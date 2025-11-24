Deal Ticker: Black Week 2025 – viele Deals sind verblüffend schlecht – diese 32 hier garantiert nicht!

Die Black Week läuft auf Hochtouren. Da die Preise erfahrungsgemäß am Freitag nicht besser werden, lohnt sich das Zuschlagen auch jetzt schon. Das wissen aber auch die Händler und wittern das große Geschäft. Im Ticker schauen wir nur auf die besten Deals.
Black Friday Ticker 2025
Black Friday Ticker 2025: Die meisten Deals sind gar keine - das sind aber 25 echte KracherBildquelle: Perplexity, inside digital
Wir haben die besten Schnäppchen der Black Week 2025 zusammengetragen. Denn Tipps zum Black Friday gibt es viele: Etwa, nicht auf das konkrete Datum zu setzen, sondern schon vorher aktiv die Augen aufhalten. Mit Abo-Services oder Tarifen zum Black Friday spart man nicht nur einmal, sondern langfristig und – natürlich – nicht auf hohe Rabattversprechen reinfallen!

Black Friday 2025: Welche Deals wirklich gut sind

Mit diesem Handytarif setzt Freenet eine Duftmarke. Ein originaler MagentaMobil-Telekom-Tarif mit 300 MBit/s 5G & Co. kostet normalerweise zwischen 45 und 85 Euro. In der Black Week gibt es ihn für 25 Euro monatlich.

Freenet im Netz von Telekom
Unlimited Tarif im Telekom Netz 24,95 €
Tarif Magenta Mobil M (Unlimited), mit unlimitiertem Datenvolumen bei 300 Mbit/s und 5G-Kompatibilität, ohne Anschlussgebühr. Im Telekom‑Netz, für monatlich 24,95 Euro und 50 Euro Bonus. Dazu 3 Monate waipu.tv Comfort gratis (muss gekündigt werden).
Jetzt Tarif buchen!

Beim Solar-Shop „kleines Kraftwerk“ gibt es Balkonkraftwerke von hoher Qualitätsstufe mit Fokus auf Support und teilweisem „Made in Germany“-Versprechen.

Black Friday Rabatte Kleines Kraftwerk
Kleines Kraftwerk XL Quattro 1.149,00 €
Vier 500-W-Module, inklusive Wechselrichter mit 800 W, Smart Meter und Speicher. Preis gilt vom 20. November bis zum 7. Dezember!
Zum Angebot!

Vorwerk ist nicht nur für den Thermomix, sondern auch für die ikonischen Kobold-Staubsauger bekannt. In dem Label gibt es auch Mini-Sauger, wie diesen:

VC100 Vorwerk
Vorwerk VC100 Akkusauger 119,00 €
Kabelloser Handstaubsauger, bis zu 20 Minuten Akkulaufzeit, 650 Gramm leicht.
Zum Angebot!

Kein Black Friday ohne PlayStation. Das beste Kombi-Angebot mit FIFA 26 ohne gleichzeitigen Vertragsabschluss ist das folgende.

PlayStation 5 + EA FC 26
PlayStation 5 + EA FC 26 Bundle 449,00 €
Sony PlayStation 5 (1TB, mit Laufwerk), zusammen mit EA Sports FC 26 (ehemals FIFA) als Bundle. Ein Controller im Lieferumfang.
449,00 € bei Amazon

(Wer eine PS5 ohne Laufwerk verkraften kann, spart allerdings, wenn er sich die Kosnole als Slim-Version bei MediaMarkt für 349 Euro holt und EA FC 26 direkt im PlayStation Store für 40 Euro herunterlädt. Das ist dann in Summe billiger.)

Kommt für dich eine Kombination der PS5 mit einem Handyvertrag in Frage, ist diese Offerte die aktuelle Top-Gelegenheit mit einem negativen Effektivpreis:

PlayStation 5 Handyhelden-Tarif
PS5 + MagentaMobil Handytarif (Unlimited) 27,95 €
PS5 (Slim Edition) Fortnite Flowering Chaos Bundle mitsamt MagentaMobil M Tarif ohne Datenlimit. Monatlicher Preis: 27,95 Euro; einmaliger Preis: 44,95 Euro. 150 + 100 Euro Boni. Effektivpreis nach Abzug von PS5-Einzelpreis: –1,43 Euro.
Jetzt sichern

Ultimativer Kracher zum Google Pixel 9 Pro. Das dürfte einer der besten Handyvertrags-Deals überhaupt in der Black Week sein. Das Tech-Paket gibt’s so über 200 Euro unter Marktpreis.

