Geniales Haushaltsgerät nimmt viel Arbeit zu Hause ab - jetzt ist es 300 Euro günstiger

3 Minuten
Vor einiger Zeit habe ich den Tineco Floor One S9 Artist ausprobiert und war verblüfft, wie gut er sich geschlagen hat. Während viele vergleichbare Geräte Schwächen zeigen, arbeitet dieses Modell erstaunlich präzise und überzeugt mit einer ausdauernden Batterie. Jetzt ist das Gerät stark reduziert!
Tineco Floor One S9 Artist, Saugwischer
Dieser geniale Saugwischer hat mich im Test überzeugt & jetzt kostet er 300 Euro wenigerBildquelle: Tineco / inside digital
Du bist auf der Suche nach einem leistungsstarken Gerät zum Nass- und Trockensaugen? Dann kann ich dir den Floor One S9 Artist von Tineco ans Herz legen. In meinem Test erzielte er hervorragende Reinigungsergebnisse und zeigte auch bei längeren Einsätzen keine Schwächen. Die automatische Reinigungs- und Trocknungsfunktion lief ebenfalls zuverlässig und hat mir spürbar Zeit erspart. Während der Black Week bekommst du das Gerät aktuell mit einem Rabatt von rund 38 Prozent.

Tineco Floor One S9 Artist
Tineco Floor One S9 Artist 499,00 €
Der Tineco Floor One S9 Artist ist ein wendiger, gründlicher und ausdauernder Saugwischer mit hoher Saugleistung. Hier ist er jetzt günstiger erhältlich!
Zum Angebot!

Tineco Floor One S9 Artist: Das macht ihn besonders

Mit einem Nass- und Trockensauger – oder auch Saugwischer genannt – lassen sich nicht nur lose Verschmutzungen aufsaugen, sondern du kannst auch feuchte oder eingetrocknete Flecken damit beseitigen. Der Tineco Floor One S9 Artist ist mit einer rotierenden Wischwalze ausgestattet, mit der du ohne Kraftaufwand die Wohnung putzt. Noch leichter wird das Manövrieren durchs Haus dank der sogenannten SmoothDrive-Technologie. Denn ein eingebauter Motor schiebt den Saugwischer fast von allein über den Boden, und du musst praktisch nur noch die Richtung bestimmen.

Sämtliche Verschmutzungen nimmt er dabei mit 22.000 Pa Saugleistung auf und befördert diese in einen separaten Schmutzwassertank. Ebenfalls top: Da während der Reinigung permanent frisches Wasser verwendet wird, trägst du aufgenommenen Schmutz nicht wieder durch die Wohnung. Gegenüber vielen anderen Modellen hat der Tineco Floor One S9 Artist außerdem einen weiteren Vorteil: Er lässt sich um 180 Grad neigen und kann so auch unter niedrigen Möbeln saubermachen. Mit einer Akkulaufzeit kommst du zudem bis zu 50 Minuten aus – in der Regel genug, um die ganze Wohnung in einem Rutsch zu reinigen. Und nach dem Hausputz stellst du den Saugwischer einfach in seine Station zurück, in der er sich mit heißem Wasser selbst reinigt und anschließend wieder trocknet. So entsteht kein Schimmel und du ersparst dir einiges an Arbeit.

300 Euro günstiger & so sparst du sogar noch mehr

Der Tineco Saugwischer ist jetzt schon im Black-Week-Angebot bei Amazon. Eigentlich steht auf dem Preisschild ein UVP von 799 Euro. Davon zieht Amazon jetzt aber 38 Prozent ab und verlangt so nur noch 499 Euro für das Modell. Und es geht sogar noch günstiger: Mit dem Code TINBF25DE ziehst du nämlich nochmal weitere fünf Prozent ab.

Übrigens – auch diese Modelle von Tineco sind gerade im Black-Friday-Sale bei Amazon günstig zu haben (weitere 5 Prozent Rabatt gibt’s mit dem Code TINBF25DE):

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über diesen Artikel

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation mit Tineco. Der Partner nimmt keinen Einfluss auf den Inhalt des Artikels.

Und was sagst du?

