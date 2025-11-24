Wir haben die besten Schnäppchen der Black Week 2025 zusammengetragen. Denn Tipps zum Black Friday gibt es viele: Etwa, nicht auf das konkrete Datum zu setzen, sondern schon vorher aktiv die Augen aufhalten. Mit Abo-Services oder Tarifen zum Black Friday spart man nicht nur einmal, sondern langfristig und – natürlich – nicht auf hohe Rabattversprechen reinfallen!

Black Friday 2025: Welche Deals wirklich gut sind

Mit diesem Handytarif setzt Freenet eine Duftmarke. Ein originaler MagentaMobil-Telekom-Tarif mit 300 MBit/s 5G & Co. kostet normalerweise zwischen 45 und 85 Euro. In der Black Week gibt es ihn für 25 Euro monatlich.

Unlimited Tarif im Telekom Netz 24,95 € Tarif Magenta Mobil M (Unlimited), mit unlimitiertem Datenvolumen bei 300 Mbit/s und 5G-Kompatibilität, ohne Anschlussgebühr. Im Telekom‑Netz, für monatlich 24,95 Euro und 50 Euro Bonus. Dazu 3 Monate waipu.tv Comfort gratis (muss gekündigt werden). Jetzt Tarif buchen!

Beim Solar-Shop „kleines Kraftwerk“ gibt es Balkonkraftwerke von hoher Qualitätsstufe mit Fokus auf Support und teilweisem „Made in Germany“-Versprechen.

Anzeige Kleines Kraftwerk XL Quattro 1.149,00 € Vier 500-W-Module, inklusive Wechselrichter mit 800 W, Smart Meter und Speicher. Preis gilt vom 20. November bis zum 7. Dezember! Zum Angebot!

Vorwerk ist nicht nur für den Thermomix, sondern auch für die ikonischen Kobold-Staubsauger bekannt. In dem Label gibt es auch Mini-Sauger, wie diesen:

Kein Black Friday ohne PlayStation. Das beste Kombi-Angebot mit FIFA 26 ohne gleichzeitigen Vertragsabschluss ist das folgende.

(Wer eine PS5 ohne Laufwerk verkraften kann, spart allerdings, wenn er sich die Kosnole als Slim-Version bei MediaMarkt für 349 Euro holt und EA FC 26 direkt im PlayStation Store für 40 Euro herunterlädt. Das ist dann in Summe billiger.)

Kommt für dich eine Kombination der PS5 mit einem Handyvertrag in Frage, ist diese Offerte die aktuelle Top-Gelegenheit mit einem negativen Effektivpreis:

PS5 + MagentaMobil Handytarif (Unlimited) 27,95 € PS5 (Slim Edition) Fortnite Flowering Chaos Bundle mitsamt MagentaMobil M Tarif ohne Datenlimit. Monatlicher Preis: 27,95 Euro; einmaliger Preis: 44,95 Euro. 150 + 100 Euro Boni. Effektivpreis nach Abzug von PS5-Einzelpreis: –1,43 Euro. Jetzt sichern

Ultimativer Kracher zum Google Pixel 9 Pro. Das dürfte einer der besten Handyvertrags-Deals überhaupt in der Black Week sein. Das Tech-Paket gibt’s so über 200 Euro unter Marktpreis.

Dyson-Kracher bei MediaMarkt aufgetaucht. Den V12 obere MIttelklasse) gibt’s mit bemerkenswertem Rabatt für unter 400 Euro abzustauben.

Dyson V12 Detect Slim Absolute 398,00 € Der Dyson V12 Detect Slim Absolute bietet 150 AW Saugleistung, bis zu 60 Minuten Akkulaufzeit und drei Reinigungsmodi für gründliche Reinigung. Ein laserähnliches Licht macht feinen Staub sichtbar, und dank umfangreichem Zubehör samt Flex-Adapter ist er vielseitig einsetzbar. Zum Angebot!

Der Ooono Co-Driver (2. Version) ist mittlerweile verlässlicher Begleiter vieler Autofahrer. Wer einsteigen oder upgraden will, kann hier günstig zuschlagen.

Saugroboter können mittlerweile ALLES. Dabei gibt es Bedarfe, die müssen gar nicht alles abdecken. Und so kommen solche Deals zustande. Ein ganz normaler, aber funktionierender Roboter. Keine Station, keine Wischfunktion, dafür auch weniger als 100 Euro.

Lefant M310 99,99 € Lefant M310 Saugroboter mit 4500 Pa Saugkraft, bis zu 180 Minuten Laufzeit, intelligenter Hindernisvermeidung und Steuerung per WLAN/App. Ideal für Hartböden, Kurzflorteppiche und Tierhaare. Jetzt zuschlagen!

Unserer Meinung nach DER Laptop-Tipp schlechthin in der Black Week:

Und dann ist uns noch ein wahrhaftiger „Partner-Deal“ ins Netz gegangen. Zwei Handys, zwei Tarife, ein Preis.