Pixel 9 Pro mit O2-Tarif und Pixel Buds
Google Pixel 9 Pro (+ Tarif + In-Ears) 24,99 €
  • Google Pixel 9 Pro (128 GB, 6,3 Zoll, Android-Smartphone mit Gemini, noch 6 Jahre Update-Garantie) – einmalig 29 Euro
  • O2 Blue L (Allnet-Flat, 80 GB, 5G; 50 MBits) – monatlich 24,99 Euro
  • Google Pixel Buds (In-Ears mit ANC) – geschenkt
  • Effektivpreis: –9,10 Euro
24,99 € bei MediaMarkt Tarifwelt

Dyson-Kracher bei MediaMarkt aufgetaucht. Den V12 obere MIttelklasse) gibt’s mit bemerkenswertem Rabatt für unter 400 Euro abzustauben.

DYSON V12 DETECT SLIM ABSOLUTE
Dyson V12 Detect Slim Absolute 398,00 €
Der Dyson V12 Detect Slim Absolute bietet 150 AW Saugleistung, bis zu 60 Minuten Akkulaufzeit und drei Reinigungsmodi für gründliche Reinigung. Ein laserähnliches Licht macht feinen Staub sichtbar, und dank umfangreichem Zubehör samt Flex-Adapter ist er vielseitig einsetzbar.
Zum Angebot!

Der Ooono Co-Driver (2. Version) ist mittlerweile verlässlicher Begleiter vieler Autofahrer. Wer einsteigen oder upgraden will, kann hier günstig zuschlagen.

OOONO CO-Driver No2
OOONO Co-Driver NO.2 49,95 €
Unauffälliges, mit Smartphone verbundenes Gadget fürs Auto. Warnt vor Tempo-Kontrollen, Blitzern und Gefahrenstellen. Wiederaufladbar per USB-C, mit LED-Anzeige. CarPlay- & Android-Auto-kompatibel.
49,95 € bei Amazon

Saugroboter können mittlerweile ALLES. Dabei gibt es Bedarfe, die müssen gar nicht alles abdecken. Und so kommen solche Deals zustande. Ein ganz normaler, aber funktionierender Roboter. Keine Station, keine Wischfunktion, dafür auch weniger als 100 Euro.

Lefant M310
Lefant M310 99,99 €
Lefant M310 Saugroboter mit 4500 Pa Saugkraft, bis zu 180 Minuten Laufzeit, intelligenter Hindernisvermeidung und Steuerung per WLAN/App. Ideal für Hartböden, Kurzflorteppiche und Tierhaare.
Jetzt zuschlagen!

Unserer Meinung nach DER Laptop-Tipp schlechthin in der Black Week:

Microsoft Surface Laptop 7
Microsoft Surface Laptop (7. Generation) 899,00 €
Schlankes Notebook mit 13,8-Zoll-Display, Snapdragon X Elite Prozessor (12 Kerne), 512 GB SSD, 16 GB RAM.
899,00 € bei Amazon

Und dann ist uns noch ein wahrhaftiger „Partner-Deal“ ins Netz gegangen. Zwei Handys, zwei Tarife, ein Preis.

Pixel 10
2 x Google Pixel 10 + 2 x 100-GB-Tarif 39,98 €
MediaMarkt bietet zur Black Week ein Bundle aus zwei Google Pixel 10 Smartphones und zwei 100-GB-Tarifen für unter 40 Euro im Monat an – deutlich günstiger als der Einzelkauf. Durch Trade-In kann der Gerätepreis auf 1 Euro sinken, insgesamt sparst du damit je nachdem bis zu rund 1.500 Euro. Ein starkes Angebot, das nur online verfügbar ist.
Zum Angebot!

Weitere Deals im Schnelldurchlauf

Und auch bei diesen folgenden Angeboten ist das Prädikat „guter Black Friday Deal“ ohne viel Aufhebens zu vergeben:

