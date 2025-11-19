O₂ verkauft iPhone 17 Pro Max mit AirPods günstig – dieses geschenkte Extra macht den Deal noch besser

Das iPhone 17 Pro Max bietet das Beste vom Besten von Apple. Vor allem wer hervorragende Fotos machen möchte und ein erstklassiges Display sowie viel Leistung will, trifft hier die richtige Wahl. Bei O₂ gibt’s das Apple-Flaggschiff jetzt zusammen mit AirPods Pro 3 und einem 5G-Tarif in einem top Angebot.

iPhone 17 Pro Max mit AirPods Pro 3 und Tarif Ab 65,99 € Das Angebot von O₂ kombiniert das iPhone 17 Pro Max, die AirPods Pro 3 und den O₂ Mobile M-Tarif in einem Paket mit viel Leistung, starken Features und jährlich wachsendem Datenvolumen. Für 65,99 Euro im Monat erhältst du ein Top-Smartphone, Premium-Kopfhörer sowie 5G-Speed und Allnet-Flat – bei nur 1 Euro Anzahlung und ohne Anschlusspreis. Zum Angebot!

iPhone 17 Pro Max, AirPods und Tarif: Das steckt drin

Bei O₂ bekommst du alles in einem: Smartphone, Kopfhörer und den Tarif. Das iPhone 17 Pro Max punktet unter anderem mit einem großen 6,9-Zoll-OLED-Display mit 120 Hertz für flüssige Bewegungen und einer Triple-Kamera mit jeweils 48 Megapixel Auflösung. Der Apple A19 Pro ist zudem der bisher schnellste Smartphone-Chipsatz von Apple und sorgt für viel Leistung – sei es für KI-Aufgaben, Spiele oder Videobearbeitung.

Dazu gibt es die AirPods Pro 3 im Paket: In-Ear-Kopfhörer mit tollem Klang und aktiver Geräuschunterdrückung. Über Transparenzmodus und Co. lassen sie sich per Touch-Bedienung steuern, und dank IP57 sind die Kopfhörer auch staub- und wassergeschützt.

Zusätzlich ist hier der Tarif O₂ Mobile M mit dabei. Der bietet dir zu Beginn bereits satte 30 GB monatliches Datenvolumen. Dabei bleibt es aber nicht, denn dank des O₂-Grow-Vorteils kommen jedes Jahr weitere 5 GB monatliches Datenvolumen hinzu. Der Tarif bringt dich außerdem ins schnelle und zuverlässige 5G-Netz mit bis zu 300 Mbit/s, damit du ohne lange Wartezeiten surfen und ohne Ruckler Videos, Musik und Co. streamen kannst. Weiterhin ist eine Allnet-Flat für Telefonate und SMS in alle deutschen Netze mit dabei – und EU-Roaming ist ebenfalls inklusive.

Dieses Gratis-Extra macht den Deal noch besser

Nun haben wir dir noch ein weiteres Extra versprochen, das du hier dazubekommst: und zwar ChatGPT Plus für 6 Monate gratis. Der Premium-Zugang des KI-Dienstes liefert einerseits mehr Leistung als die Standardversion. Hier bekommst du also schnellere Antworten und priorisierten Zugang bei hoher Nachfrage. Obendrein erhältst du Zugriff auf zusätzliche Funktionen, die dir sonst verborgen bleiben. Normalerweise würden hierfür für ein halbes Jahr rund 138 Euro anfallen, aber beim O₂-Deal ist es inklusive.

Und nun zu den Kosten: Einmalig musst du einen Euro Anzahlung für das iPhone leisten, und 4,99 Euro für den Versand kommen noch hinzu. Jeden Monat fallen zudem 65,99 Euro Grundgebühr bei einer Laufzeit von 36 Monaten an. Den Anschlusspreis von üblicherweise knapp 40 Euro bekommst du hier aber geschenkt. Wichtig: Die Tariflaufzeit beträgt nur 24 Monate. Du kannst also bei Bedarf nach zwei Jahren in einen anderen Tarif wechseln. Danach läuft nur die Abzahlung des iPhones weiter, wodurch du insgesamt geringere Monatskosten hast.

