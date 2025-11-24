In diesem Tarif dreht sich alles um ein richtig starkes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn du also keine Lust hast, unnötig viel Geld in deinen Tarif oder dein Smartphone zu investieren, bist du hier genau richtig. Im Fokus steht das Galaxy A56, das du in Kombination mit einem 50 GB Tarif im Netz der Telekom bekommst. Für kurze Zeit, anlässlich des Black Fridays, gibt’s jetzt noch einen ordentlichen Wechselbonus obendrauf sowie deutlich reduzierte Tarifkosten, dank welcher das Bundle zu einem echten Geheimtipp wird.

Der Tarif im Detail

Das Gomibo-Angebot baut auf einem 50 GB freenet-Vertrag im Netz der Telekom auf. Der Tarif schickt dich ins schnelle 5G-Netz, wo du mit bis zu 50 Mbit/s unterwegs bist. Standardgemäß kannst du hier ohne Aufpreis simsen und telefonieren. Auch im EU-Ausland bist du stets verbunden und kannst den Vertrag wie gewohnt weiter nutzen. Über die Laufzeit von zwei Jahren hinweg zahlst du monatlich nur 14,99 Euro, statt normalerweise 39,99 Euro. Den Anschlusspreis von 39,99 Euro kannst du dir von freenet ganz einfach wieder zurückerstatten lassen, dafür einfach eine SMS mit „AP frei“ an die 8362 senden.

Galaxy A56 mit 50 GB freenet-Tarif 14,99 € Der 50-GB-freenet-Tarif im Telekom-Netz kostet dich nur 14,99 Euro im Monat und der Anschlusspreis lässt sich per SMS erstatten. Für das Galaxy A56 zahlst du einmalig 99 Euro, bekommst bei Rufnummernmitnahme aber 150 Euro Bonus. Dadurch liegt das Gesamtpaket bei nur 313,71 Euro und ist günstiger als das Smartphone allein. Sofort zum Angebot!

Für das A56 zahlst du noch einmalig 99 Euro sowie 4,95 Euro Versand. Der Clou kommt jetzt: Wechselst du von einem anderen Anbieter zu freenet und nimmst deine Rufnummer mit, kassierst du satte 150 Euro Wechselbonus. Damit gibt’s das A56 also faktisch tatsächlich geschenkt.

Zusammengerechnet, abzüglich des Wechselbonus, landen wir somit bei Gesamtkosten von lediglich 313,71 Euro – für das Smartphone und den Tarif. Einzeln gibt’s das A56 in der 5G-Variante für rund 325 Euro. Bei Gomibo kommst du also günstiger und direkt in Kombi mit einem starken Tarif im Netz der Telekom dran.

Damit überzeugt das Samsung Galaxy A56

Das Samsung Galaxy A56 5G bietet dir ein großes AMOLED-Display mit flüssigen 120 Hz, sodass Videos, Games und Apps besonders klar und geschmeidig aussehen. Im Inneren arbeitet ein effizienter Samsung-Chip, der zusammen mit dem 5.000-mAh-Akku für eine starke Alltagsleistung und lange Laufzeiten sorgt. Dazu bekommst du eine vielseitige Triple-Kamera, 5G-Tempo für unterwegs und 256 GB Speicher, den du bei Bedarf per microSD-Karte erweiterst. Wir haben das Gerät bereits getestet und unser Redakteur Timo war überzeugt: „Mehr Smartphone braucht man nicht“.

Achtung: Das Gomibo-Angebot wird vor allem durch den Black Friday Wechselnbonus sowie die reduzierten Tarifkosten zum Schnäppchen. Die Aktion läuft noch bis zum 1. Dezember, bei Interesse solltest du dich also beeilen.

