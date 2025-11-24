Amazon verkauft kompakten Reinigungsroboter mit Basisstation für unter 250 Euro

Zum großen Rabatt-Event fährt SwitchBot ordentlich auf und senkt die Preise zahlreicher Produkte um bis zu 58 Prozent. Neben dem gefragten Lock Ultra reduziert der Hersteller auch Geräte wie den Air Purifier Table, die Smart Video Doorbell oder den brandneuen AI Art Frame. Besonders ins Auge fällt jedoch ein Deal rund um einen Saugroboter, der momentan besonders attraktiv wird.

SwitchBot K11+ – Design und Leistung zum kleinen Preis

Mit dem SwitchBot K11+ holst du dir einen Saugroboter ins Haus, der sich vor allem in puncto Design von anderen Modellen abhebt. Denn es handelt sich hierbei um den weltweit kleinsten Saugroboter mit Wischfunktion, dessen Absaugstation in der Höhe nur 25 cm und in der Breite ebenfalls gerade einmal 24 cm misst. Der Sauger bietet einen Durchmesser von 24,8 cm. In dem kleinen Putzteufel versteckt sich jedoch eine Saugleistung von 6.000 Pa, wodurch auch Krümel oder feine Haare kein Problem darstellen.

Auch Haustierbesitzer dürfen sich freuen, denn der Hersteller hat hier eine Anti-Verhedderungs-Gummibürste integriert, wodurch sich die Haare nicht verfangen sollen. Über verschiedene Modi hast du zudem die Möglichkeit, die Saugkraft anzupassen, wenn der Robosauger Teppiche reinigen soll. Eine lasergestützte Navigation ermöglicht zudem die Kartierung und Hindernisvermeidung in deiner Wohnung. Auch Hindernisse von 2 cm kann der K11+ problemlos überwinden.

Zusätzlich ist der K11+ mit Apple Home, Alexa, Google Home und sogar Matter kompatibel. Trotz seiner Größe findet sich zudem ein 4 Liter großer Staubbeutel in der Basisstation, wodurch du, laut Hersteller, nur vier Mal im Jahr ans Entleeren denken musst. In der App hast du zudem die Möglichkeit, neben Zeitplänen und Reinigungskarten, auch sogenannte Sperrzonen einzurichten, die das Gerät nicht reinigen soll. Selbst die Reinigungsmodi kannst du hier je nach Raum anpassen.

Saugroboter unter 250 Euro: So günstig ist der SwitchBot-Sauger

Regulär werden für den Hingucker 399,99 Euro fällig. Zum Black Friday setzt SwitchBot jetzt allerdings den Rotstift an und zieht knallhart 40 Prozent dieses Preises ab. Dadurch zahlst du nur noch 239,99 Euro für den K11+. Den Sauger bekommst du jetzt direkt bei Amazon. Vor allem Personen, die einen hohen Wert auf Ästhetik und Sauberkeit in den eigenen vier Wänden legen, kommen hier voll auf ihre Kosten.

SwitchBot K11+ 239,99 € Der SwitchBot K11+ ist der weltweit kleinste Saugroboter mit Absaugstation und bietet eine Saugkraft von 6.000 Pa, die sich in mehreren Modi einstellen lässt. Eine Wischfunktion sorgt dafür, dass auch hartnäckiger Schmutz entfernt wird. Zum Angebot

SwitchBot am Black Friday: Diese Deals lohnen sich ebenfalls

Doch nicht nur der Saugroboter ist jetzt besonders günstig. Der leistungsstärkere SwitchBot S20 mit satten 10.000 Pa Saugkraft ist aktuell beispielsweise 44 Prozent günstiger erhältlich, wodurch du nur noch 449,99 Euro, statt der regulären 799,99 Euro auf den Tisch legst. Unsere Top-Empfehlungen haben wir dir nachfolgend noch einmal aufgelistet:

