Genialer Black Friday Deal für gemütliche Abende: Paramount+ Abo jetzt 50 Prozent günstiger

Profilbild von Michael Stupp Michael Stupp
1 Minute
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Diese Deals sind extrem selten: Eigentlich nehmen die großen Streaming-Anbieter nicht selbst am Rabatt-Geschehen rund um den Black Friday teil. So bekommt man Netflix oder Disney + nur in Kombination mit anderen Abos mal günstiger. Paramount+ macht's jetzt aber mal anders.
Paramount+ Symbolbild.
Bei Paramount+ startet die erste Staffel von "Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles". Das weckt Erinnerungen.Bildquelle: viewimage / ShutterStock.com
  • Teilen

Der Streaming-Dienst streicht 50 Prozent der Abo-Kosten für drei Monate. Profitieren können alle, die das Abo – Standard (mit Werbung) oder Premium – bis 1.12. abschließen. Das coole daran: Es ist kein Lockvogel-Angebot, das in einem langen, kostspieligen Vertrag mündet. Denn das Streaming-Abo bleibt monatlich flexibel kündbar. Wer also nur im Winter mal ein paar Film- oder Serienabende einstreuen will, profitiert hier zum kleinen Preis.

Paramount+ Logo
Paramount+ 4,99 €
Streaming-Dienst für 3 Monate zum halben Preis, jederzeit kündbar – Angebot bis 1.12. buchbar Blockbuster wie Gladiator, Jack Reacher oder Forrest Gump; Serien wie Dexter, ellowstone oder Paw Patrol
Standard – 4,99 € / MonatPremium – 6,49 € / Monat

Paramount+ Black Friday Deal: Das sind die Kosten

Damit ergeben sich in der simplen Kostenstruktur folgende Kurse:

  • Paramount+ Standard: 4,99 Euro (statt 9,99 Euro)
  • Paramount+ Premium: 6,49 Euro (statt 12,99 Euro)

Das günstige Basis-Abo (nur 1 statt 2 parallele Streams) für regulär 5,99 Euro ist nicht Teil des Black Friday Deals, wodurch das Standard-Abo zum preislich besten Angebot wird.

Das Standard-Abo hat wie andere Streaming-Anbieter Werbung zwischengeschaltet, im Premium-Abo gibt es Werbefreiheit und bessere Bildqualität (4K statt FullHD) sowie Optimierungen mit HDR und Dolby Vision.

Angebot nur für kurze Zeit

Kunden, die sich das Angebot sichern möchten, müssen mindestens 18 Jahre alt sein, die Black Friday Aktion gilt noch bis zum 1. Dezember 2025.

Jetzt sichern!
Netflix-Logo auf einem Smartphone, dahinter die Netflix-App auf einem TV Daneben der Hinweis mit der Frage, ob es Netflix jetzt 6 Monate gratis gibt
Jetzt weiterlesen
Netflix-Abo 6 Monate geschenkt?! Black Friday soll’s möglich machen

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Ecovacs Deebot T80 Omni
Saugroboter
Saugroboter im Black-Friday-Preissturz: Dieses Premium-Modell für unter 500 Euro darfst du nicht verpassen!
Das congstar Logo
DSL und Breitband
Günstiges DSL bei congstar: Preise & Anschlussgebühr jetzt gestrichen
Tineco Floor One S9 Artist, Saugwischer
Black Friday
Jetzt 300 Euro billiger: Dieser geniale Saugwischer hat mich im Test überzeugt
Schnäppchen
Noch nie günstiger: Dieser Marken-Saugwischer kann das, was sich viele andere für den Preis nur wünschen
Schnäppchen
Mit Black-Friday-Rabatt: Diese Webcams sind ein Gamechanger für alle, die am Computer arbeiten
Smart Home
Amazon verkauft ein Gadget, das eigentlich längst jeder im Haus haben sollte, erstaunlich günstig
Microsoft
Brutaler Notebook-Tipp: Surface Laptop 7 mit Elite-Prozessor zum Jahres-Bestpreis einstreichen
Tarife
Der günstigste, echte Unlimited-Tarif Deutschlands – sogar im Telekom-Netz
Huawei
Spezieller Tablet-Geheimtipp jetzt dank Black Friday irre preiswert