Bosch EasyPump
Bosch EasyPump 49,00 €
Elektrische Fahrradpumpe mit 150 PSI / 10,3 bar, 3,0 Ah Akku, 3,6 Volt, Autostop-Funktion, per USB-C wiederaufladbar.
49,00 € bei Amazon
Fire TV Stick 4K
Amazon Fire TV Stick 4K 29,00 €
Streaming-Stick (HDMI) mit Dolby Vision/Atmos und HDR10+; Alexa-Sprachfernbedienung mit im Lieferumfang
29,00 € bei Amazon29,99 € bei MediaMarkt29,47 € bei tink
Botslab G980H 4-Kanal-Dashcam
Botslab G980H 4-Kanal-Dashcam 170,99 €
Die Botslab G980H 4-Kanal-Dashcam überzeugt mit 4K-Frontkamera und 2K-Heckkamera, die dank Sony IMX415-Sensoren auch nachts klare Bilder liefern. Sie bietet ein weites Sichtfeld von bis zu 170 Grad und automatische Aufnahme bei Erschütterungen. Zudem punktet sie mit GPS, WLAN, ADAS-Sicherheitsfunktionen und 24/7-Parküberwachung. Mit dem Code KC3HT9F7 könnt Ihr Euch den Deal-Preis sichern.
Zum Angebot
Paramount+ Logo
Paramount+ 4,99 €
Streaming-Dienst für 3 Monate zum halben Preis, jederzeit kündbar – Angebot bis 1.12. buchbar | Blockbuster wie Gladiator, Jack Reacher oder Forrest Gump; Serien wie Dexter, Yellowstone oder Paw Patrol
Standard – 4,99 € / MonatPremium – 6,49 € / Monat
NordVPN Logo
NordVPN Basis (27 Monate) 80,73 €
  • Basis: Nur VPN-Dienst
  • Plus: VPN-Dienst, Malware-Blocker, Tracker-Blocker, Passwort-Manager
  • Ultimativ: Plus-Inhalte mit zus. Cloud-Speicher (1 TB), 5.000-€-Cyberschutz-Versicherung
Bei allen gilt eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie ab Abschluss.
Zum Basis-TarifZum Plus-TarifZum Ultimativ-Tarif
google-pixel-10-pro-o2-sim-frei
Google Pixel 10 Pro mit Vertrag 34,99 €
  • MediaMarkt: Pixel 10 Pro mit O2 Mobile Unlimited Max, kein Datenlimit (5G 300 MBits), 34,99 Euro monatlich + 99 Euro einmalig; 150 Euro Guthaben. 6 Monate ChatGPT+ inklusive
  • Sparhandy: Pixel 10 Pro mit Vodafone Smart Lite Spezial, kein Datenlimit (5G, 300 MBits), 34,99 Euro monatlich + 49,95 einmalig, 100 Euro Wechselbonus
34,99 € bei MediaMarkt Tarifwelt34,99 € bei Sparhandy
needit elektronische Parkscheibe
Needit elektronische Parkscheibe 18,99 €
Digitale Parkscheibe mit Uhrzeit-Angabe, die sich automatisch anpasst (und aufrundet), sobald das Fahrzeug steht. In Deutschlnd offiziell zugelassen.
in Schwarz für 18,99 €in Blau für 18,99 €
Blau Bundle mit Samsung-TV und Galaxy A17
Samsung 4K-TV mit Tarif und A17 geschenkt! 35,99 €

Das Bundle enthält die Blau Allnet Flat M mit 20 GB 5G, Telefonie und SMS, dazu einen 65-Zoll-Samsung-TV für 25 Euro und das Galaxy A17 gratis. Der Tarif kostet 35,99 € monatlich, einmalig kommen 25 € für den TV und 39,90 € Versand hinzu.

