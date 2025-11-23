Viele Angebote gibt's nicht: Bei welchen Deals echte Profis in der Black Week sparen

Gemeint ist längst nicht nur der Handyvertrag-Klassiker. Hier sind richtig spannende Angebote dabei – mit und ohne Smartphone. Unsere Tipps by the way: SIM-only als Telekom-Unlimited zum Preis von 25 Euro im Monat (kostet sonst 40 bis 80 Euro) oder mit Smartphone dieses Unter-Marktpreis-Kombi-Schnäppchen zum Pixel 9 Pro.

VPN-Dienst: Marktführer im 27-Monats-Spar-Plan

VPN-Dienste eignen sich nicht nur dafür, um fast spurlos im Netz zu surfen und Streaming-Inhalte zu entdecken, die eigentlich Geo-gesteuert sind (Netflix hat in Südamerika ganz andere Inhalte als in Deutschland). Die Nutzung von VPN-Services sind längst absolut sicherheitsrelevant. Nicht nur im Business-Kontext, wo die Nutzung teilweise vorgeschrieben ist.

Bei privaten VPN-Anbietern ist NordVPN der gefragteste Anbieter. Mit Server-Strukturen auf allen Kontinenten ist der Dienst stark aufgestellt, trotz gewundener Datenstrecken in Tests relativ flott und – nicht zu vernachlässigen – mit allen gängigen Plattformen kompatibel. PC, Smartphone, Smart-TV. NordVPN funktioniert eigentlich überall. Im Black-Week-Schnäppchen (Basis-Version) zahlst du knapp 80 Euro im Voraus und nutzt NordVPN dann für zwei Jahre. Hinzu gibt’s 3 Gratis-Monate, sodass sich die Gesamtdauer auf 27 Monate erweitert. Je nach Version entstehen so gerechnete Monatspreise zwischen 3 und 6 Euro.

Wer sich nicht direkt so lange binden möchte, findet bei Amazon einen 1-Jahres-Lizenzcode für 33 Euro. Ist auf den Monat gerechnet etwas teurer als das Black-Week-Angebot von NordVPN selbst, für die kürzere Bindungszeit aber völlig in Ordnung.

Microsoft 365 Family 12-Monats-Abo (6 User)

Das Microsoft-Abo kombiniert alle gängigen Office-Programme (Word, Excel, Powerpoint) in der stets aktuellsten Version. Mittlerweile ist die KI „Copilot“ mit allen Schikanen mit drin (deshalb gab’s ’ne saftige Preiserhöhung). Der große Vorteil des Microsoft-Abos, das sich mit 6 Usern teilen lässt, sind die 1 TB OneDrive-Speicher in der Cloud. Lange gab es kaum nennenswerte Rabatte auf das 130 Euro teure Jahresabo. Immerhin: Aktuell gibt’s die teilbaren 12 Monate mal wieder für unter 100 Euro.

Adobe Creative Cloud Pro

Wer die kostspieligen Profi-Tools der Adobe Creative Cloud nutzen möchte, hat die Abo-Kosten in dreistelliger Höhe pro Jahr oft eingepreist. Wer sich jetzt am Black Friday eindecken möchte, bekommt die Creative Cloud Pro als Jahresabo gerade zum Preis von 79 Euro (statt 289,99 Euro) für Studis, 379 statt 905 Euro sind’s für „Profis“. Eine Stange Geld. Aber wer es braucht, wird die doch massive Ersparnis zu schätzen wissen.

Adobe Creative Cloud Pro 79,00 € Über 20 Anwendungen, darunter Photoshop, Illustrator, Premiere Pro und Acrobat Pro sowie die kreative KI Adobe Firefly

Unbegrenzter Zugriff auf Standard-KI-Bild- und Vektorfunktionen sowie 4.000 Credits pro Monat für Premium-KI-Video- und Audiofunktionen.

100 GB Online-Speicher Profi-VersionStudi-Version

Adobe Lightroom für Foto-Fans

Wer seine Fotos bearbeiten und vor allem organisieren möchte, dem reicht aus der Adobe-Klaviatur die Cloud-Lösung „Lightroom“. Das Rundum-Sorglos-Programm für alles, was Bilder, Bildbearbeitung und dank integrierter, generativer KI auch Bilderstellung beinhaltet, ist Lightroom eigentlich das Programm, was auch für Semi-professionelle (Hobby-)Fotografen viel bietet. Achtung: Das Top-Angebot bei Amazon für 60 Euro dürfen laut Beschreibung nur Neukunden abschließen und aktivieren.

Adobe Lightroom (1 Jahr) 59,99 € Cloud-basierte Fotobearbeitung und -organisation. Mit 1 TB Speicher und Integration von generativer KI zur Bilderstellung und -optimierung. Abo enthält \“automatische Verlängerung\“ (kann im Amazon-Konto deaktiviert werden) 59,99 € bei Amazon

WISO Steuer 2026 (für Steuerjahr ’25)

Wer sich auf die Neujahrs-Vorsatz-Fahne diesmal aber mal endlich das frühzeitige Erledigen der Steuer schreibt, hat jetzt schon Angebots-Glück. Marktführend im Bereich der Steuer-Software ist die von Buhl rausgegebene WISO-Steuer in Kooperation mit der gleichnamigen ZDF-Verbraucher-Sendung. Das Programm mit allen Daten für das bald endende Steuerjahr 2025, für das die Steuererklärung dann im Jahr 2026 abgegeben werden muss, heißt deshalb WISO Steuer 2026. Erfahrungsgemäß ist die Software auch Anfang eines jeden Jahres und Mitte – dann, wenn es ernst wird – im Angebot. Wirklich günstiger als jetzt dürfte WISO Steuer 26 aber auch dann nicht werden.

WISO Steuer 2026 23,99 € Steuer-Software \“automatische Steuererklärung\“ für das Steuerjahr 2025 (Version: 2026). Hunderte Steuer-Tipps, über 150 Videos mit Tipps rund um die Steuererklärung. Steuer-Ratgeber für die optimale Erstattung. 23,99 € bei Amazon

Paramount+ 3 Monate zum halben Preis

Paramount+ ist recht entgegenkommend an diesem Black Friday. Der Streaming-Dienst gehört eher zur Kategorie „brauche ich mal für einzelne Filme„. Das mögen die Macher des Services nicht zu gerne hören, ist aber oftmals Realität. Da passt das Angebot, den Dienst, der monatlich kündbar ist, bis zu drei Monate zum jeweils halben Preis zu abonnieren, extrem gut rein. Gerade jetzt, wo sich gemütliche Filme- oder Serienabende eventuell häufiger einstreuen.

Das sind natürlich nur einige solcher Service-Deals, bei denen die Ersparnis sich durch die Laufzeit bezahlter macht. Hast du noch weitere dieser Art auf dem Schirm, teile sie mit uns in den Kommentaren!