euro. Für das Geld bietet die Kamera dir einiges, immerhin ist sie die fortschrittlichste und modernste der Link-Familie. Dank 4K erfasst sie jedes kleine Detail in scharfer Qualität – bei jedem Licht. Der Autofokus sorgt dabei dafür, dass die Aufnahme sogar bei schnellen Bewegungen nicht unscharf wird. Selbst wenn du dich während eines besonders angeregten Meetings durch den Raum bewegst, folgt dir die Kamera und garantiert, dass du immer perfekt im Bild bist.

Gestensteuerung Insta360 Link 2

Das integrierte Mikrofon fängt deine Stimme ein und unterdrückt mittels KI Hintergrund- sowie Nebengeräusche, sodass du immer klar und deutlich zu verstehen bist. Steuern kannst du die Link 2 übrigens über dein Smartphone oder Handgesten. So kannst du beispielsweise rein- oder rauszoomen sowie in den Whiteboard-Modus wechseln. Letzterer eignet sich optimal für Präsentationen, die du analog – und nicht digital – erstellt hast.

Ebenfalls im Angebot ist die Insta360 Link 2C. Diese bietet genauso wie die Link 2 starke 4K-Qualität, einen schnellen Autofokus und die KI-Geräuschunterdrückung. Der Hauptunterschied liegt hier im Preis und in der Bewegungstechnologie. Während die Link 2 dir durch Schwenkbewegungen durch den Raum folgt, nutzt die Link 2C digitalen Zoom, ohne die physische Bewegung. Damit eignet sich diese Webcam besser für feste Arbeitsplätze und Videokonferenzen, wo du dich nicht permanent durch den Raum bewegst. Während der Black-Friday-Aktion bekommst du sie für 109 Euro, was einem Rabatt von 60,99 Euro gegenüber dem UVP von 169 Euro entspricht.

Mehr als „nur“ eine Webcam: Insta360 Angebote am Black Friday

Die Dritte im Bunde: Insta360 Link

Zu guter Letzt rutscht auch noch die Link-Webcam von Insta360 im Preis. Sie kommt ohne einen Zahlenzusatz im Namen aus. Aktuell bekommst du sie für 149 Euro. Auch dieses Modell nimmt dich in 4K-Qualität auf und lässt sich per Gesten steuern. Insta360 setzt hier ebenfalls auf die PTZ-Technologie, sodass sie dich, während du dich bewegst, immer verfolgt. Die Mikrofone der Link-Webcam kommen hier allerdings ohne KI aus. Laut Hersteller sollen sie trotzdem Hintergrundgeräusche minimieren und gleichzeitig deine Stimme hervorheben.

Die Insta360 Webcams sind unter anderem perfekt für den Alltag im (Home-)Office

Übrigens: Die Black-Friday-Rabattaktion läuft bei Insta360 weit über den November und den eigentlichen Schnäppchen-Showdown hinaus. Die Angebote gelten nämlich bis zum 14. Januar.