Hier kommst du zum Angebot!
Ninja CRISPi Airfryer
Ninja CRISPi tragbarer Airfryer 116,99 €
Airfryer-System mit Aufsatz-Heißluftfritteuse auf verschieden großen Glasbehältern als tragbarer Airfryer. 10 Prozent sparen im Ninja Online Shop mit dem Code INSIDE10
Bei NInja (INSIDE10) für 116,99 €Bei Amazon für 129,99 €
Microsoft 365 Family
Microsoft 365 Family (1-Jahres-Abo) 94,99 €
Lizenzcode für ein 12-Monats-Abonnement von Microsoft 365 Family. 6 User, alle Microsoft-Programme, pro User 1 TB Cloud-Speicher mit OneDrive. Abo wird verwaltet und bezahlt über Amazon (automatische Verlängerung aktiviert, kann abgeschaltet werden).
94,99 € bei Amazon
LG QNED TV
LG QNED-TV 444,00 €
55 Zoll, 60 Hz Bildwiederholrate, UHD-4K-Auflösung
Zum Angebot!
Adobe Lightroom 1-Jahres-Abo
Adobe Lightroom (1 Jahr) 59,99 €
Cloud-basierte Fotobearbeitung und -organisation. Mit 1 TB Speicher und Integration von generativer KI zur Bilderstellung und -optimierung. Abo enthält \“automatische Verlängerung\“ (kann im Amazon-Konto deaktiviert werden)
59,99 € bei Amazon
Apple Airpods 4
Apple AirPods 4 ohne ANC 111,00 €
Apple AirPods 4 – kabellose Bluetooth-Kopfhörer mit personalisiertem 3D-Audio, IP54-Schutz gegen Schweiß und Wasser, USB‑C Ladecase, H2 Chip und bis zu 24 Stunden Wiedergabe.
Jetzt zuschlagen!
LG OLED65C57LA OLED evo TV
LG OLED65C57LA OLED evo TV 1.244,00 €
OLED-Fernseher mit 65 Zoll Bildschirmdiagonale (165 cm). Smart TV mit 4 X HDMI (4k @ 120 HZ), 120 Hz und HDR10 sowie Dolby Vision. 8 Jahre Update-Garantie, Modelljahr 2025. Versandkostenfrei geliefert.
1.244,00 € bei MediaMarkt
Samsung Galaxy A9+ Tablet
Samsung Galaxy Tab A9+ 136,80 €
Android-Tablet mit Samsung Knox Sicherheitssoftware, 64 GB Speicher und Stereo-Lautsprechern. WLAN-only-Version zum Streamen, Nachschlagen oder als digitales Rezeptbuch für zu Hause.
136,80 € bei Amazon
Dyson V8 Advanced
Dyson V8 Advanced 239,00 €
Kabelloser Staubsauger mit 40 Minuten Akkulaufzeit, V8-Motor mit 110.000 U/min und zwei Saugmodi für verschiedene Bedürfnisse.
239,00 € bei Amazon
Logitech MX Keys S Combo
Logitech MX Keys S Combo 139,00 €
Tastatur (MX Keys) und Maus (MX Master 3S) im Set mit Logi Bold und ergonomischem Auflege-Pad. Perfektes Paar fürs (Home-)Office. Tastenbelegung universell für Mac und Windows.
139,00 € bei MediaMarkt
Teufel
Teufel Black-Friday-Sale 59,99 €
Im Black-Friday-Sale von Teufel gibt es Kopfhörer, Lautsprecher, Surround-Sound-Systeme und vieles mehr stark reduziert – teils bis zu 51 Prozent – und mit exklusiven Rabattcodes zusätzlich bis zu 50 Euro günstiger, sodass etwa In-Ears schon für unter 60 Euro zu haben sind.
Alle Angebote entdecken!
tink Basics White & Color Glühbirnen
tink Basics White & Color Glühbirnen 4er-Set 32,95 €
Das 4er-Set der tink Basics White & Color Glühbirnen bringt für nur 32,95 Euro dank Matter-Kompatibilität und App-Steuerung flexibel einstellbare 16-Millionen-Farben-Stimmung in jede gängige E27-Lampe.
Zum Angebot!
Freenet-Tarif im Vodafone-Netz
Unlimited-Tarif im Vodafone-Netz 14,99 €
Tarif Vodafone Unlimited Advanced bei Freenet mit unbegrenztem Datenvolumen, 50er Downloadrate im 5G-Netz, 24 Monate Laufzeit. 14,99 Euro Grundgebühr pro Monat, kein Anschlusspreis.
Jetzt buchen!
Olympia P22 Etikettendrucker
Olympia P22 Etikettendrucker 19,95 €
Etikettendrucker mit einfacher Bedienung per App. Thermotransferdruck für wasser-, öl- und abriebfeste Etiketten. Eine Etikettenrolle im Lieferumfang.
19,95 € bei MediaMarkt
SwitchBot Lock Ultra Touch Combo
SwitchBot Smart Lock Ultra Touch Combo 179,99 €
Das Touch Combo ermöglicht schnelles Entsperren per Fingerabdruck, Passwort und NFC, verzichtet aber auf Gesichtserkennung. Der Motor öffnet die Tür schnell und leise, ideal für den Alltag und den Nachtmodus. Über den Hub lassen sich Smart-Home-Integration und Backup-Stromversorgung realisieren.
Zur Touch Combo in SchwarzZur Touch Combo in Silber

Black Friday: Weitere Infos und Wissenswertes

Wir betrachten den Black Friday immer von mehreren Perspektiven. Im Podcast schauen wir kritisch drauf und geben die wichtigsten Tipps für die erfolgreiche Schnäppchenjagd. Auf welche Maschen du nicht reinfallen darfst, zeigen wir dir in diesem Artikel. Und hier zeigen wir kurz und knapp, bei welchen Deals echte Profis sparen.

Schnelle Antworten auf wichtige Fragen:

  • Lohnt sich das Warten auf den Black Friday (28.11.)? Nein – die Angebote werden schon auf die Tage davor gestreckt
  • Wie viel Ersparnis ist wirklich drin? Im Vergleich zum Jahresmittel eher 3 bis 7 Prozent. Aber es gibt Ausreißer und Perlen.
  • Bei welchen Tech-Deals lässt sich am meisten sparen? laut Studien Haushaltsgeräte; unser Tipp: Verträge, (Software-)Abos und Produktkombis beachten

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

