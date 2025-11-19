Bis zu 60 % Rabatt am Black Friday: Rokid AR-Brillen sind jetzt so GÜNSTIG

Mit einer AR-Brille holst du dir ein maximales Entertainmentpaket direkt auf die Nase. Egal ob zum Seriengucken, Arbeiten oder Gaming – die Brillen sind ziemlich cool und für einige Tech-Nerds gewiss ein echtes Must-have. Wenn du schon länger überlegst, ob du dir nicht auch eine solche Brille gönnen willst, ist die Zeit rund um den Black Friday ziemlich gut dazu geeignet. Der Hersteller Rokid reduziert jetzt nämlich gleich mehrere Modelle, sodass wir mal genauer hinschauen.

Rokid AR Spatial: Komplettpaket mit 29 Prozent Rabatt

Ein richtiges Komplettset sicherst du dir mit dem Rokid AR Spatial. Das Set besteht neben der Max 2 Brille auch aus der Station, die zur Steuerung des hauseigenen Betriebssystems dient.

Rokid AR Spatial Ab 499,00 € Für 499 Euro sicherst du dir das Rokid AR Spatial Set bei Amazon. Nur für kurze Zeit! Hier direkt zum Angebot!

Die Brille ermöglicht dir, drei Apps gleichzeitig zu öffnen und so parallel zu arbeiten oder Videos zu gucken. Die Auflösung von 1920 × 1200 Pixel macht dabei mächtig Eindruck. Integrierte Lautsprecher in den Ohrbügeln der Brille sorgen für den passenden Sound, ohne andere Menschen um dich herum zu stören. Das ist ein ziemlich cooles Feature, wenn du beispielsweise in der Bahn oder im Flugzeug sitzt. Besonders praktisch für Brillenträger: Du kannst die Sehstärke individuell für jedes Auge zwischen 0,00 bis -6,00 Dioptrien einstellen. Wir haben das AR Spatial Set bereits getestet und waren ziemlich angetan. Mehr zu unserem Test liest du hier.

Das Set wird normalerweise mit einem UVP von 698 Euro gehandelt. Während des Black-Friday-Sales sparst du 26 Prozent und kommst für 499 Euro dran.

Die Brille gibt es auch im Joy 2 Set. Dieses kommt ebenfalls mit einer separaten Steuereinheit daher. Allerdings handelt es sich hierbei um die Vorgängerversion, die nicht mit Netflix kompatibel ist. Mit einem Preis von 428 Euro ist dieses Set ein wenig günstiger.

Rokid AR Brillen im Black Friday Sale

Auch einzeln mit Rabatt erhältlich

Die Station ist zur Steuerung der AR-Brille im AR Spatial Set zwar ziemlich praktisch, jedoch nicht unbedingt notwendig. Du kannst die Max 2 Brille auch einzeln an kompatible Geräte wie Smartphone oder Laptop per USB-C-Kabel anschließen und alles darüber steuern. Für die Max 2 AR-Brille zahlst du einzeln jetzt 379 Euro statt 559 Euro.

Eine Budget-Variante für nur 189 Euro ist die Max-Brille. Diese Vorgängerversion der Max 2 muss sich technisch aber keinesfalls verstecken. Sie punktet neben dem günstigeren Preis mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und einer Auflösung von 1.920 Pixeln. Auf eine Entfernung von drei Metern lässt sich so ein 160-Zoll großes Micro-OLED-Display projizieren. Die Max-Brille ist mit zahlreichen Geräten kompatibel, darunter auch mit verschiedenen Spielekonsolen wie der PS5. Ein Nachteil: Hier sind keine Lautsprecher verbaut, der Ton muss also aus einer externen Quelle wiedergegeben werden. Sie ist auch im Set mit der Joy 1 Station für 249 Euro erhältlich.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren! Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr und bist auch für den bevorstehenden Black Friday perfekt vorbereitet. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!