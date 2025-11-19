Der günstigste, echte Unlimited-Tarif Deutschlands – sogar im Telekom-Netz

Im Mobilfunkmarkt gibt es immer wieder Angebote, die aufhorchen lassen. Gerade im Telekom-Netz sind echte Preis-Knaller aber selten. Umso spannender ist ein aktueller Deal von freenet, der mit einer ungewöhnlichen Kombination aus Leistung und Kosten überrascht. Wer genauer hinschaut, erkennt schnell: Hierbei handelt es sich tatsächlich um den günstigsten, echten Unlimited-Tarif mit Top-Speed und allen Extras.

Unbegrenzt & schnell surfen im Telekom-Netz

Der unbegrenzte Tarif im Telekom-Netz wird aktuell bei freenet für nur 24,95 Euro pro Monat angeboten und bringt gleich mehrere Highlights mit sich. Allen voran natürlich das unbegrenzte Datenvolumen mit einer Top-Geschwindigkeit von bis zu 300 Mbit/s im 5G-Netz. Damit sind Streaming, Gaming und Arbeiten unterwegs ohne Limit möglich. Der Tarif bietet außerdem eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze – du kannst also nicht nur grenzenlos surfen, sondern auch telefonieren und simsen. Der Vertrag läuft über 24 Monate, ein Anschlusspreis fällt nicht an, und der Vertragsbeginn kann flexibel gewählt werden, was zusätzliche Freiheit bietet.

Zusätzlich erhalten alle Kunden drei Monate Waipu.tv Comfort gratis. Damit stehen über 170 Sender zur Verfügung, die bequem auf Smartphone, Tablet oder Smart-TV gestreamt werden können. Nach Ablauf der Gratisphase kostet die Option 4,99 Euro pro Monat und ist jederzeit kündbar. Wer kein Interesse hat, kann dieses Extra einfach direkt kündigen.

Wirklich der günstigste Unlimited-Tarif Deutschlands?

Im Marktvergleich zeigt sich aber erst die wahre Stärke des Angebots: Nicht nur, dass Unlimited-Tarife im Telekom-Netz normalerweise deutlich teurer sind. Generell gibt es aktuell aber nicht einen anderen unbegrenzten Mobilfunktarif dieser Art (mit Top-Speed & Allnet-Flat) – unabhängig vom Netz.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Tariffuxx ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Mit dem Angebotspreis von unter 25 Euro setzt freenet hier ein klares Ausrufezeichen und bietet den derzeit günstigsten Highspeed-Unlimited-Tarif Deutschlands – und punktet dabei nicht nur mit dem Preis, sondern auch mit dem starken Telekom-Netz. Mit dem zusätzlichen Waipu.tv – Paket macht das Angebot zu einem der derzeit besten Deals auf dem Markt.

