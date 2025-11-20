Genialer Black Friday Deal für gemütliche Abende: Paramount+ Abo jetzt 50 Prozent günstiger

Der Streaming-Dienst streicht 50 Prozent der Abo-Kosten für drei Monate. Profitieren können alle, die das Abo – Standard (mit Werbung) oder Premium – bis 1.12. abschließen. Das coole daran: Es ist kein Lockvogel-Angebot, das in einem langen, kostspieligen Vertrag mündet. Denn das Streaming-Abo bleibt monatlich flexibel kündbar. Wer also nur im Winter mal ein paar Film- oder Serienabende einstreuen will, profitiert hier zum kleinen Preis.

Paramount+ Black Friday Deal: Das sind die Kosten

Damit ergeben sich in der simplen Kostenstruktur folgende Kurse:

Paramount+ Standard: 4,99 Euro (statt 9,99 Euro)

Paramount+ Premium: 6,49 Euro (statt 12,99 Euro)

Das günstige Basis-Abo (nur 1 statt 2 parallele Streams) für regulär 5,99 Euro ist nicht Teil des Black Friday Deals, wodurch das Standard-Abo zum preislich besten Angebot wird.

Das Standard-Abo hat wie andere Streaming-Anbieter Werbung zwischengeschaltet, im Premium-Abo gibt es Werbefreiheit und bessere Bildqualität (4K statt FullHD) sowie Optimierungen mit HDR und Dolby Vision.

Angebot nur für kurze Zeit

Kunden, die sich das Angebot sichern möchten, müssen mindestens 18 Jahre alt sein, die Black Friday Aktion gilt noch bis zum 1. Dezember 2025.