2 x Google Pixel 10 + 2 x 100-GB-Tarif 39,98 € MediaMarkt bietet zur Black Week ein Bundle aus zwei Google Pixel 10 Smartphones und zwei 100-GB-Tarifen für unter 40 Euro im Monat an – deutlich günstiger als der Einzelkauf. Durch Trade-In kann der Gerätepreis auf 1 Euro sinken, insgesamt sparst du damit je nachdem bis zu rund 1.500 Euro. Ein starkes Angebot, das nur online verfügbar ist. Zum Angebot!

Weitere Deals im Schnelldurchlauf

Und auch bei diesen folgenden Angeboten ist das Prädikat „guter Black Friday Deal“ ohne viel Aufhebens zu vergeben:

Botslab G980H 4-Kanal-Dashcam 170,99 € Die Botslab G980H 4-Kanal-Dashcam überzeugt mit 4K-Frontkamera und 2K-Heckkamera, die dank Sony IMX415-Sensoren auch nachts klare Bilder liefern. Sie bietet ein weites Sichtfeld von bis zu 170 Grad und automatische Aufnahme bei Erschütterungen. Zudem punktet sie mit GPS, WLAN, ADAS-Sicherheitsfunktionen und 24/7-Parküberwachung. Mit dem Code KC3HT9F7 könnt Ihr Euch den Deal-Preis sichern. Zum Angebot

Samsung 4K-TV mit Tarif und A17 geschenkt! 35,99 € Das Bundle enthält die Blau Allnet Flat M mit 20 GB 5G, Telefonie und SMS, dazu einen 65-Zoll-Samsung-TV für 25 Euro und das Galaxy A17 gratis. Der Tarif kostet 35,99 € monatlich, einmalig kommen 25 € für den TV und 39,90 € Versand hinzu. Hier kommst du zum Angebot!

Microsoft 365 Family (1-Jahres-Abo) 94,99 € Lizenzcode für ein 12-Monats-Abonnement von Microsoft 365 Family. 6 User, alle Microsoft-Programme, pro User 1 TB Cloud-Speicher mit OneDrive. Abo wird verwaltet und bezahlt über Amazon (automatische Verlängerung aktiviert, kann abgeschaltet werden). 94,99 € bei Amazon

Adobe Lightroom (1 Jahr) 59,99 € Cloud-basierte Fotobearbeitung und -organisation. Mit 1 TB Speicher und Integration von generativer KI zur Bilderstellung und -optimierung. Abo enthält \“automatische Verlängerung\“ (kann im Amazon-Konto deaktiviert werden) 59,99 € bei Amazon

Apple AirPods 4 ohne ANC 111,00 € Apple AirPods 4 – kabellose Bluetooth-Kopfhörer mit personalisiertem 3D-Audio, IP54-Schutz gegen Schweiß und Wasser, USB‑C Ladecase, H2 Chip und bis zu 24 Stunden Wiedergabe. Jetzt zuschlagen!

LG OLED65C57LA OLED evo TV 1.244,00 € OLED-Fernseher mit 65 Zoll Bildschirmdiagonale (165 cm). Smart TV mit 4 X HDMI (4k @ 120 HZ), 120 Hz und HDR10 sowie Dolby Vision. 8 Jahre Update-Garantie, Modelljahr 2025. Versandkostenfrei geliefert. 1.244,00 € bei MediaMarkt

Logitech MX Keys S Combo 139,00 € Tastatur (MX Keys) und Maus (MX Master 3S) im Set mit Logi Bold und ergonomischem Auflege-Pad. Perfektes Paar fürs (Home-)Office. Tastenbelegung universell für Mac und Windows. 139,00 € bei MediaMarkt

Teufel Black-Friday-Sale 59,99 € Im Black-Friday-Sale von Teufel gibt es Kopfhörer, Lautsprecher, Surround-Sound-Systeme und vieles mehr stark reduziert – teils bis zu 51 Prozent – und mit exklusiven Rabattcodes zusätzlich bis zu 50 Euro günstiger, sodass etwa In-Ears schon für unter 60 Euro zu haben sind. Alle Angebote entdecken!

Unlimited-Tarif im Vodafone-Netz 14,99 € Tarif Vodafone Unlimited Advanced bei Freenet mit unbegrenztem Datenvolumen, 50er Downloadrate im 5G-Netz, 24 Monate Laufzeit. 14,99 Euro Grundgebühr pro Monat, kein Anschlusspreis. Jetzt buchen!

Black Friday: Weitere Infos und Wissenswertes

Wir betrachten den Black Friday immer von mehreren Perspektiven. Im Podcast schauen wir kritisch drauf und geben die wichtigsten Tipps für die erfolgreiche Schnäppchenjagd. Auf welche Maschen du nicht reinfallen darfst, zeigen wir dir in diesem Artikel. Und hier zeigen wir kurz und knapp, bei welchen Deals echte Profis sparen.

Schnelle Antworten auf wichtige Fragen:

Lohnt sich das Warten auf den Black Friday (28.11.)? Nein – die Angebote werden schon auf die Tage davor gestreckt

Wie viel Ersparnis ist wirklich drin? Im Vergleich zum Jahresmittel eher 3 bis 7 Prozent. Aber es gibt Ausreißer und Perlen.

Bei welchen Tech-Deals lässt sich am meisten sparen? laut Studien Haushaltsgeräte; unser Tipp: Verträge, (Software-)Abos und Produktkombis beachten