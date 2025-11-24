Die Auswahl an Saugrobotern reicht von Einsteigermodellen ab rund 100 Euro bis hin zu High-End-Geräten für über 1.500 Euro. Kein Wunder also, dass gerade die teureren Varianten während der Rabattaktion stark nachgefragt werden. Ecovacs startet das Sale-Event bereits jetzt und präsentiert die ersten Knaller-Angebote. Besonders interessant ist der Deebot T80 Omni, der aktuell für unter 500 Euro zu haben ist.

Ecovacs Deebot T80 Omni 499,00 € Saugroboter mit 18.000-Pa-Saugkraft und einer der besten Wischleistungen auf dem Markt. In der Absaugstation wird die Walze mit heißem Wasser gereinigt und anschließend getrocknet. Zum Angebot

Saugroboter im Preissturz: Modell für unter 500 Euro

Richtig gelesen: Ein echter Flaggschiff-Saugroboter mit Wischfunktion und Absaugstation, die dir die ganze Arbeit abnimmt, für gerade einmal 499 Euro. Damit bietet Ecovacs direkt einen neuen Bestpreis für den Deebot T80 Omni. Und technisch kann sich das Gerät selbst mit anderen Top-Modellen messen. Eine Saugleistung von 18.000 Pa ermöglicht die gründliche Reinigung – selbst auf Teppichen. Hinzu kommen eine präzise Navigation, die durch eine KI erfolgt, und ein unglaublich gutes Wischergebnis mit Kantenreinigung.

Dank KI-Navigation gleitet der Ecovacs Deebot T80 Omni problemlos durch die Wohnung.

Dank der flachen Bauweise und dem fehlenden Navigationsturm auf der Oberseite passt der kleine Putzteufel zudem unter eine Vielzahl von Möbeln. In der App lassen sich vier Saugstufen und bis zu drei Wischlevel anpassen. Hier kannst du außerdem einen Reinigungsplan erstellen oder eine Karte anlegen lassen. Die App ist wie üblich bei Ecovacs recht simpel zu bedienen, bietet aber eine Vielzahl an Optionen.

Zu guter Letzt wartet eine kompakte Basisstation im Lieferumfang, die unter anderem der Wischwalze eine Heißwasserreinigung spendiert und diese auch anschließend trocknet. Dein Eigenanteil am Putzaufwand wird somit recht gering gehalten. Möchtest du noch mehr erfahren, lohnt sich ein Blick in den Test zum Deebot T80 Omni der Kollegen von nextpit

Ecovacs am Black Friday: Diese Deals solltet Ihr nicht verpassen

Bist du also auf der Suche nach einem Saugroboter auf Top-Niveau, willst aber nicht gleich 1.000 Euro oder mehr hinlegen, ist dieser Ecovacs-Deal perfekt für dich. Hier gibt es einen der wohl besten Saugroboter auf dem Markt für gerade einmal 499 Euro. Damit unterbietet Ecovacs den bisherigen Bestpreis von 599 Euro am Black Friday 2025 noch einmal deutlich. Die ganze Aktion gilt allerdings nur noch bis zum 1. Dezember.

Möchtest du lieber noch etwas stöbern, haben wir dir nachfolgend weitere Ecovacs-Deals aufgelistet, die du aktuell bei Amazon entdecken kannst. Auch hier gilt, dass du dich besser beeilen solltest. Zur schnelleren Entscheidungsfindung haben wir dir den Rabatt im Vergleich zum UVP gleich mit angegeben.

